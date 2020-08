Boston schytal výprask, do branky musel i Vladař. Voráček zvládl drama

Hokejisté New York Islanders porazili v prvním utkání semifinále play off Východní konference NHL Philadelphii 4:0 a ujali se vedení 1:0 na zápasy. • Reuters

SOUHRN | Ondřej Palát se podílel gólem a přihrávkou na kanonádě Tampy Bay, která ve 2. kole play off NHL zničila Boston 7:1 a ujala se v sérii vedení 2:1. Na straně poražených si připsal asistenci David Pastrňák a do branky se za stavu 1:4 dostal Daniel Vladař, který si odbyl premiéru v soutěži. Philadelphia promarnila třígólový náskok, ale nakonec zdolala New York Islanders 4:3 v prodloužení a vyrovnala sérii na 1:1. Colorado s Pavlem Francouzem v brance přestřílelo Dallas 6:4 a stáhlo jeho náskok v sérii na rozdíl jedné výhry (1:2).