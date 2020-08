Hartova válka. Mladý gólman Flyers předčil svůj idol, Voráček chválil

"Celé play off je naší velkou oporou, chytá skvěle. Dnes tam byly dva góly, které ho jistě mrzí, ale dál v něj máme plnou důvěru. Příští zápas bude zase stoprocentně připraven, to mi věřte," řekl na adresu Cartera Harta kouč Flyers Alain Vigneault. • Profimedia.cz

Dramatická série mezi Montrealem a Philadelphií se natáhla do šestého utkání, které je na programu v pátek. • Profimedia.cz

Osm let. Tak dlouho trvalo celku Philadelphie, než vyhrál sérii play off. Montreal vyřadil v šesti zápasech. V semifinále Východní konference se Flyers střetnou s New York Islanders, kteří vyklepli Washington. Poslední vzájemný souboj se datuje málem do roku 1987, kdy tihle soupeři hráli o postup do finále Stanley Cupu. Philadelphia vyhrála v sedmi zápasech, v její brance zářil Ron Hextall. Z dnešního pohledu pravěk. Hokejoví dinosauři však začali znovu procitat.

„Řekl mi: ‚Parádní série.‘ A že se bude dál dívat. Bylo to něco mimořádného, nikdy na to nezapomenu,“ popisoval Carter Hart, který střeží klec Flyers nyní. Neubránil se silným emocím. Taky proto, že tuhle poklonu mu při podávání rukou vystřihl klukovský idol Carey Price z Canadiens. Hart patřil k hlavním strůjcům vítězství v šestém utkání.

Pochytal 31 z 33 střel Montrealu. Během série dvakrát uhájil nulu, tuhle válku vyhrál. Nenechal se rozhodit, i když se o to soupeři pokoušeli. V pátém duelu ho Nick Suzuki počastoval plácnutím po masce. „Mentálně je hodně silný. Občas to bývá těžké, ale když se mu zápas nepovede, vrátí se a chytá zase výborně. Dobrý gólmani to tak mají,“ řekl Jakub Voráček.

Čekalo se, že série bude velkým soubojem gólmanů dvou různých generací. A taky se jím stala. Prvním čtyřem střetnutím však chybělo něco nad rámec brankářského duelu, možná ještě kromě obav o kouče Montrealu Clauda Juliena, který musel do nemocnice, zastoupil ho asistent Kirk Muller. Souboj však dostal grády, vyhrotily se emoce a dění na ledě i mimo něj. Zákroky za hranou, slovní přestřelky, podpásovky.

Pátý zápas začal výzvou Brendana Gallaghera z Canadiens, který se chtěl prát s Ivanem Provorovem. Ve třetí části Matt Niskanen stejnému hráči Montrealu zlomil čelist a dostal za to disciplinární trest, končilo se hromadnou strkanicí. „Očekávali jsme, že to bude velmi vypjatá série. Ale o tom hokej je,“ prohlásil kouč Flyers Alain Vigneault po porážce 3:5.

O čem ještě je play off? O dramatech mimo led. Vigneault, zastupující trenér Muller a hráči obou týmů se během videokonference po pátém zápase začali navzájem špičkovat a vyřizovat si účty. Převážná část dramatu se zaměřila na dva kontroverzní hity. „Z našeho pohledu to byl běžný zákrok…prostě dokončil souboj,“ hodnotil Muller počin Jesperiho Kotkaniemiho, který vrazil Sanheima na hrazení. „Běžný zákrok,“ opáčil Vigneault, jakmile byl požádán o názor na Niskanenův nepotrestaný faul na Gallaghera.

Canadiens v play off byli vším, co v základní části postrádali. Do torontské bubliny vstupovali jako poslední nasazený celek a největší outsider. Stejný tým, který čtyřikrát padl se slabým Detroitem, prošel po přestávce nevídanou proměnou. Houževnatý, odolný, za rovnovážného stavu nepřekonatelný. Už v předkole senzačně vyřadil Pittsburgh. Na Philadelphii už nestačil.

Flyers byli od začátku ledna nejlepším týmem NHL, po přestávce jejich jízda pokračuje. V turnaji o pořadí a v play off vyhráli sedm zápasů z devíti. Ofenzivní esa jako Claude Giroux, Sean Couturier nebo Kevin Hayes na první trefu stále čekají, nicméně v útoku řádí jiní v čele s Voráčkem, navíc tým skvěle brání a Hart roste jako brankář před očima. Od Islanders dostal naposledy pět gólů ze čtrnácti střel. Jenže to bylo už koncem října. „Je dobře, že některé věci příliš nevnímá. Jako třeba to, že je brankářem Philadelphie,“ dodal Voráček.