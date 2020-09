Morava žije Pohárem: Palátův táta krotí euforii, Faksův bratr chce obrat

Trénink frýdecko-místecké přípravky je u konce, caparti na bruslích se pomalu shlukují kolem svého trenéra. „Kdo je nejrychlejší?“ zakřičí kouč. „Já!“ ozve se sborově hlasitá odpověď.

„Kdo je nejsilnější?“

„Já!“

„Kdo vyhraje večer zápas?“

„Tampa!“

Trenér přípravky Pavel Palát, táta jedné z klíčových opor Ligtning, poklepe malé hokejisty po helmách s košíkem a spokojeně se usmívá. „Když jsem se jich poprvé ptal, kdo večer vyhraje zápas, tak automaticky křičeli já,“ líčí Pavel Palát. „Ale teď už se chytili. Žijí tím, Ondrovi a Tampě fandí. I jejich rodiče. Samozřejmě je to pro nás všechny velká událost, mít kluka z Frýdku-Místku ve finále Stanley Cupu.“

Sám musí nadšení a přehnaný optimismus kolem sebe krotit. „Já jsem životní pesimista, a když o tom začnou kolegové nebo rodiče mluvit, že je finále na dobré cestě, jenom klepu na všechny možné dřevěné věci kolem,“ popisuje Palát. „Vedení 2:1 na zápasy už jsem ve finále zažil proti Chicagu před pěti lety. Tehdy jsme taky byli plní optimismu, na stadionu už jsme plánovali kapely a všechno kolem. A dopadlo to špatně. Takže letos nechci o žádných oslavách slyšet ani slovo.“

Podpis kam se podíváš

Se synem je v kontaktu prakticky každý den, probírají zápasy, týmové i osobní výkony. „Kolegy trenéry docela zajímá, co se vlastně děje za kulisami,“ říká Palát. „Co se děje na ledě v daných momentech, jak kdo reaguje na různé situace, jak se kdo chová na střídačce. Na tiskovkách se nic takového nedozvíte, protože všichni mluví stejně, opakují stejné a nacvičené fráze. Kluci trenéři jsou rádi, když se dozvědí pár detailů, které jim pak mohou třeba i pomoct v práci.“

Paláta juniora v klubu všichni dobře znají z letní přípravy. V rodném Frýdku-Místku chodí pravidelně na led, často pomáhá i s tréninky dětí. I proto má většina malých hokejistů na helmě, výstroji nebo tréninkovém dresu načmáraný Palátův podpis.

„Brousím děckám nože a na brusli najednou vidím podpis Palát,“ usmívá se útočníkův táta. „To je pěkné, jako otce mě to pochopitelně těší a hřeje. Nebo když podpis zahlédnu na helmě, rukavicích nebo na brankářských betonech. Stejně tak mě těší, že se tady zájem o hokej za poslední roky zvednul. Mívali jsme dvacet, maximálně třicet děcek v přípravce, loni jsme jich měli osmdesát. Neustále zvedám telefony, že to malí chtějí přijít zkusit, což je dobré. I v tomto nám velmi dobré období Tampy pomáhá.“

Pikantní je, že ve Frýdku-Místku společně s Palátem přes léto na ledě trénuje i Radek Faksa. Tedy jeho aktuální rival ve finále. Faksa bohužel Dallasu v klíčových bitvách chybí, zranil se a do finále naskočit nemůže. „Pro Dallas je to velké škoda, takhle silný centr jim teď chybí,“ přitakal Pavel Palát. „Fyzicky by svému klubu hodně pomohl. Radek, stejně jako Roman Polák, s námi v létě taky trénuje a také nám pomáhá s dětmi. Kluci ukážou cvičení, malí je hltají očima. Bereme to tak, že ti nejlepší se na sezonu připravili tady, ve Frýdku-Místku,“ dodal.

Radek Faksa sice v přípravném období trénuje z větší části u „konkurence“, ale k rodnému městu se hrdě hlásí. Přes léto se do Opavy pravidelně vrací, bydlí tam. A když má chvíli, také zaskočí na debatu s dětmi nebo mládežnický kemp opavského Slezanu.

Olympiáda i Stanley Cup?

„Bylo by fajn, kdyby se Dallas ještě kousnul a mohli bychom se jít společně podívat na Stanley Cup na opavské náměstí,“ zasnil se Pavel Selingr, bývalý extraligový útočník a nyní trenér dorostu Slezanu. „Pro opavský hokej by to byla super reklama, mohlo by nám to zase přitáhnout další děti do klubu. Navíc tady nikdy nic takového ještě nebylo. Žádný Opavák Stanley Cup nevyhrál, jenom David Moravec přivezl ukázat zlato z Nagana. Byla by to pecka!“

Také v opavském klubu finálovou fázi NHL prožívají. „Škoda jen, že je Radek zraněný, bylo by to ještě zajímavější,“ říká Selingr. „Samozřejmě fandíme Dallasu, Radek se tady narodil, začínal s hokejem. Už jen to, že hraje v NHL, je úspěch. Finále je velká věc.“

Během léta se Faksa občas na ledě sklouzne i s hobby týmem svého staršího bratra. „Hrajeme s kamarády už jen pro zábavu v soutěži, které říkáme okresní přebor,“ líčí Martin Faksa. „Velký hokej už jsem nechal na Radkovi.“

Lehkou ironií osudu je, že tým staršího bratra se jmenuje HC Medical Opava. I Radek Faksa ve finále místo zápasů řeší zdravotní komplikace. „Brácha Dallasu chybí, co se dá dělat,“ krčí rameny Martin Faksa, který na rozdíl od mladšího sourozence hrává v obraně. „I tak věřím, že kluci ještě zaberou. Stanley Cup v Opavě by byl super. Samozřejmě to přejeme i Ondrovi (Palátovi), s bráchou jsou kamarádi, ale víte, jak to je. Když už jste tak blízko, tak to prostě chcete urvat!“

Nejbližší rodinu českých hokejistů pochopitelně mrzí, že u životního zážitku nejsou. Nebýt celosvětové pandemie, nechyběli by v ochozech. Stanley Cup se ovšem za přísných bezpečnostních opatření dohrává v bublině v Edmontonu. A bez fanoušků. „Škoda, krám je zavřený,“ krčí rameny Martin Faksa. „Bohužel, je taková doba a zdraví je důležitější. I tak vnímám, že nejenom my v rodině, ale i Opava tím na dálku žije. A počítám, že ve Frýdku-Místku je to stejné. Dobré je, že ať už vyhraje kdokoliv, Stanley Cup v regionu bude. Pokud ho tedy na cesty pustí.“