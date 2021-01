Plekanec: Kanada? Super, ale nedokáže to každý. Kluci jdou radši do USA

Mohl by Tomáš Plekanec vystřídat ve funkci Maxe Paciorettyho? • Profimedia

Kladenský rodák Tomáš Plekanec si připsal jeden záporný bod do statistiky plus/minus • Profimedia.cz

Tomáš Plekanec se postavil do středu čtvrtého útoku s forvardy Leem Komarovem a Joshem Leivem na křídlech. • Profimedia.cz

V základní části NHL odehrál Tomáš Plekanec 1001 zápasů. Drtivou většinu za Montreal, zbytek za Toronto. Dobře ví, jaké je hrát za kanadské obry, co si hráči vyslechnou. Zná extrémní tlak i nároky. „Jsou kluci, kteří to nedávají. Když si mohou vybrat, radši jdou do Ameriky. Máte pohodu, klid a můžete se soustředit jen na hokej,“ usměje se jen. V novém systému se velcí rivalové potkají desetkrát v základní části. Ožijí staré rány? Ne, spíš se objeví nové. Těšte se na hokejovou válku.

Teď už je mimo velký hokejový svět, Tomáš Plekanec pomáhá Kladnu, aby se vyhrabalo z první ligy zpátky do elitní české soutěže. Montreal ale byl jeho život, v jeho dresu se objevil aspoň jednou v patnácti sezonách. Bude si na dálku užívat velké bitvy proti Torontu: „Papírově se to hodně vyrovnalo, Montreal má hodně nabitý mančaft, povedlo se mu dát dohromady pět vyrovnaných lajn, což je teď hodně důležité.“ Plus naznačil, jakou pozici si může u Canadiens vybudovat Michael Frolík.

Přiživí deset zápasů mezi Torontem a Montrealem v divizi rivalitu?

„Mezi oběma kluby vždycky rivalita byla a bude, takže asi jo. Jenom k tomu asi bohužel budou chybět fanoušci, což je na tom vždycky nejlepší věc, plné tribuny a atmosféra.“

Přinutíte se někdy k tomu, abyste v noci pustil přenos?

„To asi úplně ne. (usměje se) Ale kdyby zápas běžel v přijatelném evropském čase, tak se podívám. Asi o něco víc pořád budu přát Montrealu, ale NHL spíš sleduju z pohledu celku. Zajímá mě hokej, jak vypadá, co se mění. Hodně kluků na obou stranách znám, budu se těšit, že je uvidím v akci.“

Toronto mělo dlouho slabé období, s Montrealem se v play off navíc potkalo naposledy v roce 1979. Neměl jste jako hráč Canadiens pocit, že rivalita přece jen trochu zamrzla?

„Nemyslím si. Fanoušci to vždycky hodně vyhecují, tohle je zápas, kdy se úplně maže, jestli se vám zrovna daří, nebo nedaří. Za normální situace bez covidu to chodí tak, že lidi na tenhle zápas už v létě vykoupí lístky, i když se hraje klidně v dubnu, na tom nezáleží. Před sezonou jsou místa pryč. Je prodaných hodně permanentek, ani byste neměli šanci velkého soupeře vidět, kdybyste lístky nesehnali před sezonou. Fanoušci z toho udělají velkou rivalitu, ať je postavení v tabulce jakékoliv.“

Narazil jsem na blog jednoho fanouška Montrealu, který nedávno psal, že kvůli Zdeno Chárovi a play off ho hodně štve Boston. Ale jestli si má vybrat jeden tým, který nesnáší, tak vede Toronto úplně jasně. Takhle se na to dívá většina?

„Jo, to je úplně přesný.“ (usměje se)

Neříkal jste si někdy během let v Montrealu, že zápasy s Torontem se řeší mezi lidmi až moc?

„Jak se to vezme. Když porovnám rivalitu s tou, kterou vidíte v Česku, u nás se třeba někdy dějí horší věci, zaznamenáte tady daleko víc vulgarismů. Tam se