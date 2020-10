Překážka pro Ritticha. Calgary počítá se Švédem jako s novou jedničkou

David Rittich odchytal v základní části více utkání než Cam Talbot. Vsadí trenéři Calgary v předkole play off na něj? • profimedia.cz

Vzpomínáte na gólmana Mikku Kiprusoffa? Tenhle finský bourák ukončil kariéru v Calgary před sedmi lety. Od té chvíle neměli Flames dva roky po sobě stejnou jedničku. Kanadský tým byl, podobně jako Philadelphia, překřtěn na pohřebiště brankářů. A zdá se, že sedmileté pravidlo bude nadále pokračovat. David Rittich se totiž o pauze mezi ročníky přesunul do role záskoku, když vedení přivedlo za 36 milionů dolarů na šest let Švéda Jacoba Markströma z Vancouveru.

Jedním slovem pohádkové. Takové byly úvodní tři ročníky v podání Davida Ritticha v zámoří. Jako neznámý maskovaný muž z Mladé Boleslavi se za krátkou dobu vyšvihl před minulým ročníkem až do pozice prvního brankáře Calgary. Zásadní sezona kariéry se zpočátku vyvíjela dobře. Rittich chytal, bavil ligu oslavami a vyhrával, poprvé se také zúčastnil All-Star game. Po zápase hvězd ale přišel výkonnostní propad, který vyvrcholil bídným výkonem v play off v prohrané sérii s Dallasem.

Vedení klubu poté na trhu s volnými hráči ulovilo Jacoba Markströma. „O Davidovi nadále smýšlíme velmi vysoce. Přece jen se u nás skvěle vypracoval. Ale potřebovali jsme posílit na brankářském postu. Věříme, že tihle dva hráči nám ji dodají,“ pochvaloval si generální manažer Brad Treliving.

Flames potřebovali gólmanský post vylepšit natolik, že sáhli hodně hluboko do kapsy, aby se tak stalo. Nikdo v pauze nevyplázl za brankáře větší balík peněz. A to měnila působiště osvědčená jména jako Matt Murray, Braden Holtby, Henrik Lundqvist nebo Corey Crawford. Markström si v Calgary přijde po dobu šesti let na šest milionů dolarů ročně. Je třeba férově říct, že v posledních třech sezonách předváděl Švéd ve Vancouveru spolehlivé výkony a je v širší ligové špičce. Zisk takové smlouvy se ale nečekal.

„Každý neustále mluví o tom, že Markströmovi je už třicet let. Život ve třiceti ale nekončí, alespoň já tomu věřím, jinak by ten můj už byl nějakou dobu skončený. Brankáři dozrávají jinak a my věříme, že získáváme gólmana v nejlepších letech jeho kariéry,“ řekl Treliving při oznámení nové posily.

Pro Ritticha jde jednoznačně o špatnou zprávu. Nejenže získal nového, silného konkurenta, ale hlavně získal rivala s vysokým kontraktem v kapse, kterému se dostane v případě slabších výsledků delší doba hájení. „David je samozřejmě smutný, ale zároveň je se situací srozuměný. Má dobře nastavenou hlavu, je připraven sem přijít a o první post bojovat. Zároveň to z něj může trochu shodit tlak, který se teď přesune na Jacoba, což by mu mohlo pomoci znovu vyrůst,“ popisoval kouč brankářů Calgary Jordan Sigalet pro web The Athletic.

Zvlášť poslední věta je důležitá. Je totiž mírně optimistická. Vedení Flames ví, co v českém brankáři vězí, a přestože přivedlo novou jedničku, Ritticha neodepsalo. Naopak podle všech indicii si chce silný brankářský tým ponechat. Po zkušenosti z play off, kdy právě brankáři byli slabým místem, se Treliving chtěl pojistit. Otevřel portmonku při podpisu nové posily, ale zároveň ví, že je třeba, aby mu záda kryl někdo spolehlivý.

Připlatit musel generální manažer i proto, aby uklidnil fanoušky. Seznam strážců brankoviště, kteří v Calgary vyhořeli, začal totiž povážlivě nabobtnávat. Sedm let, třináct gólmanů. O nikom se v dlouhodobém horizontu nemohlo prohlásit, že je stabilní jedničkou týmu. A protože ligový úspěch lze vytvořit jen díky silným základům, chtěli kanadští příznivci konečně jasnou odpověď. Ta přišla. Teď se Treliving modlí, aby to byla odpověď správná.