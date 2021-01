Pastrňák dělá pokroky, brzy se zapojí do tréninku s týmem. Kdy nastoupí?

David Pastrňák se už připojil k Bostonu a odcestoval s ním do Toronta • Twitter.com/NHLBruins

David Pastrňák se už zapojil do tréninku s Bostonem • Twitter/Boston Bruins

Úsměv, to je typická věc pro Davida Pastrňáka. • Twitter

David Pastrňák už se zapojil do tréninku Bruins v „nekontaktním“ dresu • Twitter.com/NHLBruins

Český hokejový útočník David Pastrňák by se mohl podle posledních informací z tábora Bostonu brzy zapojit do společných tréninků Bruins. Nejlepší kanonýr základní části minulé sezony NHL je napřed v rekonvalescenci po artroskopické operaci kyčle, kterou absolvoval v polovině září.

Délka Pastrňákovy rehabilitace před jeho plnohodnotným návratem do sestavy se odhadovala na pět měsíců, ale pokud vše půjde dobře jako dosud, měl by nastoupit dříve. Na webu Bruins to ve středu uvedl trenér Bruce Cassidy.

„Očekávám, že v průběhu tohoto týdne by s námi mohl začít trénovat, ale zatím ještě v červeném dresu pro hráče, který se má vyhnout kontaktu. Doufám však, že už příští týden se k nám přidá zcela naplno a pak uvidíme, jestli je připravený hrát zápasy,“ řekl Cassidy.

Boston odehrál tři úvodní zápasy sezony v arénách soupeřů, což limitovalo možnosti loňského Sportovce roku chodit na led. V TD Garden si však mohl zatrénovat v této době, kdy se Bruins chystají na domácí premiéru proti Philadelphii. Zápas se odehraje v noci na pátek.

„V porovnání s původním odhadem o polovině února je napřed. Jak moc, to se teprve uvidí,“ prohlásil Cassidy. „Nevíme, jak bude jeho tělo reagovat, až dojde na kontakt. V tomto ohledu zatím nevíme, jak to bude s 'Pastou' vypadat, jinak je na tom ale s rehabilitací velmi dobře. Zatím ale není zřejmé, kdy bude moct zasáhnout do zápasů,“ dodal.

„David ani klub nechtějí nic zbytečně uspěchat,“ řekl pro iSport.cz Pastrňákův agent Aleš Volek. „Co vím, tak všechno probíhá v absolutním pořádku. Všichni dělají na tom, aby se dostal na led co nejdřív. Maká na sobě, aby se vrátil zpátky ve formě. Už se nemůže dočkat,“ dodal.

Bruins bez českého kanonýra v sestavě nedali zatím za tři zápasy ani gól při hře pět na pět. Naposledy na ledě New York Islanders vůbec neskórovali a prohráli 0:1. Na místě pravého křídla elitní formace s Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem nastupuje místo Pastrňáka Jake DeBrusk, prostor tam dostal i nováček Jack Studnicka.

Správci bostonského Twitteru si nemohli nechat ujít situaci, kdy se David Pastrňák během tréninku posadil na střídačce vedle Brada Marchanda a Patrice Bergerona







27 zobrazit galerii

Boston Bruins Vše o klubu ZDE