Jednička Rangers prolomila smůlu. Lafreniére vtipkoval, že je zakletý

Čekání bylo delší, než by chtěl a možná i čekal. Ale vyplatilo se. Jednička draftu Alexis Lafreniére, ostře sledovaná hvězdička New York Rangers, konečně dala první gól v NHL. Nemohl přijít v lepší čas - 19letý Kanaďan v prodloužení rozsekl bitvu s Buffalem (3:2 v prodloužení) a rozhodl o prvním vítězství po čtyřech prohrách v řadě.

Rangers nevstoupili do nového zkráceného ročníku NHL vůbec dobře. Hned ve druhém zápase sice rozsekali rivaly z Islanders 5:0, jinak ale sbírali samé prohry. A mizerná forma se projevila i na jedničce draftu. Lafreniére navzdory veškeré snaze v prvních šesti kláních vyšel bodově naprázdno.

„Vůbec si to nepřipouští. To jen vypovídá o jeho psychické síle. Jasně, má spoustu talentu, ale kromě něj jsou potřeba i další vlastnosti. On je má, jestli je někdo, kdo by měl tyhle podmínky zvládnout, je to on,“ stál za mladou hvězdou trenér David Quinn.

Důvěra se vyplatila. Rangers oplatili Buffalu dva dny starou prohru 2:3, tentokrát v prodloužení, a byl to právě Lafreniére, kdo ji rozsekl. Správně načasovaný pas Colina Blackwella proměnil ve svižnou střelu, po které se Linus Ullmark v brance Sabres natahoval marně.

Ve tváři ostře sledovaného nováčka byla vidět ohromná radost. Nejenom proto, že ukončil čekání na první bod a gól a suchou šňůru Rangers. Ullmark totiž Lafreniéra deptal celý večer, vychytal ho v několika velkých šancích.

„Alexis hodně vtipkoval o tom, že je asi zakletý, dneska mohl mít třeba čtyři góly,“ usmíval se po zápase kouč Quinn. „Ale pak dal svou první branku, ještě v takové situaci... Nemůžu z něj mít větší radost. Věděli jsme, že jeho zápas přijde, každý den hrál lépe a lépe,“ dodal, a ocenil další z mladíkových vlastností. „Hodně se mluví o jeho ohromném talentu, ale taky je to hodně statečný kluk. Je mi jedno, jestli je jednička draftu, nebo ho vybrali 271., je to bojovník, kterého chcete v týmu mít.“

I z rozhovoru šťastného střelce šlo vyčíst, že si neúspěchy proti Ullmarkovi, ani proti jiným gólmanům v předchozích zápasech příliš nepřipouštěl. „Měl jsem nějaké dobré šance, prostře jsem spořád zkoušel střílet a byl si jistý, že to tam jednou padne,“ prohlásil Lafreniére. „Snažil jsem se, makal jsem, a pak přišla super přihrávka od Blackieho před skoro odkrytou bránu. Určitě to ze mě sejme nějakou tíhu. Když jsem viděl, jak puk letí do brány a všichni kluci spěchají za mnou na led, byl to speciální moment,“ usmíval se.

Rangers doufají, že první trefa dá vítr do plachet nejen Lafreniérovi, ale celému týmu. Slavný celek je s pěti body poslední ve východní divizi s pěti body, v celé lize je na tom hůře jen tříbodová Ottawa.