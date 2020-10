Pytlíka ovlivnil Nečas, v Devils vidí šanci. Po draftu se ozval i Eliáš

16letý útočník Jaromír Pytlík na letošním šampionátu do 18 let sbírá zkušenosti • IIHF.com

Otec Jaromíra Pytlíka vede projekt Hockey Talent Academy, který je zaměřený na hráče od 14 do 18 let a má rozvíjet jejich dovednosti, přes léto pořádá kempy, kam jezdí profesionálové • Profimedia.cz

I když do OHL odešel Jaromír Pytlík až v průběhu sezony, ihned se zařadil do prvního útoku vedle Barretta Haytona a Morgana Frosta, obra hráče draftované v prvním kole NHL • Sault Ste. Marie

Jaromír Pytlík se stal českou dvojkou letošního draftu. Jana Myšáka vzal ve druhém kole Montreal, on si oddychl během čtvrté rundy. Stihl to ještě do první stovky, jako 99. v pořadí si ho zajistilo New Jersey. „Mluvil jsem s hodně týmy a nemyslel si, že to budou zrovna oni. Ale jsem strašně rád, že to tak dopadlo,“ vrací se k událostem před dvěma týdny.

Devils do té doby brali čtyři hráče, tři z nich už v prvním kole. Jejich jedničkou se stalo švédské křídlo Alexander Holtz, následoval centr Dawson Mercer. „Pak brali ještě beka a brankáře. Co jsem se bavil s Michalem Teplým, který podepsal s Chicagem, na pořadí nemusí tak záležet. Každopádně udělám všechno, abych je zaujal. Mají mladý tým v přestavbě, vidím tam větší šanci, než kdyby si mě vybral klub narvaný hvězdami. Tím větší budu mít motivaci,“ tvrdí Pytlík.

Hodně mu prospěl rok a půl strávený v kanadské juniorce OHL. V celku Sault Ste Marie Greyhounds se coby cenný univerzál posunul mezi lídry. „Trenér po mně chtěl, abych vedl tým, udělal ze mě asistenta kapitána. Byl jsem strašně rád, že mi věří, neohlížel se na to, že pocházím z jiné země nebo neumím úplně