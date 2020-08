Ruská soda pro Francouze: rameno i stín lego maniaka: Umím pomoci víc

Pavel Francouz nastoupil do třetího utkání play off NHL v kariéře a ani napotřetí neuspěl. • Profimedia.cz

Arizonu v posledních dvou utkáních potupili 14 góly, hráli famózně. Avalanche horkým adeptem na Stanley Cup, šuškalo se v zámoří. No, optikou posledních dnů byla euforie z výkonů denverského klubu mírně předčasná. Dallas se dostal partě okolo kapitána Gabriela Landeskoga pod kůži, po úvodní výhře 5:3 vládl i v noci. Rychlá smršť kuriózních gólů v síti Pavla Francouze během druhé třetiny zajistila Stars vítězství 5:2 a vedení v sérii 2. kola Stanley Cupu 2:0.

„Je to série na sedm zápasů, jsou přesně v polovině. Nejsme nijak skleslí,“ ucedil před novináři zasmušilý kapitán Gabriel Landeskog, který potřetí za sebou prožil utkání, kde nasbíral více než jeden bod, což se mu podařilo poprvé v kariéře. Radost z toho ale žádnou neměl, se svým mančaftem balancuje nad propastí.

„Stát se může cokoliv, ale uznávám, příští utkání bude strašně důležité,“ dodal ve tváři ještě zarudlý Cale Makar, který tradičně odehrál neuvěřitelný ice-time atakující 28 minut.

A pak dostal slovo Pavel Francouz, dle play off obyčejů pořádně zarostlý, ale proti zvyklostem skoupý na úsměv. Třetí start v play off v kariéře, třetí porážka. Do poloviny utkání si přitom počínal znamenitě, likvidoval puky, z kostky Rogers Place na něj blikalo vedení Avalanche 2:0, dvě přesilové hry využili MacKinnon a Landeskog.

Pak ala začala desetiminutovka zmaru.

Joe Pavelski využil dvojnásobnou přesilovku skákavou střelou - 1:2. O 43 vteřin později si důrazný Radek Faksa při výhodě jednoho muže našel na brankovišti odražený puk - 2:2. Ve 36. minutě po náhodném odrazu usměrnil kotouč do sítě nevědomky ramenem Alexandr Radulov - 3:2. „Nemůžeme se přestat smát,“ tweetoval okamžitě oficiální účet Dallasu v reakci nad podivnou brankou.

We can't stop laughing 😂 pic.twitter.com/M5e7sSf4Yi — Dallas Stars (@DallasStars) August 25, 2020

Ruský forvard v kabině pak po utkání pověsil Faksovi na krk tradiční řetěz pro NEJ hráče duelu. „Skvělý comeback hoši, jen tak dál,“ poděkoval Faksa, který se asistencí podílel i na první výhře v sérii.

Ale zpátky do druhé periody. 46 vteřin před sirénou dotlačil čtvrtou branku Stars do sítě Esa Lindell. Ani tento gól nebude nikdy zdobit žebříček nejpovedenějších zásahů ve Stanley Cupu, ale takové branky bolí soupeře nejvíce. Tohle je play off.

„Vím, že jsem schopný svému týmu pomoci mnohem více, než jsem dokázal dnes. O startu v play off jsem vždycky snil. Teď je na mně, jak s tou zodpovědností naložím, musím vyhrát další čtyři utkání a dám do toho vše, počítejte se mnou,“ slíbil Francouz, jehož výčet zákroků se zastavil na čísle 22. První hvězda utkání a Francouzův rival Anton Khudobin lapil 38 střel.

„Viděl jsem, že ztrácíme dva góly, ale nepanikařil jsem. Věděl jsem, že je musím zastavit, což se mi povedlo,“ lebedil si Khudobin, který po zranění Bena Bishopa zvládá roli jedničky excelentně. Rodák z kazašského Ust-Kamenogorsku, který ve volných chvílích rád skládá kamiony z dánské stavebnice Lego, navazuje na základní část. V ní 30 startů přetavil v brankový průměr 2,22 a 93% úspěšnost zákroků, lepší byl jen Tuuka Rask z Bostonu.

Colorado inkasovalo za poslední dva duely desetkrát, pro srovnání za pět utkání proti Arizoně v prvním kole to bylo jen osm branek!

Finský obránce druhý v bodování

„Oproti prvnímu utkání jsme se zlepšili. Však víte, po první prohře jsem byl hodně kritický. Dnes jsme měli velkou smůlu, tolik pro soupeře šťastných gólů jsem dlouho neviděl. Ale uznávám, sami sebe jsme vrhli do velké díry,“ přiznal kouč Avalanche Jared Bednar, který po zranění Philippa Grubauera umístil na střídačku Michaela Hutchinsona.

Kromě německého gólmana nemůže počítat ani s obráncem Erikem Johnsem. Na tiskové konferenci se hodně diskutovalo vyloučení Sama Girarda, které předcházelo prvnímu gólu Dallasu. Corey Perry počastoval Francouze sekerou, což ale rozhodčí přehlédli, a místo něj poslali na trestnou lavici Girarda, který atakoval Jasona Dickensona. „Abych byl upřímný, když jsem viděl, že rozhodčí zvedá svou paži a chystá se vylučovat, myslel jsem si, že potrestaným bude Pavelski. Byl jsem hodně překvapený, když si místo toho šel sednout náš hráč, sekeru Girarda jsem vůbec neviděl,“ uznal Francouz.

„Nebudu tady sedět a hodnotit každé rozhodnutí rozhodčích, stalo se a teď se musí podívat na video a zjistit, zda situaci posoudil správně,“ dodal Landeskog.

Výhru 5:2 a vedení v sérii 2:0 pojistil deset vteřin před koncem do prázdné branky Jason Dickenson. Za Dallas, který vyhrál páté utkání v play off řadě, což se mu podařilo poprvé od roku 1990, kdy zvítězil šestkrát a došel si až pro Stanley Cup, bodovalo jedenáct různých hráčů. Miro Heiskanen se stal za posledních 25 let teprve šestým obráncem, který v prvních deseti utkáních Stanley Cupu vygeneroval více než deset asistencí. 3+11 dělá z finského obránce druhého nejproduktivnějšího hráče nadstavby, první jen s 18 body Nathan MacKinnon.

„V sezoně jsme otočili několik zápasů a je to důkaz, že se nikdy nevzdáváme. Je výborné, že se nám takový obrat podařil i v play off,“ radoval se střelec prvního gólu Stars Joe Pavelski, který je sedmi zásahy spolu s MacKinnonem nejlepším kanonýrem nadstavby.

Třetí utkání série je na programu v noci ze středy na čtvrtek.

VIDEO: Podívejte se na velký obrat Dallasu v sestřihu