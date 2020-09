Palát táhne Tampu za úspěchem, Boston padl: Vykopali jsme si jámu

Tahali za kratší konec. Za výrazně kratší konec. I nad samotnou propastí se Boston ani jednou v zápase neprotlačil do čela, jen dotahoval. Dvě srovnaní zařídily české hvězdy ve službách Bruins, Davidové Pastrňák s Krejčím. Ale bylo to málo. Díky výhře 3:2 v prodloužení jde do konferenčního finále po pětizápasové sérii Tampa. Ta se poslední bitvy může spolehnout na Ondřeje Paláta, který se gólově neprosadil jen v prvním duelu série a slaví postup.

Kdy už to přijde? Kdy už konečně tým napěchovaný talentem jako houfnice dokáže silné týmové jádro zúročit a vyhrát Stanley Cup? Zhruba takhle zní otázky příznivců Tampy nad počínání jejich svěřenců ve vyřazovacích fázích NHL. Kučerov a spol. jsou favorité každým rokem, ale do finále se protlačili jen v roce 2015, kde podlehli Chicagu. Že by letos konečně blesk uhodil a pohár se podíval na Floridu?

Historická tabulka střelců Tampy v play off: Nikita Kučerov 33 Tyler Johnson 33 Martin St. Louis 27 Ondřej Palát 25

„Jestli chcete jít dál, je nutné tyto těsné duely zvládat,“ prohlásil po rozhodujícím vítězství v prodloužení kouč Tampy Jon Cooper. Může si dovolit zamnout spokojeně ruce. Tampa se v probíhajícím play off představila ve čtyřech prodlouženích a všechny zvládla. Jaký rozdíl oproti minulým létům, kdy se týmu vyčítal nedostatek zaujetí a fyzické hry v rozhodujících momentech. „Dělali jsme mnoho správných rozhodnutí. Jsem strašně hrdý na tento tým. Udělali vše, co jsme po nich v sezoně žádali,“ dodal Cooper pro web nhl.com.

Úžasnou pomocí byla pro jeho družinu forma Ondřeje Paláta. První duel série ovládl Boston a Palát se ještě gólově neprosadil. Pak se však trefil v každé bitvě, což znamenalo čtyři výhry v řadě pro Lightning. Konečný účet rodáka z Frýdku-Místku? 5 branek za pět zápasů série. Díky střelecké fazoně je nejlepším střelcem mezi Čechy v probíhajícím play off. A jen tak mimochodem se díky tomu český forvard stal čtvrtým nejproduktivnějším střelcem Tampy v historii play off. Solidní vizitka.

Rozhodující utkání se protáhlo až do druhého prodloužení především díky českému přičinění na druhé straně. Bruins gólově táhli Pastrňák s Krejčím. Druhý jmenovaný vyrovnal necelé tři minuty před koncem. Přesto musel skousnout vyřazení. „V tuhle chvíli je to trochu smutné, to je jasné. Stejně tak ale nelituji toho, že jsem sem do bubliny přijel hrát o Stanley Cup. Pokud bych se musel rozhodovat znovu, tak bych se znovu rozhodl takto,“ řekl rozhodně.

Tabulka českých střelců v play off: Ondřej Palát 5 Jakub Voráček 4 Dominik Kubalík 4 David Krejčí 3 Radek Faksa 3

Boston tak neobhájí loňskou finálovou účast. Navíc navlas stejný výsledek se v nedávné minulosti už stal. Na obraně Tampy si Bruins vylámali zuby už před dvěma lety, kdy série ve druhém kole skončila také po pěti zápasech. I proto bylo těžké zakrývat zklamání pro mnoho hráčů z tábora poražených. „Je to neúspěšný finiš. Měli jsme skvělý rok, očekávali jsme lepší výsledek. Myslel jsem, že máme velkou šanci. Nechápejte mě však špatně, Tampa je výtečný tým. Jsou opravdu dobří,“ uznale pokýval hlavou Brad Marchand.

Právě body od jeho formace s Pastou a Patricem Bergeronem trochu Bostonu scházeli. Ve chvílích, kdy produkce tria poklesla, nastal problém. Stejně tak otázka brankoviště byla důležitým faktorem. Jaro Halák zkrátka není Tuukka Rask. Ukázat to mohl hlavně třetí duel série, který se zpětně ukázal jako zásadní. Tampa smetla Bruins 7:1 a Halák neměl čisté svědomí. „Vykopali jsme na sebe jámu, ale cítili jsme, že bychom se z ní mohli dostat. Bohužel, nebylo to tak,“ smutnil trenér Bruins Bruce Cassidy.

Tampa je tak prvním postupujícím do finále konference. Fandové Ligtning si tak nadále mohou odpovídat na otázky, kdy už to konečně vyjde, že přeci letos. Že tohle play off Tampu nikdo nezastaví. Zatím z ní jde hrůza. V sériích prohrála jen dva duely. New York Islanders, nebo Philadelphia se budou muset mít na pozoru. Islanders zatím v sérii vedou 3:1 na zápasy a v noci z úterý na středu budou mít první možnost sérii utnout.