NHL ONLINE: V akci Kubalík, Kämpf i Voráček, Islanders a Dallas mají bod | iSport.cz

Cam Talbot opět nepustil do branky Flames Davida Ritticha • Reuters

Brankář Bostonu Tuukka Rask se před třetím zápasem úvodního kola play off NHL s hokejisty Caroliny rozhodl opustit tým a ukončit sezonu. • ČTK / AP / Chris Young

Brankář Bostonu Tuukka Rask se před třetím zápasem úvodního kola play off NHL s hokejisty Caroliny rozhodl opustit tým a ukončit sezonu. • Reuters

Brankář Bostonu Tuukka Rask se před třetím zápasem úvodního kola play off NHL s hokejisty Caroliny rozhodl opustit tým a ukončit sezonu. • Reuters

Brankář Bostonu Tuukka Rask se před třetím zápasem úvodního kola play off NHL s hokejisty Caroliny rozhodl opustit tým a ukončit sezonu. • Reuters

Pavel Francouz naskočil poprvé do série proti Coyotes, prohru Colorada ale neodvrátil • ČTK / AP / JASON FRANSON

Vegas pokračuje ve spanilé jízdě, v play off vyhrálo všech šest zápasů. • profimedia.cz

Dominik Kubalík se raduje ze vstřelené branky v play off • profimedia.cz

Hokejisté Washingtonu jsou už v prvním kole play off NHL krok od vyřazení. Šampioni z roku 2018 podlehli New York Islanders 1:2 v prodloužení a v sérii prohrávají 0:3. V čase 64:28 rozhodl útočník Mathew Barzal. Dallas naopak vyrovnal díky obratu ve čtvrtém duelu (5:4 v prodloužení) s Calgary skóre série na 2:2, Joe Pavelski přitom srovnal pouhých 12 vteřin před koncem základní části, během nastaveného času rozhodl zadák John Klinberg. O setrvání v play off bojuje Chicago Dominika Kubalíka s Davidem Kämpfem, hraje i Philadelphia Jakuba Voráčka. Všechny duely můžete sledovat v ONLINE REPORTÁŽI na webu iSport.cz.