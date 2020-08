NHL ONLINE: Chicagu a Capitals hrozí konec, Flyers krok od postupu | iSport.cz

ONLINE | V dalších bitvách play off NHL již jde do tuhého. Hokejisté Philadelphie porazili ve čtvrtém zápase osmifinále Montreal 2:0 a jen jediná výhra je dělí od postupu do dalšího kola. O „postupový mečbol“ se pere Dallas s Calgary za stavu 2:2 na zápasy. Washington s New York Islanders prohrál již třikrát, a pokud Capitals neuspějí ani tentokrát, končí jim sezona. V podobné situaci je také Chicago s Dominikem Kubalíkem v sestavě. Proti Las Vegas se Blackhawks snaží prodloužit si sezonu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.