Boston nám dal zabrat, kluci dělají Česku dobré jméno, ocenil Palát

Frýdecko-místecký rodák se v sérii proti Bostonu střelecky prosadil čtyřikrát za sebou, v historickém pořadí nejlepších střelců Tampy ve Stanley Cupu se dostal na čtvrté místo (25 branek). Před Stevena Stamkose nebo Vincenta Lacavaliera. Osobní pochvaly ovšem přechází, klíčový je pro něho týmový úspěch.

V play off jste dal už pět gólů, cítíte rostoucí formu?

„Snažím se hrát každý zápas stejně. Když dám gól, samozřejmě jsem moc rád, protože góly vždycky zvednou sebevědomí, ale nejsou pro mě zásadním měřítkem formy nebo mého přínosu pro tým.“

Chvála se na vás sype i z úst trenéra, spoluhráčů, médií. Vnímáte to, nebo se snažíte od všeho oprostit?

„Jsem za to opravdu rád, ale i přesto se snažím hrát každý zápas stejně. Hlavně ho co nejvíc odmakat pro tým, to je styl hry, který vyznávám celý život.“

Jak těžkým soupeřem byl Boston?

„Boston byl hodně těžký tým, mají výborné lídry, ať už je to Marchand, Pastrňák nebo Bergeron. Dali nám hodně zabrat, hlavně poslední zápas byl hodně těžký a jsme moc rádi, že jsme to nakonec dokázali.“

Zvládli jste čtvrté prodloužení v play off. Svědčí i tohle o síle Tampy?

„Cítíme se dobře a věříme si. Když jdeme do prodloužení, je to hodně i o vyčkávání, kdo udělá nějakou chybu, a tím pádem i trochu o štěstí. Boston nám ale určitě nedal nic zadarmo, o to je tenhle triumf cennější. Jsme rádi, že duely v prodloužení zvládáme. Je to důležité pro pošetření sil, i pro sebevědomí.“

Byl vůbec čas promluvit s Pastrňákem a Krejčím?

„S kluky jsme se jen pozdravili a řekli si, že to byla skvělá série. Oba Davidové nám popřáli hodně štěstí do dalších kol. Oba odehráli dobré zápasy, dělali Česku skvělé jméno.“

Vnímal jste souboj trošku prestižně i jako souboj Čechů, kteří mají asi největší šance dostat se blízko k poháru?

„Samozřejmě jsem to vnímal. Boston je výborný tým, má výsledky. Hrají tam tři čeští kluci, proto logicky hodně lidí v Česku přálo vítězství právě Bostonu. O to více se budu snažit ze všech sil dělat českému hokeji čest také v dalších zápasech.“

Koho byste si přál z dvojice Islanders/Philadelphia? Těšil byste se na souboje s Jakubem Voráčkem?

„Oba týmy jsou výborné, osobně ale nemám vybraný vyloženě jeden z nich. Ať potkáme kohokoliv, budeme chtít projít ještě dále.“