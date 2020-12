Jak mít NHL s fanoušky? Venkovní zápasy pro 31 týmů, je ale hodně háčků

Jakub Voráček zářil. Skóroval, byl třetí hvězdou, ale na výhru to nestačilo • Profimedia.cz

Winter Classic. Jinak řečeno výjimečné hokejové utkání hrané venku na fotbalovém či baseballovém stadionu. Svátek, který se v normálních časech odehrál pouze jednou ročně. Ve většině sezon posledních let se přidávaly ještě Stadium Series či různé souboje s přízviskem „Classic.“ Žádný tým však ve většině případů neodehrál více duelů venku.

Tohle by se od sezony 2020/21 mohlo změnit. NHL se zoufale snaží vymyslet plán, jak na zápasy dostat fanoušky. A protože proticovidová opatření na venkovní a vnitřní akce se ve většině amerických států liší, více zápasů pod otevřeným nebem je variantou.

Penguins a Bruins jsou hlavními hybateli

Jako jedni z prvních s touto myšlenkou přišli Pittsburgh Penguins, kteří mají možnost sehrát některé zápasy buď na Heinz Field, domácím stadionu týmu amerického fotbalu Pittsburgh Steelers, nebo v PNC Parku, kde hraje svoje zápasy baseballový tým Pirates.

Zajímavé přitom je, že momentálně v Pittsburghu platí taková opatření, že zápasy místního týmu NFL Steelers jsou hrány bez diváků. Nejen Penguins však věří, že tohle se začátkem roku změní. Minimálně je jasné, že úřady povolí účast lidí na venkovních akcích dříve než na těch uvnitř.

V jednáních už jsou pomeřně daleko i Boston Bruins, kteří se snaží ve spolupráci s Red Sox vymyslet plán na utkání ve slavném baseballovém Fenway Parku. „Vše je předběžné, řešíme různé scénáře. Samozřejmě doufáme, že zase budeme hrát zápasy s fanoušky v ochozech,“ řekl k přístupu Bruins jejich prezident Cam Neely.

Odpůrci z řad klubů

Boston a Pittsburgh jsou tedy zatím hlavní hybatelé z řad klubů. Vedení soutěže však poslalo dotaz na hraní venkovních zápasů na všech 31 klubů NHL.

Většina týmů reaguje kladně a rovnou s plány, která jejich města umožňují. Především Carolina Hurricanes, Dallas Stars, Los Angeles Kings, kteří už přišli s návrhy, kde venkovní zápasy hrát.

Ale přesto se našlo několik týmů, které jsou z různých důvodů proti. Například Minnesota Wild, v jejím domovském státě se nařízení úřadů pro venkovní a vnitřní akce neliší. Flyers byli nejprve pro, ale nakonec to podle nich ani na startu roku 2021 nebude ve Philadelphii proveditelné.

Zatím to není jisté, ale proti bude pravděpodobně vítěz posledního Stanley Cupu Tampa Bay Lightning. Jejich důvodem je, že Tampa na začátku února pořádá Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL. Organizačně náročný a velký zápas má zkrátka přednost a je jasnou prioritou pro město.

Celá myšlenka je zatím v rovině teorie, byť některé kluby už začaly jednat. Ale vedení soutěže vidí i negativa. Komisař Gary Bettman prohlásil, že pořádání více zápasů venku by moho poškodit značku a výjimečnost již zmíněné Winter Classic. Dále se obává, že týmy, které by dokázaly zajistit více takových utkání by pak získaly velkou výhodu díky „domácím“ fanouškům.

Sluší se dodat, že nebude v úmyslu stadiony vyprodávat. Ale díky větším kapacitám bude možné zajistit dostatečné rozestupy fanoušků a dostat na venkovní utkání alespoň několik tisícovek šťastlivců. Vzorem je NFL, ve které se pár takových na zápas ve většině států podívá.