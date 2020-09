Jak složit šampiony NHL? 13 let, čtyři manažeři a Čech v listině majstrštyků

V roce 2004 zdvihnul Dave Andreychuk poprvé v dějinách Tampy Bay nad hlavu Stanley Cup. Čtyři roky nato se vytvořily základy pro to, aby mohl Steven Stamkos podobný moment zopakovat. Tvorba vítězné mašiny trvala třináct let. Vše začalo draftem Alexe Killorna v roce 2007 a skončilo výměnou Barclaye Goodrowa při letošní uzávěrce přestupů. „Podle mě jsou ještě lepší než my. V klíčových bojích to potvrdili,“ pronesl hlubokou poklonu Andreychuk.

Jistě lze popsat průběh poslední vítězné bitvy a pronést, že to ona rozhodla o nových šampionech. Ale to je velmi zjednodušený pohled. Cesta na vrchol byla daleko trnitější a delší. Když si v roce 2007 Tampa vybrala na 77. místě Alexe Killorna, zdaleka netušila, že právě zakládá osu týmu, jenž znovu přinese na Floridu nejvýznamnější hokejovou trofej.

V té době byla Tampa ligovým otloukánkem. Potácela se v ligovém suterénu. Tomu odpovídají i vysoké volby v letech 2008 a 2009. Čím hůře jste umístění, tím vyšší draft vám náleží. Princip NHL je v tomhle jasný. S klidným srdcem lze říct, že pro Lightning to byly volby klíčové. Zajistily totiž příchody Stevena Stamkose a Victora Hedmana. Kanaďan se stal dlouholetým kapitánem a švédský obránce se stal nejužitečnějším hráčem týmu v play off. Na těchto pilířích pak vedení dostavilo zbytek.

Zajímavostí bezpochyby je, že na piplání vítězného týmu se významnými rozhodnutími podíleli hned čtyři generální manažeři. Jay Feaster, Brian Lawton, Steve Yzerman a Julien BriseBois. Především třetí jmenovaný odvedl famózní práci. Jeho překvapivý konec v roce 2018 zapříčinily rodinné důvody, takže byl nucen po osmi letech pozici opustit. „Jsem z toho v šoku,“ prohodil tehdy kapitán Stamkos. „Jedno je jisté, Steve tady zanechal tým, který je připraven vyhrát,“ řekl Yzermanův nástupce BriseBois pro The Athletic. V tom se nemýlil.

Právě Yzerman je mužem, který pomohl ve vzestupu třeba Ondřeji Palátovi. To on ho draftoval, on si ho na farmě pohlídal a potom ve správný moment vypustil na nejnablýskanější pódium. Vůbec práce s mladými hráči, kteří skrze farmu postupně pronikali do prvního týmu Tampy, byla typická pro Yzermanův styl řízení organizace. Takhle se do kabiny zapracovali i Nikita Kučerov, Andrej Vasilevskij, Tyler Johnson, nebo Yanni Gourde.

„Fascinuje mě, jak konzistentní výkony předvádějí. Nemívají vyloženě špatné zápasy. A hlavně je důležité, jak se vyvinuli jako tým. Chtějí hrát urputnou obranu? Nedělá jim to potíže. Chtějí hrát otevřený hokej? Bez problému,“ poukázala na týmovou sílu v průběhu finálové série klubová legenda Martin St. Louis.

Jeho slova jsou výstižná i pro poslední bitvu. Krok od Stanley Cupu udrželi Lightning čisté a po výhře 2:0 slavili druhý zisk grálu ve své historii. 16 let po zisku toho prvního a třináct let poté, co začali budovat novou vítěznou partu. Vyplatilo se.

5 majstrštyků vedení Tampy (a jejich bilance v play off 2020) Ondřej Palát (útočník). 25 zápasů, 11 gólů + 7 asistencí Draftován v roce 2011 v sedmém kole. Už tenhle fakt sám o sobě stačí k tomu, aby bylo jasné, že tenhle výběr se prostě povedl. Český útočník se stal nezpochybnitelnou stálicí klubu. Vydřel si skrz působení na farmě klubové postavení, o jakém se jiným českým hráčům v zámoří může jen zdát. Už nyní je v play off čtvrtým nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. Nenechte se zmást jeho nenápadností mimo led. Palát je legenda Lightning Michail Sergačev (obránce). 25 zápasů, 3+10 Skvostná práce. Steve Yzerman vyřešil potíže s trucujícím talentem Jonathanem Drouinem geniálně. Trojka draftu cítila, že si zaslouží místo v prvním týmu, vedení nesouhlasilo. Byla z toho kauza, která kazila atmosféru v celé organizaci. Tak se Yzerman rozhodl pro řez. Drouina odlifroval i s manýry do Montrealu za Michaila Sergačeva, který se okamžitě stal klíčovou osobností zadních řad. O vítězi této výměny netřeba dlouho přemýšlet. Kevin Shattenkirk (obránce). 25 zápasů, 3+10 „Je za zenitem. Tytam jsou doby, kdy vládl ofenzivním statistikám zadáků v St. Louis,“ říkalo se. Rangers, kde Shattenkirk herně uvadal, došla trpělivost a vyplatili ho ze smlouvy. „Budu asi už navždy naštvaný,“ ucedil tehdy obránce mezi zuby. Tampa zareagovala bleskově, jak jinak. Jednatřicetiletého Američana podepsala na rok za 1,75 milionu dolarů. V play off byl Hedmanovi druhým nejproduktivnějším obráncem. A naštvanost? Ta je dávno pryč. Brayden Point (útočník). 23 zápasů, 14+19 „Každý, kdo ho v mládí vedl, ví, jak dobrý doopravdy je,“ okomentoval mládežnický trenér Pointa jeho dominantní výkony v play off. Tampa ho získala jako celkově 77. v roce 2014. O šest let později je 178 centimetrů vysoký Kanaďan ve společnosti takových centrů jako Connor McDavid, nebo Nathan MacKinnon. Patří do absolutní ligové špičky. Jím vedená formace s Kučerovem a Palátem na křídlech byla nejlepší lajnou play off. Nikita Kučerov (útočník). 25 zápasů, 7+27 Za poslední tři ročníky je nejproduktivnějším ligovým hráčem Connor McDavid se 321 body. Jen o čtyři body méně nasbíral sedmadvacetiletý Rus z Tampy. Docela solidní počin na hráče, který nebyl vybrán ani v prvním kole draftu. A zdaleka to není všechny. V jednom play off Více bodů, než Kučerov naposledy nasbíral v roce 2009 jeho krajan Jevgenij Malkin. Bez nadsázky lze říct, že Kučerov dotáhl Tampu ke grálu.