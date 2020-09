Hedman je lepší než Orr, útočí na rekord. Ať mě překoná, přeje si legenda

Lightning dosud vyhráli Stanley Cup pouze v roce 2004. Před pěti lety ve finále neuspěli s Chicagem. Také Stars se radovali jedinkrát v historii, a to v roce 1999. O rok později finále nezvládli, když podlehli New Jersey. • profimedia.cz

Po pátém finále Stanley Cupu mohl Victor Hedman jen sklopit hlavu, že nešel při skrumáži před brankou do Corey Perryho ještě ostřeji. Ve druhém prodloužení z toho padl rozhodující gól, Dallas snížil v sérii s Tampou Bay na 3:2. Nicméně to už je pryč a nic to nemění na faktu, že k triumfu má pořád blíž celek Lightning a že sošný švédský bek patří k nejvýraznějším postavám play off.

Ve vyřazovacích sériích zatím posbíral 21 bodů a nastřílel 10 gólů. Tolik jich v jednom play off nenastřílel ani slavný Bobby Orr. A víckrát se před Hedmanem trefili jen Paul Coffey (12 branek) a Brian Leetch (11). „Těší mě, když se prosadím taky do ofenzivy, ale kvůli osobním statistikám tady nejsme. Jediné, co nás zajímá, je vyhrát Stanley Cup. Jsem šťastný, kam se to dosud ubíralo a nezáleží, jestli tomu přispěje něčí gól nebo třeba zblokovaná střela. Náš cíl zůstává stejný,“ pravil Hedman, který na ledě trávil v průměru přes 26 minut za zápas a byl mezi všemi finalisty nejvytíženějším hráčem.

Nicméně pokud Hedman ještě překoná jeho střelecký rekord obránců v play off, bude Paul Coffey první, kdo zástupce kapitána Tampy Bay pochválí za skvěle odvedenou práci. „Ptali se, jestli mě trápí, když nějaký hráč vylepší nebo vyrovná můj záznam. Vůbec ne! Ať mě překoná! Pokud se to někomu povede, tak to musí být zatraceně dobrý hráč. Naopak – bude to fantastické,“ řekl bývalý vynikající obránce Jimu Mathesonovi z deníku Edmonton Journal.

Jen v play off v NHL patří Coffeymu sedmnáct rekordů. Tři pocházejí z roku 1985, kdy během tažení Edmonton Oilers za druhým Stanley Cupem v 18 utkáních jako bek posbíral neskutečných 37 bodů za 12 gólů a 25 asistencí. Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů přesto nedostal.

„Myslím, že Gretzky měl tehdy 52 bodů (ve skutečnosti 47),“ smál se Coffey. „Wayne byl laskavý jako vždycky a říkal, že se o cenu podělí. Povídám, ať si ji nechá, že mu patří. A že se raději podělíme o Stanley Cup.“

Coffey patřil k nejslavnějším členům vítězné dynastie Oilers, sám s nimi pohár získal třikrát, než ho vyměnili do Pittsburghu. S Penguins triumfoval v roce 1991, o čtyři roky později ještě postoupil do finále s Detroitem.

Vždycky měl sklony k útočení. Byl znamenitý bruslař, často skóroval po odvážných výpadech přes celé kluziště, ale jeho repertoár byl širší. V základní části NHL nasázel 396 branek, ve vyřazovacích bojích dohromady 59. „Dvě jsem dal taky v posledním finále proti Philadelphii. Byly to rány bez přípravy,“ vzpomínal na rok 1985.

Coffey tehdy dal v play off čtyři vítězné góly. To se po něm dokázali jen Brian Leetch, Al MacInnis a Sláva Vojnov. Hedman se jim může vyrovnat, zatím v letošním play off rozhodl tři zápasy. Celkem se trefil desetkrát. V produktivitě obránců je lepší jen Miro Heiskanen z Dallasu s 25 body.

„Kdo vlastně držel ten rekord v gólech předtím? Nebyl to Bobby?“ pátral v paměti Coffey. Ano. Bobby Orr dal v roce 1970 za Boston devět gólů, o osm let později ho rovněž v dresu Bruins napodobil Brad Park. V roce 1994 měl Leetch za New York Rangers jedenáct zásahů. Coffeyho nepředstihl, ovšem nejužitečnějším hráčem play off ho na rozdíl od něj vyhlásili.

„Moc se na to nepamatuju, asi proto, že jsem ještě hrál. Ani mi kvůli tomu nikdo nevolal,“ zamyslel se Coffey. Zřejmě i proto, že všichni v tom roce mluvili spíš o jeho bývalém parťákovi Marku Messierovi, který byl kapitánem Rangers a získal svůj šestý Stanley Cup.

Coffey v době COVIDu prý play off úplně zbožně nesleduje, ale ví, jak a v čem je Hedman dobrý. Ve finálové sérii už si připsal šest bodů (1+5), což se naposledy podařilo před deseti lety Duncanu Keithovi z Chicaga. „To, že dal deset gólů, je pro hokej jen dobře. Viděl jsem ho skórovat, parádní střela švihem. Ale jak jsem ho viděl, znamenitě zvládá všechno. Je dobrý na oslabení, v přesilovkách, při hře pět na pět. Vede si fakt dobře,“ pochválil legendární Coffey.