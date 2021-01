Zemřel mu táta, Švéd po výhře dojímal: Alespoň jsem se s ním rozloučil...

V pondělí dopoledne se chystal na zápas proti Flyers. Už během rozbruslení měl Ullmark chmurnou předtuchu. „Pravděpodobně to bylo nejhorší rozbruslení, co jsem kdy zažil. Obvykle, když jsem takhle něco cítil, tak se později ukázalo, že se tátovi něco stalo nebo doma ve Švédsku bylo něco špatně.“

Při návratu do kabiny viděl zmeškaný hovor od své matky. Tušil, že je opravdu něco špatně, jelikož jeho otec byl doma ve Švédsku už týden v nemocnici. „Chtěla mi zavolat a říct, že odpoledne nás táta opustil. Zemřel v klidu a míru po jejím boku,“ svěřil se o pár dnů později pro oficiální web Buffala.

I když měl Ullmark večer ve Philadelphii startovat, s trenéry se pochopitelně dohodl, že zápas zcela vynechá. První vítězství Sabres v nové sezoně vychytal náhradník Carter Hutton, Buffalo překvapivě vyhrálo vysoko 6:1. Kapitán Jack Eichel po výhře vzal puk a věnoval ho právě Ullmarkovi.

„Krásné gesto, nic takového jsem nečekal,“ vyprávěl Ullmark. „Všichni mi vyjádřili svou upřímnou soustrast. Musel jsem se hodně držet, abych se v šatně úplně nesložil,“ dodal švédský gólman.

Sám se v tu chvíli musel vyrovnávat s těžkou ztrátou. Vynechal i druhý duel na ledě Flyers. V rozhovoru připomněl i poslední telefonát s tátou. „Hned, jak jsem zjistil, že je v nemocnici, tak jsem zavolal. Nebyl schopný mluvit ani držet telefon, ale řekl jsem mámě, ať mu dá telefon k uchu. Řekl jsem mu vše, co jsem chtěl, a rozloučil se s ním. Jsem za to rád, řada lidí tuto šanci ani neměla.“

Jeho tatínkovi bylo 63 let. A i když svého syna nikdy naživo neviděl chytat v zámoří, jeho kariéru bedlivě sledoval. „I když se situace horšila, vždy se zajímal o mé spoluhráče, můj tým a o to, jak se mi daří. To je něco, co mi bude hodně chybět,“ prohlásil Ullmark.

Zpátky do tréninku s týmem se rodák z Lugnviku zapojil před tripem ve Washingtonu. V hlavním městě naskočil do obou duelů, v sobotu ještě proti týmu, kterému chyběla řada opor kvůli porušení covidových opatření, musel skousnout porážku 3:4 po nájezdech.

Druhý den se situace otočila. Ullmark sice neodchytal úplně nejlepší zápas. Mezi nohama mu proklouzlo nahození Justina Schultze, zpoza branky ho nachytal i Nicklas Bäckström. Konečná výhra 4:3 po nájezdech nicméně byla sladká.

„Bylo to drsné. Mísí se ve mně spousta emocí, myšlenek. Snažím se to brát den za dnem. Snažím se být šťastný, když jsem šťastný, a smutný, když jsem smutný. Teď jsem naprosto vděčný za výhru,“ sypal ze sebe Švéd před novináři.

Kromě zmíněných chyb předvedl i několik světlých momentů. V prodloužení vychytal tutové šance Schultze i Bäckströma, v nájezdech pak lapil všechny tři střelce Capitals (Carlson, Oshie a Bäckström). A oproti sobotě se mohl na rozdíl od jeho soka na druhé straně Vítka Vaněčka radovat on.

„Tohle je pro tebe, tati,“ napsal po utkání na Instagramu k fotce, na které zvedá hlavu směrem k nebi…

