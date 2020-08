Příšerná chyba a Francouz se pakoval. Trenér tlačí: Musí být lepší!

V Rogers Place v Edmontonu hlasatel ještě ani nestačil oznámit asistenty u čtvrtého gólu Dallasu, mezi nimi i Radka Faksu, a už se vezl pátý. Cale Makar za brankou udělal hroznou chybu, Pavel Francouz najednou měl puk mezi bruslemi, aniž by o něm věděl. Útočník Dallasu Denis Gurianov už měl snadnou pozici a když o pár vteřin později vyhlašovali jeho, český gólman Colorada už seděl na střídačce.

Rusův gól byla poslední kapka na nepovedeném zápase Avalanche a jejich gólmana. Francouz pustil z 26 střel 5 gólů. Už u prvního nepůsobil jistě, když odrazil Faksovo nahození k dorážejícímu Klingbergovi. Tlak Dallasu na brankovišti mu dělal potíže a rozhodně si nepojistil pozici jedničky, kterou získal při zranění Philippa Grubauera.

„Musí být lepší, to určitě. A víme, že může být mnohem lepší, to jsme viděli,“ prohlásil na tiskové konferenci kouč Colorada Jared Bednar. „Dallas mu to hodně ztěžuje, hlavně silové typy před brankou,“ všiml si tlačenic na brankovišti.

Na posledních 12 minut Francouze vystřídal Michael Hutchinson. Třicetiletý Kanaďan sice předvedl své první play off zákroky v kariéře, ale není to žádný nováček. Před lety tvořil ve Winnipegu dvojici s Ondřejem Pavelcem tak dlouho, až mu vedení Jets dalo před Čechem přednost. Teď může přijít malé déjà vu, část fanoušků Francouzovi nevěří a volá po změně.

„O brankářích pro příští zápas se nechci bavit, nejdřív si musím nechat projít hlavou ten skončený,“ prohlásil Bednar.

Ale je jasné, že má na výběr. „Frankie (Francouz) je skvělý gólman a Hutch už se v NHL taky osvědčil,“ nechává otázku otevřenou centr první lajny Avalanche Nathan MacKinnon. „Ale není to jen o nich. Je i na nás, abychom jim usnadnili zákroky, čistili výhled. Teď necháváme velké hráče z Dallasu stát před bránou, musíme být víc zlí, trošku gólmanovi pomoct.“

Kterému z brankářů budou pomáhat v pátém zápase, to ještě neví. Ale trenérský štáb Avalanche má na rozmyšlenou jen pár hodin, pátý zápas hraje Colorado s Dallasem už v úterý od 3:45. Pokud přijde další selhání, sezona skončí.