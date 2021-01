Pastrňák naplno trénuje, hned ukázal parádu. Nastoupí už v sobotu?

Návrat Davida Pastrňáka se blíží! Český útočník má za sebou první trénink s týmem Bostonu bez omezení kontaktu a je při chuti. Bruins na Twitteru zveřejnili jeho parádní nájezd s dovětkem, že pokračuje tam, kde více než před čtyřmi měsíci skončil. Když vše dobře půjde, mohl by o víkendu poprvé od zářijové operace kyčle nastoupit do zápasu NHL. Podle trenéra Bruce Cassidyho by v sobotu proti Washingtonu zamířil hned ke svým útočným parťákům Bergeronovi s Marchandem. A poprvé by si jako soupeř mohl zahrát proti Zdenu Chárovi, dlouholetému kapitánovi Bruins.