Kanadský sen i zkrácená základní část. Jak by mohla vypadat NHL?

Je to mnohem, mnohem těžší. Zatímco v létě bylo třeba dohrát pouze play off, kdy si NHL mohla diktovat počet účastníků a upravit pravidla, nyní je to jiné. 31 týmů je zkrátka daných, stejně tak jejich lokace. Hermeticky všechny uzavřít do oddělených bublin nelze. Co tedy dělat pro co možná nejbezpečnější průběh nové sezony? V zámoří se intenzivně jedná o přeskupení stávajícího klubového rozdělení a o vytvoření ryze kanadské divize.

„Je to kompletně nová výzva. Obnáší jiný přístup. Možností, jak vše zorganizovat je několik. Musíme vybrat ty správné,“ řekl šéf hráčské asociace Bill Daly. Co tedy liga může udělat?

Vedení už oznámilo, že 1. leden je datum, ke kterému se upíná s případným ligovým startem. S poměrně nezvyklým začátkem základní části se zákonitě pojí menší počet zápasů. Lednový start už se dvakrát odehrál. V letech 1995 a 2013 kvůli výlukám. Pokaždé trvala základní část 48 zápasů. Odhad pro nacházející ročník se pohybuje mezi tímto číslem a šedesáti bitvami.

Pro zkrácenou sezonu mluví i fakt, že televize NBC, vysílající NHL, má koupená práva i na letní olympiádu v Tokiu. A upřímně, pro šéfy televize není asi horší noční můra, než že by se pozornost tříštila mezi zápasy o Stanley Cup a mezi boje o medaile v Japonsku. „Nic není vytesáno do kamene, pořádání olympiády je také podmíněné, ale musíme se soustředit na ukončení sezony k 30. červnu,“ potvrdil Daly pro web The Athletic.

Nejtěžším oříškem je rozhodně vymyslet systém cestování. Zavřít celky na celou základní část do podobných „bublin“, jako tomu bylo v průběhu play off v Torontu a Edmontonu, nepřichází v úvahu. Stejně jako to, že v současné situaci si můžou šéfové nechat zdát o otevření všech 31 arén. Vše nasvědčuje tomu, že se utvoří kompletně nové divizní rozdělení organizací. I vzhledem k současným pravidlům na kanadské straně hranice.

Do Ameriky z Kanady totiž můžete, zpět už ne. Taková jsou současné regule v druhé největší zemi světa. Kanadské vládě v čele s Justinem Trudeauem se pranic nezamlouvá ani možnost udělit sedmi kanadským klubům jakoukoliv výjimku. Což je zásadní potíž. Možnost volného pohybu pro všechny kluby nejlepší hokejové ligy světa je absolutně klíčová při jakémkoliv, byť omezeném, herním formátu.

Vyřešit to lze něčím z čeho by měl radost každý hokejový příznivec v zemi javorových listů. Divizí slouženou vyloženě ze sedmi kanadských mužstev tak, aby tamní celky nemusely nikdy cestovat přes hranici. To by zároveň znamenalo, že by organizace z jednotlivých divizí soupeřily pouze proti sobě.

Současné x nové možné rozdělení divizí Současné Atlantická divize: Buffalo, Boston, Tampa, Florida, Montreal, Ottawa, Detroit, Toronto Metropolitní divize: Washington, Philadelphia, Pittsburgh, Carolina, NY Islanders, Columbus, NY Rangers, NJ Devils Centrální divize: St. Louis, Colorado, Dallas, Nashville, Winnipeg, Minnesota, Chicago Pacifická divize: Anaheim, Arizona, Calgary, Edmonton, LA Kings, San Jose, Vancouver Vegas Nové možné rozdělení divizí Kanadská divize: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg Pacifická divize: Anaheim, Arizona, Colorado, Dallas, LA Kings, Minnesota, San Jose, Las Vegas Centrální divize: Carolina, Chicago, Columbus, Detroit, Florida, Nashville, St. Louis, Tampa Bay Metropolitní divize: Boston, Buffalo, NJ Devils, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington Tučně jsou zobrazené kluby, které by změnily divizi.

Pro každou z divizí by poté bylo určeno jedno místo, kde by se utkání odehrávala. Šlo by o města s kvalitním logistickým zázemím, kde by se vytvořily obdobné bezpečnostní podmínky, jako v „bublinách“ při play off. Každá divize by měla sedm, nebo osm klubů, přičemž se objevují hlasy o takzvaném klubovém prostřídávání. Ve vybraném městě by se vždy na 3 týdny v jeden moment nacházely třeba čtyři týmy. Odehrály by plánované zápasy a dva z nich by se pak na nějaký čas vrátily do své domácí haly k tréninku. A namísto nich by na místo dorazily dva jiné divizní celky.

„Upřímně, v současné chvíli mohu vyjmenovat zhruba 10-12 scénářů, jak bude další sezona vypadat. Rozhodnutí musíme vynést v řádu týdnů a nedokážu nyní říct, že by jeden scénář byl pravděpodobnější než druhý. Celé to bude produkt propočtů a zvážení, které ještě musíme provést,“ uzavřel Daly povídání.