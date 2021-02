Obratu pomohla bitka. Pastrňák: Jako po srážce s vlakem, teď jeden chytnu

Skóre v Capital One Areně odšpuntoval Zdeno Chára. Legenda Bostonu pálila tvrdě a přesně od modré čáry. Problém pro medvědy je v tom, že obrovitý Slovák už pár týdnů obléká dres Washingtonu a překonal krajana Jaroslava Haláka. Navíc neuplynulo ani deset vteřin než Jakub Vrána připravil pozici Danielu Sprongovi. Když si oba po přestávce stejnou spolupráci zopakovali, vedli Capitals v polovině zápasu 3:0.

Až pak se prosadil David Pastrňák. Konečně. První zápasy sezony musel po operaci vynechat. Ještě pořád se nemůže hýbat tak bezproblémově, jak by chtěl. V sobotu při návratu na led bodoval jednou asistencí, teď rovnou dvěma góly do sítě Vítka Vaněčka.

„Měl jsem trošku problémy, hodně jsem míjel bránu, takže je samozřejmě skvěle, že jsem se konečně trefil,“ prohlásil po svém druhém zápase.

Na velkém obratu z 0:3 na 5:3 měl zásluhu i muž, který vůbec nebodoval. Mladík Trent Frederic se chvíli po druhém Pastrňákově gólu serval se zlým mužem Washingtonu, vyšším a těžším Tomem Wilsonem. A nabudil spoluhráče tak, že když se vracel, už bylo srovnáno.

„Freddy na tom má velkou zásluhu. Boj s Wilsonem vzbudil velkou pozornost na střídačce, opravdu hodně nás podpořil,“ chválil 22letého hráče třetí lajny trenér Bruce Cassidy. „Na trestné jsem skákal jako malé dítě, když jsme vyrovnali, měl jsem opravdu dobrý výhled,“ smál se mladík.

A chválila ho i hlavní hvězda zápasu: „Odvedl neuvěřitelnou práci, on je velkým důvodem, proč jsme dnes vyhráli,“ prohlásil David Pastrňák.

Boston teď má den volna a vydává se na druhou část čtyřzápasového tripu. Nejen pro „Pastu“ to je vítaná příležitost si trochu oddychnout.“

„V neděli ráno po prvním zápase jsem se cítil, jakoby mě trefil vlak, teď musíme chytit ten do Philly,“ dodal na tiskovce. Do Pensylvánie to po kolejích trvá zhruba dvě hodiny. Boston tam čekají dva zápasy proti Flyers v čele s Jakubem Voráčkem.