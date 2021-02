Další trápení hvězdy v Columbusu? Svéráz Tortorella posadil i Laineho

Svéráz John Tortorella nicméně v komentáři po zápase odmítal, že by šlo o problém při jednom střídání, ale především o pochopení systému hry Blue Jackets. „Je to součást procesu porozumění konceptu našeho týmu a způsobu, jakým zde pracujeme,“ říkal po utkání s Carolinou, které nakonec Columbus vyhrál 3:2.

Mluvil ovšem také o disciplíně a profesionálním přístupu hráče. Zdá se, že pokud chce finský kanonýr uspět v organizaci Blue Jackets, tak nebudou stačit jeho šikovné ruce a dělová rána. Laine sice v úvodních třech zápasech v novém prostředí hned třikrát skóroval, ale to kouče Tortorellu, který ke každému hráči přistupuje stejně, rozhodně neobměkčilo.

Laine dohrál v momentě, kdy Carolina přibližně v polovině utkání srovnala na 2:2. Při gólu Brocka McGinna stál stranou a situaci nedohrál na sto procent. I když kouč Blue Jackets odmítal, že by ho stáhnul kvůli nedostatečnému nasazení, do hry už útočníka nepustil. Laine svůj čas na ledě pro tento zápas ukončil na čase 11 minut a 14 sekund s bilancí -1. Po utkání nebyl k dispozici zámořským médiím.

„Posadit hráče je snadné, ale je to poslední věc, co chci dělat. Když si však myslím nebo cítím, že je potřeba to udělat, tak to potřeba je,“ vysvětlil důvody svého rozhodnutí trenér Tortotella, který neočekává, že s Lainem budou problémy. „Promluvíme si o tom spolu a pokusím se, aby pochopil, co od něj očekávám. I já mu musím naslouchat,“ doplnil kouč.

O poznání lépe se s novým týmem sžil Jack Roslovic, který byl rovněž součástí zmíněného trejdu. V novém angažmá to pro něj je snažší i v tom, že se v Columbusu narodil. Společně s Lainem nastoupili v první formaci, jenže americký centr zápas i dokončil. A velmi úspěšně, ve třetí třetině, když už na křídle jeho útoku nebyl Laine, Roslovic zápas nádherným gólem na 3:2 rozhodl. Celkově si v sedmi duelech v Columbusu připsal stejný počet bodů za dva góly a pět nahrávek.

„Každému se může stát, že není úplně na sto procent v zápase. Příště bude jeden z nejlepších hráčů,“ řekl na adresu finského parťáka střelec vítězné trefy Roslovic. „Je to drsný kluk, tvrdě se od té zkušenosti odrazí k lepším výkonům,“ dodal.

Columbus Blue Jackets Vše o klubu ZDE