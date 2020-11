Kahun může být pecka. U Oilers se sejde s Draisaitlem, rodí se legie zkázy

Plnil láhve nápoji, vozil prádlo na praní, chystal výstroj. Snažil se hlavně dělat dobře všechno, co dostal za úkol a co bylo potřeba. Ale nebyl jen nosič pytlů či maskot. Ze zprvu zakřiknutého, nesmělého kluka se stala jedna z ikon klubu. • twitter.com

Když v únoru 2018 postoupili Němci senzačně do finále olympiády, mohl se Leon Draisaitl stejně jako všichni hráči NHL dívat na zápasy jen v televizi. Duel o zlato s Ruskem sledoval v kabině Edmontonu. Už tehdy lobboval, ať klub podepíše Dominika Kahuna. Jeho dlouholetý parťák po sezoně zamířil do Chicaga, přání německé superstar se však nakonec splnilo. V Německu jásají, v Oilers si mnou ruce. Tohle může být mazec!

Za dva roky v NHL vystřídal Dominik Kahun tři kluby. Z Chicaga ho vyměnili do Pittsburghu, odtud do Buffala. S Edmontonem podepsal jako volný hráč roční kontrakt za 975 tisíc dolarů (asi 22 milionů korun). Někdejší architekt vítězné dynastie Detroitu, nyní generální manažer Oilers Ken Holland, to provedl mazaně. Chytrý tah, Kahun má hvězdný potenciál. Možná je pro něj dokonce lepší, že přišel do Edmontonu až teď, kdy v NHL není úplný zelenáč. Spokojenost může být na všech stranách.

Během 138 zápasů v zámořské lize Kahun posbíral 68 bodů, přitom přesilovky hrál jen málo a ani za rovnovážného stavu nenastupoval s těmi nejlepšími. V Edmontonu dostane 25letý útočník šanci se projevit, navíc tu bude podpora kamaráda Leona Draisaitla. Majstrštyk, pokud to vyjde. Pokud snad ne, osmdesátimilionové Německo je dost velký trh, aby se Oilers trochu zahojili prodejem Kahunových dresů. Pro tamní hokej je jeho přesun pecka už teď.

„Kahuna chtěli v Edmontonu od začátku, jen se čekalo, jak se rozhodne Buffalo. To se vydalo jinou cestou,“ vrací se český agent Jiří Poner, který zastupuje Kahuna i Draisaitla. „Oilers koupili Leonovova parťáka, rozumějí si. Může se stát hvězdou. V NHL prožil slušné dva roky, žádný propadák, ani bomba. Tohle pro něj může být odrazový můstek do dalších let. Už v předpovědích dostává prostor, jaký nikde předtím neměl. Těším se na jejich spolupráci, věřím jim,“ dodává zástupce obou útočníků.

Buffalo nepředložilo Kahunovi kvalifikační nabídku, takže by šel k arbitráži. A nejspíš by Sabres přišel dráž. Zajímaly se i jiné celky, třeba