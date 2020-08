Česká show v play off. Voráček září, Pastrňák i vtipkuje: Pojď na plzeň!

V zámoří je jen pár klubů, kde je taková výsledková závislost na výkonech českých hokejistů. Boston a Philadelphia. V jejich případném úspěchu budou mít prsty David Pastrňák a Jakub Voráček. Na to můžete vsadit barák. Poprvé v historii navíc řádí v play off NHL oba společně. Nejen že se daří jim samotným, ale i jejich kluby míří na metu nejvyšší. Může se stát, že jeden z nich poprvé v kariéře přiveze Stanley Cup do české kotliny.

Je vzácnost, že při bližším pohledu se kariéry obou hráčů tolik neliší. Jakub Voráček, sedmička draftu z roku 2007, se v NHL prosadil prakticky okamžitě. Hned ve druhé sezoně nasbíral 50 kanadských bodů. Opravdový boom přišel v ročníku 2014/15, kdy ryšavý forvard nastřádal 81 bodů a upevnil si místo mezi ofenzivní elitou ligy.

Jen málo hráčů dovede vytvořit pro spoluhráče tak úžasné pasy při přesilovce. I proto si ho po zmíněné sezoně Flyers pojistili na osm let. „Je skvělé mít takový pocit jistoty. Nyní se můžeme v organizaci soustředit na vše ostatní,“ radoval se po podpisu kontraktu Voráček.

Zámořský vzestup Davida Pastrňáka má podobné obrátky. Boston si ho vybral na draftu v roce 2014 na 25. místě. První dva ročníky si zvykal na top hokej, aby ve třetí sezoně nasázel 34 branek. I on dostal tučnou smlouvu a chlebodárce si ho zavázal na šest let. Jak Pasta, tak Voras, se vypracovali do rolí klíčových hráčů pro své organizace. Tváře týmu, lídři bodování, ligové hvězdy. Ve výkladní skříni tuzemské hokejové výchovy se neblyští mnoho dalších takových klenotů.

Poprvé se však oba nacházejí ve špičkové formě v momentě, kdy jejich týmy cílí na Stanley Cup. Boston v noci ze středy na čtvrtek přidal čtvrtou výhru v sérii proti Carolině a po Tampě si jako druhý tým ve Východní konferenci zajistil postup do druhého kola play off. Co na tom, že ve skupině o umístění Bruins předváděli matný hokej a připsali si tři prohry? V pěti zápasech smázli nažhavené Hurricanes a drží otěže zpátky pevně v rukou. Češi ve žlutočerném dresu navíc hráli stěžejní role. Vedle Pastrňáka byli hodně vidět i Ondřej Kaše a hlavně David Krejčí.

„Odehrál úžasné zápasy. Všichni milujeme způsob, s jakou rozvahou a zkušeností hraje. Nedokážu snad ani popsat, jak dobře všechny situace řeší. Ztratí puk a hned je schopný si ho vybojovat zpět,“ smekl Pastrňák před parťákem Krejčím pro web nhl.com. Právě čtvrté vítězství bylo vyloženě pod českou taktovkou. Výhru 2:1 zařídili společně – Pastrňák dvěma asistencemi, Krejčí si připsal gól a nahrávku.

Po utkání spolu vtipkovali na tiskové konferenci. „Pojď na plzeň!“ hulákal Pasta na Krejčího ze zákulisí během jedné z odpovědí. „Nerozesmívej mě tady! Pasta už tam má se Zdendou připravenou jednu plzeň,“ reagoval Krejčí s úsměvem.

Na židli ho pak nahradili právě Pastrňák se Zdenem Chárou. Během online tiskovky padly i dotazy v češtině. „Jak jste se po návratu cítil?“ zněla otázka na českého forvarda. Ten překvapivě začal odpovídat anglicky. „Hlavně bych chtěl říct, že jsem dnes prohrál asi o míli soutěž o největší biceps,“ zasmál se Pastrňák a podíval se na vedle sedícího obra Cháru. Ten ho na konci popíchl, ať tedy pažní sval ukáže na kameru. Pasta to odmítl se slovy, že žádný nemá. Bylo vidět, jak moc si hráči Bruins po úspěšné sérii oddechli.

Pastrňák, nejlepší střelec základní části, naskočil po třízápasové pauze vynucené zraněním a ihned ukázal, jak významným článkem pro tým je. „Každé střídání jsem se cítil o fous lépe. Co vám mám povídat, není lehké koukat na zápasy z tribuny, ještě když je to play off. Takže jsem rád, že jsem zase zpět v týmu, bylo to důležité vítězství a dobrá série,“ shrnul rodák z Havířova.

Boston se tak vrátil do role favorita, kterou na krátký čas ztratil šílenými výkony z fáze o umístění. Ta se naopak extrémně povedla Philadelphii. Přestože jejich základní část byla kvalitní, málokdo s nimi počítal do nejužšího okruhu favoritů. Voráček a spol. o sobě však dali hlasitě vědět. Tři výhry rázem pozměnily nahlížení na Flyers. Tím spíše, když osud rozjeté lokomotivě z Pensylvánie přihrál do cesty podceňovaný Montreal.

A rozjetí nejsou jen Flyers, ale i samotný Voráček. Ten jen jedinkrát v kariéře vyhrál v play off sérii. V ročníku 2011/12 dokázal s Philadelphií po boku Jaromíra Jágra přetlačit v šesti zápasech Pittsburgh. Druhé kolo je prozatímním maximem kladenského odchovance. Nyní ho od vyrovnání tohoto maxima dělí jedna výhra. A nutno dodat, že pravé křídlo dělá, co může, aby se tak stalo.

„Jsme při těchto situacích napojení. Tyhle situace, tyhle přihrávky, v minulých zápasech jsme možná nebyli tak trpěliví a často jsme se dostali mimo ideální úhel pro přihrávku. Teď jsme dobře komunikovali, a to byl důvod, proč jsme branky vstřelili,“ popsal čerstvě jednatřicetiletý Voráček své dva gólové úspěchy v posledním utkání s Canadiens. Habs byli sice po pátém duelu série veselejší, protože výhra 5:3 jim zachránila kůži, ale hned v noci z pátku na sobotu budou odvracet další mečbol Flyers.

Voráček si díky poslední tříbodové show (2+1) zatím drží skvostný průměr jednoho bodu na zápas v play off. Čtyři branky a tři asistence ho řadí na místo nejproduktivnějšího člena oranžové družiny. Play off ho zastihlo ve výtečné formě.

Prozatímní výkony Bruins i Flyers s výraznou českou stopou říkají jasně: Chceme Stanley Cup a chceme ho hned!

DAVID PASTRŇÁK V PLAY OFF 2016/17 6 zápasů 4 body (2+2) Konec s Ottawou Pro Pastu to bylo v 19 letech první play off kariéry, pro Ottawu naopak dosud poslední. Senators získali v základní části 98 bodů a šli na Bruins, kteří byli v tabulce hned pod nimi. Všech šest zápasů bylo extrémně vyrovnaných, skončily rozdílem jediné branky. Čtyřikrát došlo utkání do prodloužení, třikrát slavila Ottawa, která nakonec Boston v prvním kole vyřadila. Pastrňák patřil se čtyřmi body k nejproduktivnějším hráčům týmu, už tehdy byla jeho role klíčová. 2017/18 12 zápasů 20 bodů (6+14) Šest bodů za večer V prvním kole čekalo na Boston Toronto. Pastrňák do série vlétl jako vichřice. První zápas: 1+2. Druhý: 3+3! Byl prvním hráčem NHL po šesti letech, který v play off předvedl šestibodový večer. Pak se gólově odmlčel. Slovo si vzal až v klíčovém 7. utkání vyhecované partie. Bruins v ní Maple Leafs zmasakrovali 7:4, český divočák bral gól a asistenci. V další sérii už ale viditelně unavenější Boston selhal a s Tampou padl 1:4. Ve 12 zápasech si ale Pasta připsal skvělých 20 bodů. 2018/19 24 zápasů 19 bodů (9+10) Prohra v 7. finále Před rokem předvedli Bruins parádní jízdu. Nechybělo však moc a mohla skončit už v první rundě. Zase je čekalo Toronto. Boston už v sérii prohrával 2:3 na zápasy, ale nakonec dokázal průběh zvrátit a znovu vyhrát sedmý duel. Následovaly výhry nad Columbusem a Carolinou. Radost utnulo krutě v sedmém finále St. Louis. V tomto play off Pastrňák tolik neřádil, stejně si ale zapsal 19 bodů. Nejlepší večer prožil v závěrečném utkání finále konference s Hurricanes (1+2). 2019/20 5 zápasů 4 body (1+3) Hlavně zůstat zdravý Pokud si odmyslíme první tři zápasy o nic (rozumějte duely o umístění), uhrál Pastrňák ve dvou duelech prvního kola proti Carolině čtyři body. Před tím vyšel pokaždé bodově naprázdno. O tři utkání série vinou zranění přišel. Zranil se při oslavě vítězného gólu v prodloužení prvního zápasu, kdy skvěle přichystal trefu pro Patrice Bergerona. Na tribuně to s ním pak pořádné šilo, poslední duel už ale hrál a připsal si dvě asistence. Do dalších bojů je fit, pro Boston je klíčovým hráčem.

JAKUB VORÁČEK V PLAY OFF 2008/09 4 zápasy 1 bod (0+1) Poprvé. Bez výhry Columbus Voráčka draftoval jako celkovou sedmičku v roce 2007. Rok ho nechalo vedení hrát mezi juniory, další sezonu už ale Čech strávil celou nahoře. Blue Jackets pomohl poprvé v historii klubu dostat do play off. Jeho role však nebyla nijak zásadní. V play off odehrál ve 4 utkáních série s Detroitem vždy 11 až 13 minut. Zapsal jednu asistenci. To bylo všechno. Red Wings zelenáče přejeli, až ve finále je stopl Pittsburgh. Dva roky poté se Voráček stěhoval do Philadelphie. 2011/12 11 zápasů 10 bodů (2+8) Nepomohl ani Jágr Co do počtu zápasů i bodů zatím Voráčkovo nejlepší play off. Psal se rok 2012, dvaadvacetiletý tvůrce hry už válel za Flyers. V prvním kole poměrně překvapivě vyřadili Pittsburgh. Voráček během šesti duelů série zaznamenal sedm bodů. Ambiciózní a namlsanou Philadelphii v sestavě i s Jaromírem Jágrem však v zápětí zastavilo New Jersey. První duel zvládli Flyers v prodloužení, pak už ale vyhrávali jen Devils. Pro Voráčka to bylo zatím poslední druhé kolo Stanley Cupu. 2013/14 7 zápasů 4 body (2+2) Kraloval Lundqvist Jedna série. A konec. Bitva mezi Flyers a Rangers na jaře 2014 měla být vyrovnaná, což se nakonec potvrdilo. Jednou vyhrál ten, podruhé druhý. New Yorku s fantastickým Henrikem Lundqvistem v brance patřila všechna lichá utkání, Philadelphii ta sudá. Pravidlo platilo i v sedmém duelu, který vyhráli Rangers. Voráček zaznamenal důležitý vítězný gól ve čtvrtém zápasu, jinak ale zůstal stejně jako celá ofenziva bílooranžových za očekáváním. 2015/16 6 zápasů 1 bod (1+0) Bída s jediným bodem Největší slabota. Šest zápasů, jediný bod. Washington šel do série s Flyers jako vítěz základní části a jasný favorit. Philadelphia sice dokázala dvakrát zvítězit, to bylo ale všechno. Pro Voráčka byla celá sezona bodově druhá nejhorší v pensylvánském klubu. V létě před ní podepsal s Flyers nový gigantický osmiletý kontrakt na 66 milionů dolarů. „Věřím ve Stanley Cup,“ hlásil po oznámení smlouvy. Na zisk Svatého grálu zatím ryšavý kudrnáč stále čeká. 2017/18 6 zápasů 3 body (0+3) Potřetí rychlý konec Už první duel naznačil, jakým směrem se bude série ubírat. Pittsburgh v něm zničil Philadelphii na jejím ledě 7:0. Divoké výsledky pak pokračovaly i dál. Celkem padlo v šesti utkáních 43 gólů. Flyers se však zmohli jen na dvě výhry. V šestém zápasu vedli 4:2, nakonec ale padli 5:8. Sedm branek inkasoval Michal Neuvirth, dál šel obhájce Stanley Cupu. Voráček se gólově v sérii ani jednou neprosadil. Potřetí v řadě končil se svým týmem hned na startu play off. 2019/20 7 zápasů 7 bodů (4+3) Nejlepší v kariéře Sotva play off začalo, už si Voráček vylepšil jedno kariérní maximum. V sedmi zápasech play off už nastřílel čtyři góly, což se mu nikdy dřív nepovedlo. Bodově má našlápnuto na životní vyřazovací boje. Proti Montrealu se mu daří hlavně v přesilovkách, v posledním utkání se v nich trefil dvakrát, navrch zapsal jednu asistenci. Canadiens však stejně vyhráli a snížili stav série na 2:3. V noci na sobotu bude mít Philadelphia další postupový mečbol.

