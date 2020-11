NHL se vrátí do bublin. Bettman rozkryl plány, čekalo se i na prezidenta

Od korunovace šampionů z Tampy Bay na konci září toho NHL moc nerozkryla, pokud jde o plány na příští sezonu. Až do úterý, kdy se její boss Gary Bettman spojil se šéfy NBA a baseballové MLB na virtuálním panelu. Probírali spolu, jak přizpůsobit profesionální soutěže podmínkám koronakrize. Pro hokej zůstává cílovým datem startu 1. leden, počítá se s dočasným přeskupením divizí, snížením počtu zápasů i tím, že se bude hrát v bublinách jako při play off.

Gary Bettman konečně vnesl aspoň trochu víc jasno, o čem by NHL měla jednat s hráčskou asociací. Ve hře zůstává pořád několik scénářů, nicméně stále víc je zřejmé, že ročník 2020/21 bude zkrácený, proslýchá se o zhruba padesáti zápasech pro každý tým. Kompletní rozpis by mohl narušit následující sezonu, kdy do ligy vstoupí nový tým Seattle Kraken.

Není pravděpodobné, že by se hrálo dlouhodobě jen na vybraných místech jako po restartu soutěže, kdy play off rozšířené ze šestnácti na 24 celků probíhalo v Torontu a Edmontonu. Spíš se zdá, že se města v určitých intervalech budou střídat a pobyt v bublinách bude kratší.

„Sehraje se několik zápasů na jednom místě bez cestování po dobu deseti až dvanácti dní. Po nich by se na týden jelo domů, za rodinami. Měli bychom testovací protokoly a všechny další potřebné věci. Nebylo by to asi tak efektivní jako jedna dlouhodobá bublina, ale myslíme si, že pokud bychom se vydali touto cestou, mohli bychom minimalizovat rizika do té míry, do jaké je to praktické a rozumné. A to je jedna z možností, o nichž mluvíme,“ zmínil se Bettman.

Vzhledem k pandemii se uzavřela hranice mezi Kanadou a USA. Komisionář NHL vylíčil i situaci s kanadskými celky. „Musíme hledat alternativní způsoby. Nejen že jsou problémy při přechodu hranic mezi Spojenými státy a Kanadou, i v Americe existují omezení, pokud jde o cestování mezi jednotlivými státy. Možná budeme muset dočasně přeskupit týmy v divizích, abychom se vypořádali s geografií. Například cestování z Floridy do Kalifornie v tuto chvíli postrádá smysl,“ upozornil Bettman.

Variant, jak týmy rozdělit do skupin, aby se omezilo cestování, se nabízí spousta. Zároveň nikdo netuší, jak se epidemiologická situace bude vyvíjet a taky, jaká opatření prosadí nově zvolený americký prezident Joe Biden. Jednání ligy se zástupci hráčské asociace NHLPA by však měla brzy vypuknout. Původně zvažovaný termín startu byl 1. prosinec, teď se mluví o 1. lednu. Jenže ani tohle datum není pořád konečné a může se ještě posunout.

„Zatím jsme o tom nevedli moc rozhovorů, myslím, že toho ještě moc nevědí,“ podotkl kapitán Columbusu Nick Foligno. „Čekalo se na výsledky prezidentských voleb, jaká bude chřipková sezona. Předpovědi ligu asi děsily, protože nechtějí ustupovat dál. Pro nás hráče je to frustrující, poněvadž potřebujeme vědět, kdy bude sezona a podle toho se připravit,“ dodal.