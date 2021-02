Pavelec o nástupci, který mu sebral rekord: Connor je výborný brankář

2014. Ondřej Pavelec v osmifinále olympijských her v Soči proti Slovensku. Češi zvítězili 5:3. • Archiv Sportu (Barbora Reichová)

V roce 2017 vychytal Ondřej Pavelec ve Winnipegu výhru číslo 152. Žádný jiný brankář v organizaci, která začínala v Atlantě, tolik vítězství neposbíral. Až do teď. V noci na pátek ho překonal Connor Hellebuyck, poslední vítěz Vezina Trophy. „Hlavně to číslo nebylo tak závratné, že by to nikdo nemohl překonat,“ přijal český gólman tuhle zprávu s úsměvem. Pro deník Sport vzpomínal na bývalého parťáka i mrazivé časy v Kanadě.

Svoje rekordní číslo si Ondřej Pavelec zrovna nehlídal. „No, jste první, kdo mi něco takového řekl,“ reagoval v dobré náladě na zprávu, že mu Connor Hellebuyck sebral velký klubový zápis v počtu výher.

Winnipeg porazil Calgary 4:1, americký gólman se výhrou číslo 153 zapsal do historie organizace, o jednu čárku předběhl českého brankáře. „Znamená to pro mě opravdu moc, na téhle organizaci mi hodně záleží, dala mi šanci,“ odcitoval novinářům očekávané formulky.

Aby nedošlo k mýlce, co se týká statistik, Winnipeg si sčítá čísla se vším, co posbírala Atlanta. Rekordy starých Jets naopak patří Arizoně, tedy nastupující organizaci po starém Winnipegu, který ve městě sídlil do roku 1996.

„Bylo jasné, že jednou to přijde a někdo mě tam překoná,“ rozpovídal se Pavelec. „Connor tam má navíc pevnou pozici, nestřídá se s žádným jiným brankářem po zápase. Winnipeg na něj hodně spoléhá, utkání má hodně, tím pádem naskakují i výhry,“ pokračoval.

Bývalý český brankář se s Atlantou přistěhoval do Kanady v roce 2011 a začal psát novou éru Jets. Byla to jiná doba. Současný tým sbírá výhry, v roce 2018 hrál finále konference. Parta kolem Pavelce zdaleka neměla takovou sílu. Cesta k výhrám byla složitější, Winnipeg hledal tvář.

„Organizace se teprve tvořila. Na začátku říkali, že do pěti šesti let by chtěli postavit mančaft. Šli přes drafty, brali mladé kluky. Výhry nenaskakovaly tak rychle,“ vybavil si Pavelec. Play off si taky zachytal jen jednou v roce 2015.

„Tak to ale zkrátka bylo, nemá cenu si na nic stěžovat. Měl jsem smlouvu podepsanou na pět let, což je pro každého hráče skvělá věc. Kdo ví, jestli bych někde jinde chytal, konkurence je obrovská,“ zamyslel se. „Byl jsem šťastný, že chytám NHL, neřešil jsem kde. Mělo to zase svoje kouzlo, že jste v novém městě, všechno poznáváte, ve Winnipegu byl hlad po hokeji.“

Ale jedno se ve městě nemění. Přes den teploty pořád padají ke dvaceti stupňům pod nulou. V noci zlomí třicítku. Bez teplého spodního prádla zmrznete dřív, než najdete před domem klíče od auta. Kouzlo postupně vyprchá.

„Co si budeme povídat, Winnipeg není úplně nejpříjemnější místo na bydlení. Když tam je člověk dlouho, leze vám to do hlavy. Nebo spíš na palici, abych byl přesnější,“ rozesmál se Pavelec, když dostal otázku, jestli ho přeci jen neštve, že není v kádru současných Jets, kteří jsou mnohem úspěšnější.

„Ale vůbec si na nic nestěžuju. Chytal jsem NHL a kolem mě se zkoušeli mladí kluci, čekalo se, až se draftovaní hráči rozehrají. Dá se říct, že plán se jim povedl,“ dodal okamžitě.

S Hellebuyckem chvíli působili ve Winnipegu spolu. „Vybavuju si, že začínal jako třetí gólman. Poprvé si ho pamatuju, když s námi jezdil právě v tom play off v roce 2015,“ vylovil starý obraz. Pak oba odletěli do Prahy, kde se na MS potkali jako soupeři v zápase o bronz.

„Popravdě, já se vůbec nestaral, kdo za Ameriku chytá,“ rozesmál se Pavelec. „Snažil jsem se soustředit sám na sebe, na hráče v poli ne na gólmana. Bohužel to nevyšlo a medaili jsme neudělali. Ale uznávám, že to byla zajímavá shoda okolností.“ V Praze Hellebuyck poprvé na velké akci ukázal, co dovede. Vychytal výhru 3:0.

Postupně převzal ve Winnipegu pozici brankáře číslo jedna. „Přišel tam velký kluk, který měl trochu jiný postoj a hokejku držel tak nějak sklopenou. Tohle byly první věci, kterých jsem si všimnul,“ přiblížil Pavelec. V sezoně 2015/16 odchytali zhruba stejný počet zápasů. Následně se z Američana stala jednička.

A tuhle pozici nepustil, drží ji pořád. „Je vidět, že z něj vyrostl opravdu výborný brankář, když v minulé sezoně získal Vezina Trophy, ta se jen tak náhodou vyhrát nedá. Musí se všechno sejít a vy potřebujete držet výkonnost po celou sezonu. Za vámi jsou brankáři, kteří čekají na vaši chybu. Teď je navíc trend v NHL, že se moc nedá říct, že by měli s někým trpělivost,“ pochválil Pavelec bývalého parťáka.