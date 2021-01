Malkin má pořád hlad, v Pittsburghu dorovnal Jágra. Chce další Stanley Cup

Poslední roky byly z jeho pohledu jako na houpačce. I kvůli tomu se význam čtyřiatřicetiletého Jevgenije Malkina pro Pittsburgh málokdy oceňuje. „Pořád to mám v sobě, pořád chci vyhrávat. Ještě mám jednu velkou motivaci,“ otevřeně vyhlásil před sezonou ruský útočník. Chce znovu triumf, oslavné bouchání konfet a šampaňského. V současné chvíli se totiž musí dělit o pozici hráče s nejvíce výhrami ve Stanley Cupu narozeného v Rusku. Má tři poháry, stejně jako Igor Larionov, Sergej Brylin a Sergej Fjodorov.

Ještě předtím ale stihnul dosáhnout na další významný milník klubové historie Penguins. Schválně posuďte sami. Vedoucí muž produktivity Mario Lemieux nasbíral 1723 bodů. Následuje druhý Sidney Crosby s 1270 body a pak už Malkin a Jaromír Jágr s 1079. Příjemná společnost, viďte? Při prohře 2:3 s Bostonem v noci na středu si „Geno“ připsal asistenci, dotáhl se na slavné české křídlo a je jen otázkou času, než si pro sebe třetí příčku uzme kompletně.

Nejproduktivnější hráči v historii Penguins hráč zápasy body 1. Mario Lemieux 915 1723 2. Sidney Crosby 991 1270 3. Jevgenij Malkin 914 1079 Jaromír Jágr 806 1079 5. Rick Kehoe 722 636

„Potvrzuje, že mu strašně záleží na výhrách, a především na Pittsburghu. Byl schopen si tu už nyní vybudovat silný odkaz. Za poslední dekádu patří k nejlepší hráčům, co hráli hokej,“ smekl kouč Penguins Mike Sullivan pro web nhl.com. Ví, o čem mluví. Právě on vedl tým Pittsburghu, který došel až na vrchol v letech 2016 a 2017. Oba triumfy se točily především okolo dvojice Crosby – Malkin.

VIDEO | Malkinova asistence, díky které se bodově vyrovnal Jágrovi

„Pořád se hodně bavíme o dalším úspěchu. Jsme pořád hladoví. Stárneme a nevíme, kolik dalších šancí ještě před sebou máme. Jsme teď nadšení, že pořád můžeme tuhle partu vést,“ pravil Malkin odhodlaně. Upřímně, po posledním fiasku v play off, kdy se Penguins loučili po pouhých čtyřech zápasech a prohrách s Montrealem, nelze tuhle družinu řadit mezi nejvážnější adepty na Stanley Cup. Ale odepisovat Pittsburgh, když ho vedou borci, kteří jsou mezi pěti nejproduktivnějšími aktivními hráči NHL? To by nebylo fér. „Ještě jeden pohár chceme,“ dodal Malkin.

„Pokud máte v týmu Crosbyho a Malkina, tak musíte pomýšlet na výhru. Jinak to zkrátka ani nejde,“ řekl před premiérovým duelem nové sezony generální manažer Jim Rutherford. I takový výrok vám dává najevo, že tohle duo je pořád elitní, jinak by vedení sáhlo k výměně generací. Ne, tady je silná víra, že se Penguins budou o další spanilou jízdu pokoušet, protože tyhle dva velikáni na to pořád mají. A jejich účast na špičce klubových historických tabulek ukazuje, že se zdaleka nic nemění na pravidle posledních let: Pittsburgh se musí brát vážně.

Nejproduktivnější aktivní hráči v NHL hráč zápasy body 1. Joe Thornton 1641 1511 2. Alexandr Ovečkin 1156 1283 3. Sidney Crosby 991 1270 4. Patrick Marleau 1730 1189 5. Jevgenij Malkin 914 1079

