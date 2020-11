V NHL hrozí zrušení sezony! Řeší se platy, spočítali jsme ztráty hvězd

V době, kdy by měly finišovat poslední logistické kroky k tomu, aby nadcházející ročník NHL proběhl co možná nejvíce hladce, si ligové vedení připravilo pro všechny pořádně nepříjemný dáreček. Chce znovuotevřít jednání o výši hráčských platů pro příští sezonu. Jen pět měsíců poté, co došlo k prodloužení kolektivní smlouvy. Podle zákulisních informací jsou hráči naštvaní a ohrožený je termín začátku ligy. V nejhorším případě může nastat i zrušení ročníku.

Pro začátek pár nutných finančních čísel. Zaprvé, v kolektivní smlouvě mezi ligou a hráčskou asociací, která byla uzavřena v červnu a platí na šest sezon, došlo k dohodě, že se pozdrží 10 % z hráčských výplat, které se jim vyplatí zpětně mezi roky 2022 až 2025.

Opatření, které bylo nutné učinit z důvodu probíhající pandemie. Jenže tým bosse NHL Garyho Bettmana přišel na středeční videokonferenci s hráčskými zástupci s požadavkem na nové prodiskutování tohoto opatření. Nyní už nepožadují jen 10 procent, ale nádavkem dalších 13 až 16 procent.

Zadruhé, liga požaduje zvednout tzv. escrow. Což je poplatek, který se strhává z hráčských platů, aby se zpětně vyrovnaly zisky pro hráče i pro majitele v poměru 50 na 50. V červnové dohodě měli hokejisté do escrow odepsat šest procent z posledních tří sezon, na které je kolektivní smlouva uzavřená. Liga nyní chce, aby se ze šesti procent stalo devět.

Co je to escrow? Hráči ten termín nenávidí, ligové vedení vždy nezapomene zmínit, že je to nutná věc. Co přesně znamená escrow? Jde o sumu, kterou si z hráčova platu zjednodušeně řečeno vezme NHL do zástavy. Po skončení ročníku z ní pošle na účet hráčům podíl podle ekonomického výdělku ligy. Může být pár centů, ale i celá částka. Výše, která se z hráčských platů zastaví, se odhaduje vždy před sezonou, podle toho, jak liga prosperovala v posledním ročníku.

A to se hráčům nepozdává. Logicky. Jednak by se podle herních plánů měla liga rozběhnout už za 43 dní, přičemž nikdo nemá zdání, v jakém formátu to bude a jednak jde o další, velice citelný zásah, do jejich peněženek. Vzhledem k tomu, že ligové výluky se v nedávné minulosti odehrály vždy kvůli finančním nesrovnalostem, objevil se ve vzduchu zničehonic ten nejhorší možný scénář.

„Nedovedu si prostě představit, že by se nehrálo. Hráči chtějí hrát, stejně tak ligové vedení, ale vyvstal tu problém, který rozhodně není malý. Ale výluka je to poslední, co v tuhle chvíli každý potřebuje. Bylo by to monumentální selhání,“ nebral si servítky pro web Sportsnet renomovaný kanadský novinář Eliotte Friedman.

Finanční škody, které by vynechání ročníku přineslo, by byly nedozírné. A to nejen na poli financí. I z pohledu fanouškovské základny by se jednalo o vyložené fiasko. „Basketbal se dokáže domluvit, stejně tak baseball i americký fotbal. Liga si prostě nemůže dovolit nerozběhnout se. Z businessového hlediska by škoda byla obrovská. Při minulých výlukách bylo odložení ročníku možná strategie, v současné době to strategie rozhodně není,“ potvrzuje Friedmann.

Zatímco úhlavní sportovní rivalové by získávali na popularitě mezi fanoušky, obraz NHL by se radikálně zhoršil.

Hlavním problémem finančního požadavku směrem k hráčům, kromě mizerného načasování celé akce, je především nejistota, zda se peníze někdy vrátí. V halách nejsou fanoušci. Neví se, kolik zápasů bude mít základní část, ani jak dlouho bude pandemie ještě trvat. „Jeden z hráčů mi řekl, že je mu jasné, že liga funguje na principu 50/50. Ale pokud si odloží další část svých výplat, a bez fanoušků budou ztráty i tak veliké, je strašně nejisté, zda tu část dostanou někdy zpátky,“ uzavřel novinář.

Pokud by byl ligový požadavek vyslyšen, zámořské hvězdy by si z výplaty v příští sezoně nakonec ponechaly jen něco málo přes polovinu. Před zdaněním. Po něm by třeba McDavidovi ze 14 milionů zůstaly necelé čtyři!

Pro příští ročník totiž činí 20 procent již zmíněné escrow a odložená část by v maximálním případě mohla činit až 26 procent. A to, poměrně mírně řečeno, nejsou pro hokejisty nijak medové vyhlídky.

Navíc čas je v tomhle případě neúprosný. K nové shodě by mělo dojít maximálně do konce listopadu. Pokud se plánovaný termín 1. ledna pro začátek sezony má stát realitou, potřebují kluby až tři týdny na tréninkové kempy.

Zdá se, že hazard, do kterého se vedení soutěže pustilo, se mu může krutě vymstít...

Stávající a nové požadavky ze strany NHL Stávající finanční dohoda

v rámci kolektivní smlouvy

2020-2026 Nové požadavky Procento z výplat, které se

odloží v sezoně 2020/2021

(a bude splaceno později):

10 % Postupný vývoj escrow Procento z výplat, které se

odloží v sezoně 2020/2021

(a má být splaceno později):

23–26 % 20 % 2020/21 20 % 14-18 % 2021/22 14-18 % 10 % 2022/23 10 % 6 % 2023/24 8-9 % 6 % 2024/25 8-9 % 6 % 2025/26 8-9 %

Srovnání: Jaký příjem by měli s novými podmínkami prosazovanými NHL v příští sezoně? DAVID PASTRŇÁK CONNOR McDAVID Základní plat: 3 miliony dolarů Základní plat: 1 milion dolarů Podpisový bonus: 1 milion dolarů Podpisový bonus: 13 milionů dolarů Pozdržená výplata (25 %): 1 milion dolarů Pozdržená výplata (25 %): 3,5 milionu dolarů Escrow (20 %): 800 tisíc dolarů Escrow (20 %): 2,8 milionu dolarů Poplatky agentovi: 160 tisíc dolarů (odhad) Poplatek agentovi: 560 tisíc dolarů (odhad) Hrubý příjem: 2,04 milionů dolarů Hrubý výdělek: 7,14 milionů dolarů Daně (43,51 %): 887,604 tisíc dolarů Daně (47,76 %): 3,41 milionů dolarů Zůstatek: 1 152 396 dolarů Zůstatek: 3 729 936 dolarů Zůstatek při současné dohodě: 1 491 336 dolarů Zůstatek při současné dohodě: 4 460,784 dolarů Rozdíl: 338 940 tisíc dolarů Rozdíl: 730 848 dolarů