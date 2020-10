NHL má nového cara. Kučerov se z „měkké“ hvězdy stal lídrem

V úvodním duelu finálové série padla Tampa Bay 1:4. Bylo to teprve potřetí, co Lightning obdrželi v play off čtyři branky v zápase. Aha, tak Dallas asi našel cestu, jak uspět. Další bitvy měly napovědět, zda je to pravda. Odpověď? Tu obstaral Nikita Kučerov. Jeho osm bodů v následujících pěti duelech pomohlo Tampě ke čtyřem výhrám a k zisku Stanley Cupu. Ukázal se jako lídr v pravém slova smyslu. Jaká změna oproti předešlému play off, kdy ruská hvězda čelila kritice.

Sto dvacet osm bodů. Přesně tolik nasbíral Nikita Kučerov v základní části sezony 2018/19. Byl to něco neobvyklého, nového. Nejvyšší bodový zisk v NHL od výkonu legendárního Maria Lemieuxe ze sezony 1995/96. V novodobých propracovaných defenzivních systémech se už samotné pokoření bájné stobodové hranice hodnotilo jako mezník pro největší útočná esa. A zničehonic Kučerov získal bodů 128.

A nešlo jen o něj. Celá Tampa v základní části dominovala, předváděla fenomenální výkony a vyrovnala letitý rekord v počtu výher získaných v základní části, když se zastavila na cifře 62. „Největší favorit pro play off? Jednoznačně Tampa Bay,“ říkali do kamer svorně hokejoví experti. Od dob zavedení platového stropu neměla vyřazovací fáze většího favorita.

Asi si pamatujete, jak to celé dopadlo. Tampa vyhořela hned v 1. kole ve čtyřech zápasech s podceňovaným Columbusem. Naprostý šok. A Kučerov? Připsal si hubené dvě asistence a navíc dostal disciplinární trest za zákeřné naražení Markuse Nuutivary. „Je to na nic. Nebylo nám to prostě přáno,“ procedil po vyřazení ruský forvard, který na bedrech nesl za tehdejší výbuch velkou zodpovědnost.

„Je to strašně těžké. Ale řeknu jedno. Pokud v budoucnu získáme Stanley Cup, tak na tohle každý zapomene,“ řekl trenér Tampy Jon Cooper pro web The Athletic. A k tomuhle prohlášení se celá organizace Lightning upnula. V právě skončeném play off jste mohli cítit, jak se tým snaží odčinit loňské fiasko. A pokud to na někom bylo vidět obzvlášť, tak to byl právě Kučerov.

Propadák s Columbusem zmizel v propadlišti dějin

Už o něm nikdo neřekne, že je měkký, nebo že mu chybí tolik potřebná zarputilost pro úspěch ve vyřazovacích bitvách. Nic takového. Čtyřiatřicet bodů ve 25 zápasech je pádným důkazem proti podobným tvrzením. Nikdo nebyl v play off produktivnější, nikdo nebyl nebezpečnější v přesilovkách. To jsou všechno ingredience vítězného koktejlu, který ruská hvězda od srpna namíchala a následně servírovala.

Aby toho nebylo málo, tak v historii play off si jen šest hráčů připsalo více bodů. Wayne Gretzky , Mario Lemieux, Paul Coffey, Jevgenij Malkin, Mike Bossy a Doug Gilmour. Slušná společnost. Kučerov vystoupal nejenom na týmový hokejový vrchol, ale i na ten osobní. „Cítím se naprosto neuvěřitelně. Vlastně ani nedokážu popsat přesně své myšlenky,“ rozplývalo se hvězdné pravé křídlo po zisku vytoužené trofeje. Propadák s Columbusem zmizel v propadlišti dějin.

Byl také jedním z tahounů oslav. Šampioni si nejdříve užívali na člunech na řece Hillsborough a potom i před 16 tisíci příznivci na Raymond James Stadium pro americký fotbal. Když měl majitel Lightning Jeff Vinik proslov, vstoupil Kučerov na pódium a řekl: „Toto je nejlepší člověk v Tampě. Nejlepší člověk v Americe!“ A políbil Vinika na tvář. Bylo vidět, jak je ohromně šťastný a dojatý. Konečně s týmem vyhrál Stanley Cup.

Historický úspěch Lightning změnil i zavedené pořádky v ruské hierarchii v zámoří. Pryč je doba Jevgenije Malkina, Alexandra Ovečkina nebo Ilji Kovalčuka. Nejzářivější hvězdou v NHL je nyní Kučerov. Přebral žezlo stylovým způsobem a silným písmem se zapsal nejen do historie Tampy, ale i do celkových ligových tabulek.

Liga má zkrátka nového cara. Cara Nikitu.

