Vaněček zářil. Zákrok proti Krejčímu? Bleskový návrat do prázdné branky

Vlétl do NHL víc než famózně. Brankář Washingtonu Vítek Vaněček se zaskvěl také v zápase, o kterém se z českého pohledu mělo mluvit hlavně kvůli návratu Davida Pastrňáka do sestavy Bostonu. Jenže po vítězství Capital 4:3 v prodloužení se mezi hvězdami zápasu objevil právě Vaněček a do výčtu památných akcí patřil také jeho famózní zákrok z první třetiny.