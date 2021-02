Hvězdy, které si vynutily trejd: Bure, top gólman i mladý talent Tampy

Když si hvězda vynutí přestup, jde pokaždé o pořádné pozdvižení. Fanoušci pálí dresy, trenéři rozhazují rukama a manažeři se zoufale snaží v trejdech získat na oplátku co nejlepší zboží. Naposledy si měnily dvojku a trojku draftu (Patrik Laine, Pierre-Luc Dubois) Winnipeg s Columbusem, co ale předchozí megavýměny? Kteří ikoničtí hráči si v dřívějších érách NHL vytrucovali přesun?

„Ruská raketa“ byla ve Vancouveru na vrcholu. V 90. letech to byl hráč, který nejčastěji zvedal diváky ze sedadel. Elektrizující rychlost, geniální zakončení. Fanoušci Canucks ho milovali. Ale jen do sezony 1998/1999. Tehdy Bure prohlásil, že v dresu kanadského celku už nenastoupí. Chtěl si mermomocí vynutit změnu. Drtivou většinu ročníku proseděl doma. V lednu pak byl trucující snajpr vyměněn na Floridu, kde se stal ještě dvakrát králem střelců.

Jak moc může změnit jediný duel. Hodně nepovedený duel, je třeba podotknout. Roy byl jasnou jedničkou Montrealu. 2. prosince 1995 se jako obvykle postavil mezi tři tyče a… dostal devět branek od Detroitu při prohře 1:11. Byl naštvaný na trenéra Tremblaye, že ho nechal trápit v bráně tak dlouho, a ihned po příchodu na střídačku prohlásil, že za Canadiens už chytat nebude. Pár dní na to odešel do Colorada, kde okamžitě získal Stanley Cup.

Alexej Jašin (v době výměny 27), Ottawa – NY Islanders

Ikona Ottawy. Její první draftovaný hráč v historii. Kapitán. Nic z toho nezabránilo jednomu z největších rozkolů mezi hráčem a klubem. V sezoně 1999/2000 se Jašin prostě rozhodl nenastoupit. Končila mu smlouva a chtěl si vynutit výměnu do lepšího celku. Kompletní ročník vynechal. Soud však nařídil, že musí ctít pravidla smlouvy, a tak byla dvojka draftu z roku 1992 nucena další sezonu za Senators hrát. Až poté byl vyměněn do New Yorku.