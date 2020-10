Thornton v Davosu: bez vousů a zadarmo, na úvod demolice Červenky

V pátek podepsal Joe Thornton smlouvu s Torontem, v sobotu večer pak nastoupil za Davos ve švýcarské lize. Hokejem posedlá Kanada chtěla zápas samozřejmě vidět. „Pro ty, kdo jsou nadšeni, že mohou sledovat Joa Thorntona zase hrát za Davos: v Severní Americe neexistuje žádný jednoduchý (legální) způsob, jak sledovat švýcarskou ligu,“ vypálil ale zklamaně Ryan Ellis z magazínu The Hockey News na svém Twitteru.

„Tak jo, řekněte nám něco o té ne úplně legální cestě,“ hned se mu ozvali fanoušci. „No, kdybych tak věděl...,“ odvětil. Thornton, jeden z nejlepších nahravačů historie NHL, nastoupil za Davos potřetí v kariéře. Dvakrát to bylo pří výlukách, v sezoně 2004/2005 strávil v klubu celou sezonu, o osm let později půl roku. Teď se rozehraje ve Švýcarsku před startem zámořské ligy, která začne po Novém roce. Snad. A pak? Přál by si konečně vyhrát Stanley Cup a skončit. Ve Švýcarsku teď hraje zadarmo.

„Čekal jsem, že za Davos nastoupí,“ usmál se hned Josef Marha, legenda Davosu, který s klubem vyhrál pětkrát ligu. S Thorntonem hrál dokonce v jednom útoku. Při výluce 2004/2005 byl ve středu první formace, kanadská hvězda na křídle, na druhém Niklas Hagman. „Joe je typ hráče, který se hokejem pořád baví. Maká na sobě, to je samozřejmě základ, ale cítíte, jak hlavou pořád patří k těm klukům, ne k žádným starším pánům. Pořád si uhraje to svoje,“ všiml si Marha.

Na zápas s Rapperswillem se díval. Užil si kanonádu svého Davosu 9:2. „I když na začátku mohl dát Rapperswill pár gólů, pak by ten výsledek nebyl takhle divoký,“ všiml si. Proti Davosu nastoupili spolu v jednom útoku Roman Červenka s Vladimírem Sobotkou, který naskočil poprvé v sezoně stejně jako Thornton.

Červenka je jednou z hvězd ligy. „Je to výborný hráč. Vůbec nechci snižovat Rapperswill, ale kdyby byl Roman třeba v Bernu, má ještě větší jméno. Jeho klub historicky nepatří nahoru, jen jednou se dostali do semifinále, spíš hraje dole. Nebýt Červuse, byli by na tom hůř, protože on je opravdu táhne, sbírá hodně bodů. A dost teď pomůže i Sobotka, až se rozehraje,“ čeká Marha.

Ve Švýcarsku hrál 12 let, všechny sezony jen za Davos. Ligu teď hodně sleduje i proto, že za Ambri-Piotta hraje jeho syn Šimon, který v 17 letech vede bodování Ambri v kategorii U-20. „Baví mě na ten švýcarský hokej pořád koukat. Červus tam má opravdu velké jméno a tam je hodně těžké si ho udržet, protože se v lize střídají nejlepší hráči světa.“

Naučil se vyhrát

Teď je velkou hvězdou ligy Thornton. „Při té výhře si připsal jen jednu druhou asistenci, ale psychicky klukům hodně pomohlo, že tam byl,“ všiml si Marha. Na led kráčel Thornton až jako poslední, na zádech měl svoje švýcarské číslo 97. A fanshop bleskově zareagoval, když už před zápasem jste si mohli koupit triko s jeho jmenovkou za 35 švýcarských franků (890 korun).

Joe Thornton v NHL zápasy: 1 636 (9. v historii NHL) góly: 420 (84. v historii NHL) asistence: 1 089 (7. v historii NHL) body: 1 509 (14. v historii NHL)

„Je pro nás velkou ctí, že se Joe rozhodl potřetí v kariéře hrát za Davos. Co jsem ho viděl na tréninku, kondici má skvělou, je připravený našemu týmu pomoci. Jeho přístup, kontrola puku, smysl pro nahrávku jsou pořád na velmi vysoké úrovni,“ lebedil si sportovní manažer Raeto Raffainer. Thornton se oholil. Vypadal jako medvěd, který svlékl kožich, zvláštně. Ale taky působil bez vousů mladší.

K Davosu má blízko z jednoho zásadního důvodu. V sezoně 2004/2005 si ve městě našel manželku, takže se do města vrací každý rok a trénuje zde v létě na novou sezonu v NHL. „Jo, vyplatilo se mu, že NHL tenkrát měla výluku. A pak taky konečně získal titul, ví od té doby, co znamená vyhrát. Takže po všech směrech se tenkrát trefil,“ rozesmál se Marha.

Takhle do sebe prý s Thorntonem ryli v jednom kuse: „On je normální kluk. Bydleli jsme ve stejném baráku a je to typ, který nezkazí žádnou srandu. Můžete si střílet z něj, on vám to příště vrátí. Má rád i tvrdou práci, ví, kdy je potřeba zabrat.“ Fanoušci Toronta budou teď hltat každou zprávu, jak se mu daří.

Hokej v Americe stojí, nehraje se. Město poblázněné do Maple Leafs je zvědavé, co veterán v 41 letech, který podepsal nejnižší možný kontrakt v NHL (700 tisíc dolarů), ještě dovede. Podle Marhy mu dá Švýcarsko hodně: „Létá se tam nahoru dolů. Navíc tady máte širší kluziště oproti NHL. Jemu bude v jeho věku stačit, když se bude dobře udržovat a bude hrát dobrou soutěž, Švýcarsko tohle určitě splní.“

V Torontu už masírují fanoušky všemi možnými zprávami o Thorntonovi. Třeba? Agenta mu dělá bratr John. Jde o posledního aktivního hráče, který dal gól ve staré hale Toronta (v roce 1999). Je první a jediný hráč NHL, který byl vyměněn v sezoně, kdy dostal Hart Trophy (2005/2006 z Bostonu do San Jose). Za Maple Leafs hrál už bratranec Scott. A proč přezdívka Jumbo? Váže se k městu St. Thomas, ze kterého pochází. V roce 1885 tam přijel slavný cirkus se sedmitunovým slonem Jumbem. Jenže zvíře uteklo z pastvy a porazil ho vlak. Ve městě má aspoň sochu.

Marha si vybavuje, jak se Thornton v Davosu uměl bavit: „Hodně lidí se zastaví s fanoušky, popovídá, tak to má i být. Ale já si jednou pamatuju, jak jsem šel pěšky a koukám, jak venku hrají kluci hokej. A mezi nimi byl i Joe Thornton, prostě si šel dát bandy taky. Na tom vidíte, jak si všechno dovede užít a jak má rád hokej.“ Jestli takovou věc ale zkusí někdy útočník v Torontu, bude hrát venku minimálně do půlnoci. Nepustí ho z ledu.