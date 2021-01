Voráčkova proměna. Flyers chce táhnout coby komplexnější hráč

Jakub Voráček u Flyers 10. sezona zápasy 679 body 567 góly 169 nahrávky 398 průměr bodů 0,83 průměr gólů 0,25 průměr nahrávek 0,59

Od chvíle, kdy Jakub Voráček podepsal osmiletý kontrakt na 66 milionů dolarů (platný od sezony 2016/17), se mezi křídly v celé NHL pyšní lepší bodovou produkcí pouze deset hráčů. Solidní, že? Dokonce velmi solidní. Jenže za stejnou dobu byla Philadelphia schopna vyhrát pouze jedinou sérii v play off. V minulé sezoně ve speciálním modelu Stanley Cupu setnula Montreal 4:2 na zápasy. Jinak nic.

Pozice českého forvarda je ve Philadelphii těžká. Společně s Claudem Girouxem je už mnoho let hlavní tváří klubu. A to zrovna v době, kdy jejich schopnosti nebyly doplněny adekvátním talentem dalších parťáků. Mnoho kritiky za bídné týmové výsledky proto schytával právě Voráček, i proto, že má po Girouxovi druhý nejtučnější kontrakt.

Nejviditelněji se to projevilo při startu tohoto ročníku, kdy se Voráček na tiskové konferenci rozvášnil při odpovědi na nevinný dotaz novináře Mikea Sielskiho. „Stejně budeš psát zku*ené s*ačky, takže na tom nezáleží. Ani jsem ti nechtěl odpovídat. Jsi takový podrazák, že to ani není legrace. Další dotaz,“ naštvaně kroutil hlavou útočník. Právě Sielski je jedním z nejhlasitějších kritiků ryšavého křídla. Dlouhodobě mu dával za vinu neúspěchy Flyers a několikrát vyzýval vedení k tomu, aby se sedmičky draftu z roku 2007 zbavilo.

„Je v lize dlouho a v kariéře vyhrál jen dvě série v play off. Je zde mnoho mladíků, co se na něj tlačí. Čas na ledě si musí zasloužit. Ale o jeho talentu a přínosu pro tým není sporu,“ popsal vnímání pozice českého útočníka trenér Flyers Alain Vigneault před sezonou. Právě on je od minulého ročníku novým šéfem střídačky a bylo očividné, jak pod ním Voráček změnil styl. Mnohem více podporoval defenzivu, tak jak tomu bylo zvykem při jeho prvních letech v NHL, kdy začínal v Columbusu.

„Snažím se teď svou hru víc vybalancovat. Když hraji dobře do obrany, nikdo to nevidí, protože pak produkuji méně v útoku. Když jsem zas produktivní, ale udělám pár chyb, všichni řeknou, že v obraně jsem nanic. Když se ale podíváte na utkání z minulé sezony, tak do obrany se mi vedlo dobře,“ shrnul Voráček své cíle. „Ale není to dost pro tým ani pro mě. Stále o sobě smýšlím jako o útočném hráči. Občas ale musíte zlepšit obrannou hru, abyste se posunuli,“ dodal pro web The Athletic.

I ze strany trenéra byla patrná silná snaha útočníkovu hru vyvážit. Voráček dostával méně času na ledě, ale lze říct, že se přístup vyplatil. Statistiku plus/minus měl nejlepší v kariéře (+14). A týmu se dařilo. Flyers překvapili, především závěr základní části měli výtečný.

Voráčkovy body u Flyers podle sezon 2019/20 56 2018/19 66 2017/18 85 2016/17 61 2015/16 55 2014/15 81 2013/14 62 2012/13 46 2011/12 49

Nastala tak chvíle, kdy se Voráčkova pozice lehce mění. Z hokejisty, jenž byl na ledě především od sbírání bodů, se stává komplexnější hráč, daleko zodpovědnější dozadu. Hlavní důvod? Ryze ofenzivní verze odchovance Kladna nebyla dlouhodobě schopna přiblížit Flyers k triumfu.

Voráčkovi skončí smlouva v době, kdy mu bude 35 let. Současná změna herního stylu, a s tím změněná očekávání od okolí, mohou paradoxně pomoci k jeho delší životnosti v lize. Za čtyři roky už bude těžko schopen produkovat v průměru kolem bodu na zápas. Zkušeného útočníka schopného jakémukoliv týmu pomoci do útoku i do obrany si však do kabiny rád přidá nejeden manažer.

Zvlášť kdyby to byl hráč, jenž pomohl týmu k úspěchu ve Stanley Cupu. To je nyní hlavní cíl Voráčka i Flyers.