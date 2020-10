Zranění, rodinná tragédie, pak Pohár. Stamkos o nejhorší chvíli v životě

Z nejcennější hokejové trofeje na světě se radují i obránce Jan Rutta, který do rozhodujícího duelu nezasáhl, a útočník Ondřej Palát. Díky nim se počet českých vítězů Stanley Cupu rozšířil na 28. • profimedia.cz

Hokejisté Tampy Bay podruhé v historii a poprvé od roku 2004 vyhráli Stanley Cup. V šestém finálovém duelu play off NHL porazili Dallas 2:0 a sérii ovládli 4:2. • profimedia.cz

Steven Stamkos, kterému operovaný břišní sval umožnil v play off odehrát jen necelé tři minuty, stihl ve třetí finálové bitvě vstřelit Dallasu jednu branku. • Reuters

Kapitán Tampy Bay Steven Stamkos se raduje ze své jediné trefy v play off NHL 2020 • profimedia.cz

Triumf Tampy Bay v play off NHL byl pro Stevena Stamkose hodně emotivní • profimedia.cz

Po dvanácti letech dosáhl největšího úspěchu kariéry. Než se však kapitán Tampy Bay Steven Stamkos dotkl vytouženého Stanley Cupu, musel při cestě k hokejovému triumfu hodně vytrpět. A to nejen kvůli táhnoucím se zraněním. Už jako šampion NHL v jednom rozhovoru přiznal, že během play off v bublině zažil rodinnou tragédii. Jeho žena totiž potratila. "Byla to pravděpodobně ta nejhorší chvíle, co jsme kdy zažili," přiznal lídr Lightning.

I když v netradiční vyřazovací části odehrál pouze 2 minuty 47 vteřin a převážně sledoval své parťáky jen za plexisklem, byl jednou z klíčových osobností nového vítěze NHL. Steven Stamkos motivoval Tampa Bay Lightning v honbě za Stanley Cupem i mimo led. Hráči bojovali nejen za svého kapitána, kterého sužovala zranění už před předčasným koncem základní části, ale i za jeho rodinu.

Jak nyní Stamkos odhalil v interview pro lightninginsider.com, šestitýdenní pobyt v bublině byl dost krušný pro něj, jeho ženu Sandru i syna Cartera. Jelikož si dvojnásobný vítěz Maurice Richard Trophy pečlivě hlídá své soukromí, jen málokdo věděl, že s rodinkou očekává narození druhého potomka. Bohužel se nedočkali. Manželka ve 21. týdnu těhotenství potratila.

K tragédii došlo během prvního kola play off NHL proti Columbusu. Když se třicetiletý útočník po telefonu dozvěděl, že něco není v pořádku, okamžitě opustil bublinu v Torontu a zamířil domů za ženou, které byl po hrozném emotivním zážitku oporou pro následující tři týdny. "Jen emocionálně jsem nikdy necítil nic tak hrozného, když jsem si tím musela projít. Pro mou rodinu to bylo prostě zničující a nikdo o tom vlastně nevěděl. Tak nějak jsme si to nechali pro sebe," prozradil Stamkos.

Spoluhráči i realizační tým nicméně věděli, že se něco stalo, při rozhovorech s novináři se ale zdráhali mluvit o chybějícím kapitánovi v jakékoliv souvislosti. Pokaždé jen stručně řekli, co pro ně Stamkos znamená a jak velký přínos má pro Tampu i mimo hřiště. Této podpory si nehrající kapitán ohromně vážil. "Bojuje s věcmi, které si nedokážete představit. Existuje důvod, proč je jedním z nejlepších kapitánů na světě a jedním z nejlepších lidí na světě," řekl elitní obránce Victor Hedman, jehož žena Sanna byla během play off také těhotná.

Trenér Jon Cooper odmítal prozradit bližší informace o hráčově zranění (natržený břišní sval, jak se později ukázalo) a průběhu rekonvalescence. Jednou dokonce prohlásil, že je zbytečné se pořád ptát na Stamkose. "Mlžení" o stavech hokejistů na marodce je během play off zcela běžné, v tomto případě však mělo opravdu silný důvod. K týmu se lídr znovu připojil až 7. září již v Edmontonu, kde se Lightning již chystali na semifinálovou sérii s New York Islanders.

Akci jsem musel dokončit

Čas velkého comebacku nastal o téměř tři týdny později. Stamkos nastoupil po dlouhé sedmiměsíční pauze do třetího finále proti Dallasu a rovnou skóroval! Při gólové akci si však znovu natrhl břišní sval a play off tím pro něj skončilo.

„Hned jsem ucítil, jak se mé břišní svalstvo u levé strany třísel roztrhlo. Abych byl upřímný, tak jsem si uvědomoval, že pro mě sezona končí. Rovněž jsem ale věděl, že mám puk na hokejce a musím akci dokončit. Vystřelil jsem a spadlo to tam. Pak už si jen pamatuji, jak ke mně přijel Pat Maroon, aby mě objal," vzpomínal Stamkos na jediný start v bojích o Stanley Cup s ice-timem 2:47.

Na kratičké představení ale bude vzpomínat celý život. Když později Tampa s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou v sestavě dokončila vítěznou jízdu a Stamkos zvedl nad hlavu nejprestižnější hokejovou trofej, emoce byly ještě silnější. Když se kapitán novopečených šampionů vracel do Tampy Bay se Stanley Cupem a začala ohromná oslava na řece, byla u toho i Stamkosova manželka se synem.

Stamkos po vítězných oslavách absolvoval druhou operaci břišního svalu. Cesta k ohromnému zážitku, která vedla skrz osobní peklo, mu bezpochyby změnila pohled na svět. "Nikdy doopravdy nevíte, co se vám v životě stane. Netušíte, co lidé prožívají. Tak se prostě ke každému chovejte s takovou láskou a úctou, s jakou chcete, aby se k vám chovali. A zároveň, když se nedaří, nikdy nevíte, kdy se to otočí,“ má jasno zkušený Kanaďan.