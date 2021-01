Železný Keith vs. Florida 2:0. Série bez pauzy žije, prokoukl lest vedení?

Nezlomný obránce Keith Yandle v NHL nadále živí svou sérii odehraných zápasů bez pauzy. Do 867. startu v řadě nastoupil i přes napjatou situaci s vedením Floridy • twitter.com

Nezlomný obránce Keith Yandle v NHL nadále živí svou sérii odehraných zápasů bez pauzy. Do 867. startu v řadě nastoupil i přes napjatou situaci s vedením Floridy • twitter.com

V zámoří už se milovníci rekordů smiřovali s tím, že jedna famózní série je u konce. Byli však příjemně překvapení. Hokejový obránce Keith Yandle nastoupil do úvodního zápasu Floridy v nové sezoně NHL a pokračuje tak v úžasné sérii odehraných duelů bez pauzy od března 2009! Do duelu s Chicagem, které pomohl skolit (5:2) jubilejním 100. gólem, přitom neměl americký vytrvalec původně vůbec zasáhnout. Údajně upadl v nemilost vedení klubu, které s ním už nemělo počítat. Bek se ale objevil, zaválel a rozzářil fanoušky. Nového šéfa Panthers Billa Zita naopak zřejmě pěkně dožral.

Keith Yandle - vedení Floridy 2:0. Takto vidí skóre zámořští novináři i fanoušci pro nezlomného borce NHL po událostech z posledních dnů. Z Miami se přes média začala šířit informace, že Panthers s generálním manažerem Billem Zitem již nestojí o ofenzivně laděného zadáka, který se týmu nehodí při upevňování obrany a začleňování mladých beků do sestavy. Nahrávalo tomu i hráčovo překvapivé přesunutí do druhého tréninkového mužstva, kde byl obklopen hráči na hraně sestavy a z AHL.

Kouč Joel Quenneville v minulém týdnu dokonce naznačoval přesunutí týmové opory z posledních čtyř sezon mezi zdravé náhradníky, čímž by vynechal úvodní start sezony a přišel by tak o famózní železnou sérii bez jediné přestávky. Na sociálních sítích se ve velkém spekuluje o tom, že šlo o lstivý plán z kanceláře nového GM. Zito měl v úmyslu pod nátlakem donutit Yandlea, aby se vzdal své klauzule o nevyměnitelnosti, kterou má ukotvenou v probíhající sedmileté smlouvě. Klub by tak měl požehnání ho nabídnout konkurenci.

„S Keithem Yandlem se znám léta. Viděl jsem, jak si na hřišti zničil ústa a vrátil se do hry. Nechápu, proč by se někdo pokoušel sabotovat jeho železnou sérii. Je to ohavné zklamání!“ napsal Rick Pitino, zkušený basketbalový trenér na svém Twitteru. A podobných zpráv zastávajících se Yandlea byla celá řada. Historicky čtvrtý největší „Iron man“ však zůstal pevný stejně jako při prodlužování své neuvěřitelné šňůry. Tlaku ze strany vedení odolal a neustoupil.

A co se stalo pak? Na předzápasové tiskovce trenér Floridy potvrdil, že hráč přeci jen figuruje v základní sestavě. Rozhodně to ale nebylo z důvodu, že by Quennevile nechtěl narušit zadákovu sérii. S „přestřihnutím“ takových šňůr neměl problém ani v minulosti v Chicagu. Nicméně neústupnému pracantovi se stále skvělou hrou při přesilovkách zkrátka dal prostor.

„Pokaždé, když dostaneš šanci obléct si dres NHL a pokračovat v hraní, je to výjimečná věc,“ řekl Yandle. Zapsáním do sestavy dal první „gól“ do Zitovy brány. A druhá trefa? Padla v momentě, kdy se při úvodním nástupu na hřiště BB&T Center za omezené účasti diváků rozeznělo jméno „železného Keitha“, který si naplno užíval každou vteřinu svého 867. zápasů v řadě.

Že byl Yandle do duelu s Blackhawks pořádně napumpovaný, ukázal ve druhé třetině, kdy z pravého kruhu po otočce parádně propálil brankáře Collina Delliu a dosáhl tak 100. gólu v NHL. Z jubilení branky a obrovského zadostiučinění se tak radoval, že si málem zlomil zápěstí, když projížděl kolem jásající střídačky Panthers. „Měl jsem z něj radost. A rozzářila se i lavička. Je to jeden z těch okamžiků, kdy se na to člověk ohlédne a může se pořádně usmát,“ řekl Quenneville po zápase na obráncův výkon.

Situace zůstává stále napjatá

Trefou, asistencí a oddřeným ice-timem 16:15 přispěl rodák z Miltonu k vítěznému vstupu do nového ročníku a dal obměněnému vedení Floridy jasný vzkaz, že do „zdravé rezervy“, ani nikam jinam odcházet nehodlá. „Pro mě to znamenalo jen být připravený jít, být připravený na svůj čas, abych dostal šanci. Dát takový gól mi trochu pomohlo upevnit práci, kterou jsem odvedl,“ vracel se Yandle k povedenému nástupu do sezony.

Další zápas hrají Panthers ve středu v noci (1:00 SEČ) opět s Chicagem a o účasti nezlomného Yandlea by snad tentokrát neměl být pochyb. Na svou stranu si bezpochyby získal důvěru kouče Quennevilla, který doufá, že se všichni v týmu dokážou přenést přes napjaté dny. „Pojďme tedy dál. Buďme na sebe pozitivní a snažme se být nejlepší, jak jen společně můžeme být,“ přeje si ostřílený stratég s pověstným bílým knírem.

I když se možná nyní zdá, že mezi generálním manažerem Floridy a Yandlem již nepanuje zlá krev, situace zůstává stále pořádně napjatá. Zito by se jistě stále rád zbavil zadáka s ještě tři roky platným kontraktem (roční příjem 6,35 milionů dolarů) a ulevil tak platovému stropu, který silně poznamenalo šíření nákazy koronaviru. Zájemce by i přes těžkou dobu zřejmě našel, mezi žhavé kandináty se řadí Boston a nyní i Edmonton. V dohledné době by se ale bývalý hráč Ariozony (Phoenixu) a New York Rangers neměl nikam stěhovat. Svůj souhlas k tomu nedá.

Yandle tak v dresu Panthers smí za příznivých okolností nadále natahovat luxusní sérii bez pauzy. V následujících 55 utkání netradiční sezony NHL může postupně překonat v historickém pořadí třetího Stevea Larmera (884 zápasů v řadě) a druhého Garryho Ungera (914 zápasů v řadě). Za držákem z Floridy jsou však v těsném závěsu legendární útočník San Jose Patrick Marleau, jehož šňůra 856 utkání za sebou je nově podle oficiálních statistik přeci jen aktivní, a arizonský střelec Phil Kessel s 846 starty v řadě. Sledovat následující cestu tří pokračujících „Iron manů“ bude ještě dost zajímavým lákadlem.