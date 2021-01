Svérázný kouč Columbusu posadil hvězdu: Nezajímá mě, kolik vyděláváš

Svérázný kouč John Tortorella a hvězdné manýry jeho svěřenců? To nejde dohromady. Pro trenéra Columbusu jsou všichni na stejné úrovni. Proto se s ním nyní dostává do konfliktu centr prvního útoku Pierre-Luc Dubois. V offseason požádal o trejd a nyní nepředvádí výkony, které by ho udržely v sestavě. Trenér „Torts“ v posledním utkání Duboise posadil a řekl, že ho nezajímá, kdo kolik vydělává a kdy byl draftovaný. Chce zkrátka maximální výkon každého hráče, aby mohl být tým úspěšný.

Vypadá to, že vztah Duboise s trenérem Tortorellou není úplně v pořádku. V pátečním zápase s Tampou (2:3 po prodloužení) kouč útočníka posadil už v průběhu první třetiny. Kanadský centr měl čas na ledě pouze 3 minuty a 55 sekund. Zámořská média si hned povšimla střídání, které mohlo zapříčinit posazení jedné z hvězd týmu. Kanaďan odjede většinu střídání bez většího zájmu, v závěru vypustí souboj o kotouč a pomalu odjíždí střídat.

„Neposadil jsem ho kvůli jednomu špatnému střídání dnes. Mělo to vývoj během všech pěti zápasů letošní sezony,“ vysvětloval po utkání své rozhodnutí Tortorella. Navíc okamžitě nastínil, že u něj nebude mít nikdo privilegia. „Nezajímá mě, kolik peněž dostáváš, nebo kdy si byl draftován. Ať hraješ ve čtvrté nebo v první lajně. Nic to pro mě neznamená, důležité je týmové pojetí hry. Žijeme a umíráme jako jeden tým,“ řekl dvaašedesátiletý kouč.

Sledovat hráčův přístup a snahu podle Tortorelly patří k hlavním úkolům trenéra. „Mám tu hodně různých typů sportovců, takže se občas někteří začnou projevovat jako primadony. Nechci čekat, jak se takový hráč zachová na ledě nebo jak se zachová v šatně. Je to jen jeden z 23 hráčů na soupisce,“ dodává na adresu 22letého Kanaďana, který letos nenaplňuje očekávání ofenzivní hvězdy týmu.

O Blue Jackets se často tvrdí, že jde o tým bez hvězdných hráčů, který většinou hraje nad svoje možnosti. Pevná ruka kouče Tortorelly vládne, hráči musí dodržovat taktiku a makat na sto procent. A když se tak neděje? Svérazný trenér nemá problém posadit i jednu z největších hvězd týmu. Přesně tak se děje v úvodu letošní sezony. Columbusu se nedaří, vyhrál jen jediné z pěti utkání a centr první formace Pierre-Luc Dubois se trápí.

Trojka draftu z roku 2016 má v pěti zápasech v kolonce získaných kanadských bodů jen jeden gól. Podle dostupných informací je navíc už delší dobu nespokojený a v mimosezonním čase požádal o výměnu. Sluší se dodat, že snaha vynutit si trejd není v teprve dvaadvaceti letech příliš běžná.

Dubois kritiku chápe a chce se zlepšit

Je nutné zmínit, že Dubois kritiku uznává a chápe. Nebo tak alespoň vystupuje vůči médiím. „Tak to prostě je, nejsem trenérem posazený poprvé. Nejsem ani prvním hráčem, kterého posadil trenér Tortorella,“ říkal po utkání smířlivě. „Můžu se z toho poučit. Vím, že můžu být lepší. Chci být lepším hráčem a chci pomoci týmu,“ slíbil Dubois. Jestli to myslel vážně, ukážou až další zápasy. Každopádně je možné, že bude skutečně vyrejdován do jiného týmu, jak si přál.

Nebyl by rozhodně prvním hráčem, který z Columbusu odešel za podobných okolností. V sezoně 2015/16 byl „Torts“ nespokojený s výkony bezesporu talentovaného a hvězdného kanadského centra Ryana Johansena. Jemu to dal najevo dokonce odsunutím na tribunu. Chvíli se pak zdálo, že se situace uklidnila. Oba vzájemné spory následně dokonce popřeli. Ale všechno asi zapomenuto nebylo, Johansen byl nakonec vyměněn do Nashvillu za obránce Setha Jonese.