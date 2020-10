Dobrý voják Rutta. Nevzdal se, Stanley Cup vyhrál se zlomenou nohou

Měl za sebou těžkou sezonu. Jenže kdy to Jan Rutta neměl těžké? Zranění ho pronásledovala dost často, zbrzdila ho i během cesty Tampy za triumfem ve Stanley Cupu. „Měl zlomenou nohu," prozradil po finále jeho český zástupce Michal Sivek. Jenže 30letý bek se z ledu zvedal už mockrát. Ještě se stihl vrátit, zasáhl do čtyř bitev ve finále proti Dallasu. Teď je z něj šampion.

Po únorovém zranění zmeškal Jan Rutta zbytek základní části. Tu v březnu předčasně ukončil koronavirus. Po restartu soutěže se rodák z Písku na ledě ukázal znovu. Nastoupil v přípravě proti Floridě, 5. srpna hrál druhý zápas o nasazení do play off proti Bostonu. Potom však na dlouho nic, na další šanci musel čekat přes šest týdnů.

Lightning se v play off dařilo, kouč Jon Cooper neměl moc důvodů sahat do úspěšné sestavy. Tak zněla jedna z verzí. „Věci se pro nás vyvíjely dobře a o to jde. Sestavy diktují situace a po prvním finále jsme cítili, že tohle je okamžik, kdy by mohl vyniknout," vysvětloval trenér.

V NHL se nezveřejňují detaily o zraněních, během play off se informace omezily pouze na formulaci, že dotyčný hokejista nebyl způsobilý hrát. Další skutečnosti vyšly najevo, až když bylo po všem. „Měl zlomenou nohu," odhalil povahu Ruttových nesnází jeho český agent Michal Sivek.

Přesně po 47 dnech se písecký rodák vrhl do víru play off. Rovnou do finále a hned do první obrany vedle Victora Hedmana. „Už dřív jsem s ním hodně hrál. Je složité naskočit do finále, když jste předtím dlouho nenastoupili, ale zvládl to snadno," povídal o něm švédský Hulk.

Rutta hrál od druhého finále, ve třetím pomohl asistencí k výhře 5:2, kterou se Lightning ujali vedení v sérii. Ve stejném utkání nastoupil za Tampu poprvé od konce února kapitán Steven Stamkos. Hned jeho první střela na branku skončila gólem. Jenže nevydržel ani do konce první třetiny, pak už do hry nezasáhl. Po střetnutí se hodně probíral rovněž Rutta.

Duel zakončil s vynikající bilancí +3, nikdo v týmu nebyl lepší. Taky si podal kapitána Stars Jamieho Benna a dostal osobní trest. „Snad se v příště vyvaruje trestné lavice a bude k dispozici celý zápas. Funguje nám to a spoléháme jeden na druhého," smál se Hedman.

Po tak dlouhé přestávce si však Rutta počínal parádně. „Jako obrana si dáváme pozor na to, abychom soupeři nedali čas a prostor a v tom odvádí ohromný kus práce. Při několika gólech jste mohli vidět, jak se díky němu přesunula hra na druhou stranu. Využívá své silné stránky. Dělá přesně to, co po něm chceme," všiml si další bek Ryan McDonagh.

Český obránce Jan Rutta z Tampy Bay díky startu ve finále play off NHL může být zapsán na Stanley Cup • Foto profimedia.cz

Ve druhém prodloužení pátého duelu byl Rutta na ledě, když Corey Perry rozhodl a vykřesal Dallasu naději. Nejblíže ke střelci byl Hedman, českého zadáka zaměstnal Tyler Seguin. Od nich se puk odrazil k Perrymu. V šestém zápase se místo Rutty vrátil do sestavy Zach Bogosian, nicméně Lightning soupeře na druhý pokus dorazili. Po 16 letech získali Stanley Cup.

Jeřábek takové štěstí neměl

Ruttova hokejová dráha vedla roklemi a strmými kopci. Vyrůstal s Janem Kovářem, stejně jako on odešel v patnácti do Plzně. V mládeži měli partu plnou skvělých talentů. Kovář, Francouz, Jeřábek, Šustr, Boháč... Většina z nich se brzy chytila mezi dospělými, dávali góly v extralize, drali se do NHL, začínali v reprezentaci.

Ruttovi se ozval Chomutov, ale dlouho si připadal jako odpadlík. Toulal se mezi Kadaní, Kláštercem a Pískem. Zlom nastal někdy před pěti lety, kdy Pirátům pomohl do nejvyšší soutěže.

Po dvou ročnících mezi elitou už podepsal jako volný hráč s Chicagem. Odcházel s cejchem nejproduktivnějšího zadáka extraligy, hned se prosadil do sestavy Blackhawks a za tři zápasy si připsal čtyři body. Celkem odehrál 57 duelů.

Jenže ve spoustě pohádek se taky bojuje. V druhé sezoně putoval na farmu, v lednu loňského roku ho získala Tampa. I odtud musel nejprve do zálohy, trápila ho navíc zranění. Ročník však končil v NHL, protože se uměl působit a přesvědčil, ze je dobrý voják, který za to stojí.

„Jsem vysoký a dlouhý, začal jsem svoje parametry víc využívat k tomu, abych líp bránil," popisoval. Jeho příběh vzdáleně připomíná osud Michala Kempného, jehož v Chicagu taky nechtěli, a on pak s Washingtonem vyhrál Stanley Cup. Pokud by však Rutta do finále nezasáhl, mezi držitele Stanley Cupu by zařazen nebyl. S 33 zápasy v základní části by jen těsně nesplnil jedno z kritérií. Tím druhým je aspoň jeden start ve finálové sérii.

Jakub Jeřábek takové štěstí neměl. Proto chybí na destičce se jmény vítězů z roku 2018, ačkoli po triumfu Washingtonu pohár na ledě potěžkal taky. Loni zase patřil do stáje dalších šampionů ze St. Louis, ale zůstal na farmě. Naopak Jiří Šlégr se v roce 2002 s Detroitem zařadil mezi nesmrtelné až díky účasti v posledním utkání play off, stejně jako teď ruský útočník Alexander Volkov z Tampy, který po devíti startech v dlouhodobé soutěži zasáhl do hry až v šestém finále.

Jan Rutta se po všech útrapách dočkal vykoupení. Vydrápal se na vrchol a zapíchl tam svůj prapor.