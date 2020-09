Pastrňák o zranění: Nebyl jsem fit! Měsíc byl v karanténě, prošel 23 testy

Nebyl stoprocentní. Bruslil pomaleji než jindy, tolik nevyčníval. Přesto byl v play off David Pastrňák schopný pravidelně bodovat. Nadupanému mužstvu Bruins však k úspěchu nepomohl. „Je to pro mě pořád velmi frustrující,“ přiznává. V rozhovoru pro bostonská média promluvil o svém zranění, zmeškaném kempu i množství testů na COVID-19.

Ovládli základní část, platili za hlavní favority na Stanley Cup. Vypadli však už ve druhém kole play off, Tampa je přejela 4:1 na zápasy. Sérii s vyladěným soupeřem Bostonu nevyšla, svůj podíl na tom možná mělo i zranění týmové hvězdy Davida Pastrňáka .

Český bombarďák se nešťastně zranil v prvním duelu s Carolinou, kdy nejdřív připravil Patrici Bergeronovi vítěznou trefu, jenže při následné oslavě si ublížil. Radostně vyskočil do vzduchu, avšak pak špatně dopadl na nohu. Další tři utkání vynechal. Proti Lightning už v sestavě nechyběl ani jednou, ale fit nebyl.

„Nebylo to stoprocentní, když jsem se ale dostal do bodu, abych mohl hrát, šel jsem na to. Byl jsem rád, že můžu zase naskočit,“ přiznává.

Zároveň potvrdil, že klíčový vliv na jeho kondici měl dlouhý tréninkový výpadek před startem play off. „Měsíc jsem byl uvězněný v domácí karanténě, celkem 28 dní. Prošel jsem 23 testy na koronavirus, ani jeden nebyl pozitivní, ale stejně jsem musel být doma. Bylo to těžké, trénink mi chyběl,“ popisuje Pastrňák.

Pastrňák v play off Zápasy: 10 Góly: 3 Asistence: 7 Plus/minus: -3 Střely: 40

I s týdenním odstupem se těžko smiřuje s brzkým koncem Bostonu, který stejně jako v minulých letech marně doufal ve Stanley Cup. „Abych byl upřímný, je to pro mě velmi frustrující. Když nejste úplně fit, poznáte ten rozdíl. Abyste mohli podat nejlepší výkon, potřebujete se cítit maximálně zdraví, jen tak můžete více přispět a pomoct týmu.“

O svém zranění konkrétně mluvit nechtěl. „Bylo to nešťastné. I to je ale bohužel součást hokeje, stává se to,“ pokrčil rameny během videohovoru z terasy svého bostonského domu.

„Pasta odehrál celé play off se zraněním v dolní části těla. Mohli jste vidět, že nebruslil tak rychle jako obvykle,“ přidal svůj pohled trenér Bruins Bruce Cassidy.

Spolu s Pastrňákem zmeškal prakticky celý tréninkový kemp i Ondřej Kaše. Šéfové klubu z toho nadšení nebyli. „Datum začátku kempu bylo jasně stanovené. Také jsme věděli, že někteří hráči budou muset po příletu do karantény, takže jsme doufali, že by mohli přiletět dřív. Ale nemohli jsme jim do toho mluvit, bylo to jen na nich. Zpětně bychom byli samozřejmě raději, kdyby učinili jiná rozhodnutí. Jejich kondice nebyla na potřebné úrovni, aby zvládli náročnost play off,“ prohlásil klubový prezident Cam Neely.

Na závěr hovoru měl pak Pastrňák říct, co si ze sezony 2019/20, kdy se stal spolu s Alexem Ovečkinem králem ligových střelců, odnese. „Nic moc, spíš na to chci zapomenout. Závěr sezony přinesl šílené období. Nikdo nečekal, co se stane. Jediné, co si teď přeji, je to, aby se co nejdřív zase vrátily věci do normálu,“ doufá český forvard.

Boston Bruins Vše o klubu ZDE