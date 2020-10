Manželka se rvala o život, chytal. Teď slyšel kruté: Jdi! A Ottawa čistí dál

V počtu vítězství je Craig Anderson nejúspěšnějším maskovaným mužem klubové historie, více čistých kont než on nasbíral jen Patrick Lalime. Hned čtyřikrát také dostal Ottawu do bojů o Stanley Cup. Ale novou smlouvu si nevysloužil. • profimedia.cz

12. března se Anderson ve Staples Center oháněl, předvedl 36 zákroků, ale stejně opouštěl led zklamaný. Vniveč přišel i Ryanův gól, Senators padli s Kings 2:3 a do rozšířeného play off s 24 účastníky, které se rozběhlo v srpnu, nezasáhli. A jak je v Ottawě zvykem, ani to nebylo těsné.

Když se oba Američané kurtovali v klubovém letadle na ranveji v LA do bezpečnostních pásů, tak netušili, že jde o jejich poslední zápas v červenočerném dresu.

„Je to nejúspěšnější brankář naší organizace. A řekl bych, že možná i nejlepší, jakého jsme kdy měli. Ale nadešel čas, abychom se vydali jiným směrem a poděkovali mu za všechno, co pro nás udělal,“ zaskočil novináře v online rozhovoru generální manažer Pierre Dorion, aby o pár hodin později odpálil další bombu. Vyplatil ze smlouvy Ryana.

„Když jsem se tu zprávu dozvěděl, docela mě šokovala,“ přiznala 33letá dvojka draftu 2005, která sedmiletý kontrakt v hodnotě 50.75 milionu dolarů (7.25 milionu ročně) nedokončí. „Ale rozhodnutí vedení chápu. Každopádně neustálá podpora ze strany klubu, zejména za poslední rok, mě často dohnala k slzám. Ottawa bude mít v srdcích mojí rodiny vždy speciální místo,“ řekl Ryan, který letos stihl v základní části odehrát jen 24 utkání (5+3), protože se léčil ze závislosti na alkoholu.

Bobby Ryan zdraví fanoušky Ottawy. • Foto profimedia.cz

Poté, co své démony ukočíroval, ve svém prvním utkání po návratu vstřelil v únoru hattrick proti Vancouveru, na střídačce se pak rozbrečel. Vypadalo to na happy end, restart šikovného forvarda, který za Anaheim zvládl v jedné sezoně udělat přes 70 bodů. Ale nestalo se… „Byla radost působit se všemi kluky, které jsem tady za sedm let tady potkal. Všechny vzpomínky ve mně zůstanou. Ottawa disponuje dobrými hráči, před sebou má světlou budoucnost. Budu jim fandit,“ rozloučil se Ryan, letošní držitel Bill Masterton Trophy za vytrvalost a oddanost hokeji.

Edmonton aplaudoval soupeři

Anderson strávil v Ottawě ještě o tři sezony déle než Ryan. Do Kanady ho zavála rošáda s Coloradem v průběhu ročníku 2010/11, jeho místo tehdy zaujal v brance Avalanche Brian Elliott. A té do doby na něj byl spoleh, rodák z Park Ridge se stal jasnou jedničkou, odchytal přes čtyři stovky utkání a stanovil několik rekordů organizace.

V počtu vítězství je nejúspěšnějším maskovaným mužem klubové historie, více čistých kont než on nasbíral jen Patrick Lalime. Hned čtyřikrát také dostal Ottawu do bojů o Stanley Cup. Napsal několik úžasných příběhu, z nichž jeden vybočuje.

V říjnu 2016, jeden jediný den poté, co byla jeho manželce Nicholle diagnostikována vzácná rakovina hrtanu, zajel v Rogers Place do branky proti domácím Oilers. A aby toho nebylo málo, 37 zákroky uzurpoval čisté konto. "Takový potlesk tu hostující gólman ještě neslyšel," dojímali se se komentátoři televize TSN v přímém přenosu. Anderson nakonec emoce také neovládl a pod maskou plakal, tak to byl silný zážitek. Druhý hvězdný muž utkání Cam Talbot na něj v tunelu počkal, kolegovi zatleskal a objal ho. Úžasný moment.

In our first edition of Top 5 moments from last season, relive Craig Anderson’s remarkable shutout against the Edmonton Oilers in October. pic.twitter.com/I8GEWxT3CR — Ottawa Senators (@Senators) August 16, 2017

"Nicholle řekla hned po zápase Craigovi, ať mi zavolá, že bude chytat. Že ho kluci potřebují, tak to udělal. Je to úžasně silná žena, má obrovský respekt celého našeho klubu. Věříme, že léčba bude úspěšná," nastínil tehdy okolnosti Andersonova šokujícího návratu do sestavy Dorion.

"Když mi Craig volal, ptal jsem se ho, zda to myslí vážně. A on řekl, že jediný člověk, který mu to řekl a přál si to, byla jeho žena. Pak proběhla diskuze i s lékaři, kteří souhlasili. Nicholle byla na začátku léčby," dodal Dorion.

Stejný rok Anderson dotáhl až do finále Východní konference, kde tým v sedmém zápase nestačil na pozdější šampiony z Pittsburghu. Rozhodující branku inkasoval v 86. minutě od Chrise Kunitze. O den později se pak dozvěděl, že manželka, se kterou vychovává dva syny, Jakea a Leviho, zákeřnou nemoc překonala. Po sezoně dostal Bill Masterton Trophy. Krásné časy!

Craig Anderson s manželkou Nicholle na utkání amerického fotbalu • Foto twitter.com

„Když jsme se tehdy dostali takhle daleko, každý věděl, že Craig byl našim nejužitečnějším hráčem. Je škoda, že jsme s ním nikdy nevyhráli Stanley Cup, protože pro naši organizaci udělal plno úžasných věcí. Zasloužil by si to jako nikdo jiný,“ zmínil Dorion.

Bohužel, na ročníku 2016/17 už sedí nános prachu. Poslední tři sezony Ottawě šeredně nevyšly. Předloni skončila předposlední (67 bodů), vloni poslední (64 bodů) a letos předposlední (62 bodů). V součtu posledních tří let navíc inkasovala suverénně nejvyšší počet branek v soutěži (823). Andersonova smlouva navíc exspirovala, klub její prodloužení neplánoval. Nebylo o čem…

Nahradí v Chicagu Crawforda?

„Poté, co mi manažer oznámil, že novou smlouvu nedostanu, mi okamžitě blesklo hlavou, že se musím připravit tak, abych byl v případě zájmu jiného klubu ve formě. Třeba si mě na trhu volných hráčů, který se otevře 9. října, někdo vybere,“ řekl Anderson, který za Ottawu odchytal za deset let 422 zápasů. „Vím, že už asi nikde nebudu jednička, moje tělo nezvládne 70 utkání v základní části. I proto si myslím, že letošních 34 startů byla solidní cifra,“ dodal brankář, který pobíral v letošní sezoně 4.75 milionů dolarů.

Klub vsadí zřejmě na švédské duo Anders Nilsson - Marcus Högberg, případně zkusí přivést nějakého volného agenta. Na farmě v Belleville jsou připraveni i mladíci Joey Daccord a Filip Gustavsson. „Uděláme, co bude v našich silách. Nejdříve nás čeká detailní analýza stávajících hráčů, pak až budeme řešit posily. Ale nebráníme se ničemu,“ řek Dorion, který už dle zámořských expertů čile komunikuje s Pittsburghem, který ztratil zájem o služby Matta Murrayho.

Na trhu se zřejmě objeví i Braden Holtby z Washingtonu, vítěz Stanley Cupu z roku 2018, Jimmy Howard, se kterým už nepočítá Detroit, vancouverský Jacob Markström, Corey Crawford z Chicaga, Robin Lehner z Vegas, nebo Anton Chudobin, přízrak letošních bojů o Stanley Cup. Na výběr bude, jen co je pravda…

Ottawa navíc disponuje hned třemi volbami v prvním kole letošního draftu (pozice číslo 3, 5 a 28). Je to vůbec poprvé od roku 2000, kdy má jedna organizace v TOP 5 dvě želízka. Před dvaceti lety si Islanders osvojili jako jedničku brankáře Ricka DiPietra a z útočníka Raffiho Torrese udělali pětku.

Ve hře pro Senators tak bude krom dalších prospektů i zázračný ruský gólman Yaroslav Askarov. „Plán je prostý, chceme takové hráče, kteří hned budou moci naskočit do ligy a pomůžou vrátit našemu klubu respekt,“ hlásí Dorion.

A co chystá budoucnost pro Andersona? Ve 39 letech má stále jedno velké přání, rád by jako 37. gólman v historii NHL počet vítězství zaokrouhlil na 300, k čemuž mu chybí jedenáct zvládnutých utkání. „Nebudu nic zastírat, je to obrovská motivace, je to blízko, stačí jeden rok. Byla by to taková třešinka na dortu mé hokejové kariéry. I proto bych si neodpustil, kdybych se teď urazil a na všechno se vykašlala. Budu trénovat tvrdě a uvidíme, jako to dopadne.“

V zámoří už mu jeden scénář přichystali. Pokud si Crawford neplácne s Blackhawks nad novým kontraktem, mohl by zamířit právě tam. Bylo by to symbolické, Chicago jej v roce 2001 draftovalo ve třetím kole jako 73. hráče celkově a během čtyř v jeho dresu nastoupil do 51 utkání. Kruh by se uzavřel.