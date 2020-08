Rittich střídal, pak byl střídán. Trenér vše zvláštně vysvětlil, hvězda nevěřila

Naštvaný Cam Talbot mizí do kabiny. Pro jeho tým letošní play off skončilo. • profimedia.cz

David Rittich vydržel v brance Calgary ve svém premiérovém startu v play off NHL necelou třetinu. Během druhé periody inkasoval tři branky a do závěrečného dějství už nenastoupil. • profimedia.cz

Představte si, že dlouhé dva roky čekáte na ostrý start ve Stanley Cupu. A když ta chvíle konečně přijde, smrskne se na jepičích 16 minut a 25 vteřin. A tři inkasování z devíti střel... Vítejte v příběhu Davida Ritticha, který do šestého duelu s Dallasem naskočil ve 23. minutě, aby do třetí třetiny opět přepustil místo rivalu Camu Talbotovi. Každopádně oba brankáři Calgary mají padla, Dallas vypráskal Flames 7:3 a těší se na druhé kolo proti Coloradu.

Shrňme si to. Vloni v sérii prvního kola Stanley Cupu proti Coloradu (1:4) ani ťuk, jen hecování spoluhráčů a tleskání zákrokům matadora Mikea Smithe. Tolik jich zase nebylo, druhý nejlepší tým po základní části (107 bodů) proti držiteli divoké karty Avalanche vyhořel. A letošek? V prvních devíti utkáních play off stejná písnička, Rittich se po restartu sezony představil jen 29. července v přípravném utkání proti Edmontonu. Za půl duelu inkasoval dvakrát z osmi pokusů.

Od té doby si na kotouč sáhl jen na tréninku, ostrý zápas nechytal šest měsíců. Vítězné předkolo (3:1 proti Winnipegu) i prvních pět utkání proti Dallasu kompletně zvládl o pět let starší Kanaďan Talbot. Dech mu došel až v průběhu šestého střetnutí. Vlastně spíš trenérům Flames došla trpělivost s jeho výkony, jejich svěřenci zápas skvěle rozehráli, v čase 6:34 Rasmus Andersson zvyšoval už na 3:0. Nikoho by ale ani ve snu nenapadlo, co se bude dít dál.

Denis Gurianov zkraje druhé periody srovnal na 3:3, a brzy bylo ještě hůře. Sociální sítě v průběhu třetí periody okamžitě obletělo video, na kterém se zraněný Matthew Tkachuk vzteká v klubovém boxu Rogers Place. Hlavu ukrýval do dlaní, podrážděně házel věcmi. Jako by tušil, že konec sezony se nenávratně blíží.

Matthew Tkachuk watching his team go up 3-0 only to see them allow six straight unanswered goals pic.twitter.com/iiORlVYchB — Brady Trettenero (@BradyTrett) August 21, 2020

Do branky po třetím kusu v Talbotově síti mazal Rittich. Rodák z Jihlavy ale vyblázněné Hvězdy zastavit nedokázal. Za dvě minuty ho propálil v přesilové hře svým prvním gólem v play off krajan Radek Faksa, a to stejné se povedlo i Joe Pavelskimu s Denisem Gurianovem. Konec představení, jen šest zákroků z devíti střel. Od třetí třetiny už byl v brance zase Talbot, kterého překonal svým čtvrtým zásahem v utkání fantastický Gurianov.

„Muselo to být pro Rittera těžké, že jsem ho hodil do takové situace, když toho od návratu odchytal málo,“ řekl trenér Geoff Ward, který původně plánoval dopřát Talbotovi jen krátký oddych, aby se zase zkoncentroval. Jeho pauza se prodloužila kvůli opravě výstroje. „Tal chytal celé play off úžasně, ale cítil jsem, že to chce udělat nějakou změnu, a napadlo mě tohle. Nakonec se to protáhlo,“ vysvětlil zběsilou rošádu kouč.

Kouč Dallasu své svěřence musel seřvat

Na čtyři kousky stačilo Gurianovovi, dvanáctému hráči draftu v roce 2015, který hraje první nadstavbu kariéry, pět střel a ice time 13:27, navrch přidal jednu asistenci. Čtyři kusy ve Stanley Cupu naposledy vstřelil Jake Guentzel z Pittsburghu, konkrétně 22. dubna 2018 do sítě Philadelphie.

„Smekněte před ním, hokej je úžasná hra, ale takovéto okamžiky jsou prostě raritní. O Denisovi ještě hodně uslyšíme,“ věštil po utkání kouč Stars Rick Bowness.

Denny gets the chain! 🤙 pic.twitter.com/v3zex6Xfl8 — Dallas Stars (@DallasStars) August 21, 2020

NHL byla teprve pošesté svědkem utkání, během kterého jeden mančaft prohrával v první třetině 0:3, ale následně skóre otočil a došel si pro postup v sérii. Naposledy se to podařilo právě Calgary, když porazilo Vancouver 7:4 v šestém utkání prvního kola play off v roce 2015. A ještě nikdy se nestalo, aby daný tým nakonec zvítězil rozdílem čtyř branek.

„Po první třetině jsme přišli do kabiny, trenér nás seřval a řekl, že prvních dvacet minut se nestalo. Ať to hodíme za hlavu. Pak jsme hráli jako vyměnění. Kluci chtěli, abych střílel, což jsem dělal. Je to skvělý pocit, už se moc těším na další kolo,“ řekl po utkání 23letý rodák z Togliatti, který se v základní části prosadil jen dvacetkrát a na dva zápasy musel dokonce na farmu do Texasu.

Dallas vstřelil sedm gólů v řadě a zvítězil 7:3, Calgary byla drtivá střelecká převaha 41:24 i poměr 50:38 na hity úplně k ničemu. Pro zajímavost sedmigólovou noc v průběhu celé základní části hokejisté Dallasu nezažili ani jednou.

„Cítím se příšerně, jsem úplně prázdný. Všechno se událo hrozně rychle, začali jsme skvěle, a pak už jsme jen krváceli. Nešlo to zastavit,“ těžce ze sebe soukal slova útočník Flames Mikael Backlund.

„Hodně nám pomohl oddechový čas po jejich třetí brance, trochu jsme to rozdýchali, uklidnili se. Do té doby jsme jen přihlíželi, jak hrají perfektní zápas. Nastartoval nás i první gól, kterým jsme zastavili jejich tlak,“ řekl k utkání Joe Pavelski, jehož hattrick pomohl Dallasu vyrovnat sérii na 2:2.

Ve druhém kole Dallas vyzve Colorado, které vypráskalo Arizonu 4:1 na utkání, přičemž poslední dvě utkání vyhrálo shodně 7:1. Těšíte se?

VIDEO: Podívejte se na fantastickou otočku Dallasu v sestřihu