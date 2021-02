Mašina Kubalík střílí dál: Potěší, že si mě hlídají, ale mám těžší práci

Vzpomínáte? Dominik Kubalík v minulé sezoně nasázel třicet gólů a v jednu dobu se stal horkým kandidátem na zisk nováčkovské trofeje. A tak se čekaly velké věci. Jenže přišel start do sezony a…Kubalík najednou hrál málo. „Roli mám stejnou, jen se to trošku přibrzdilo tím, že nehraje Jonathan Toews,“ shrnul start ročníku. Teď už se mu však čas na ledě ustálil a hlavně, český snajpr zase začal sázet branky. Dvakrát skóroval proti Detroitu při výhře 3:2.

Od premiéry Dominika Kubalíka v NHL v pražské O2 aréně z října 2019 se toho změnilo opravdu dost. Svět zachvátila pandemie, Tampa získala druhý Stanley Cup v historii a český střelec? Ten je nyní vystaven daleko většímu tlaku než kdy dřív.

Už to není vyjukaný novic, ale postrach protihráčů. „Soupeři už si mě víc všímají. Teď už chodí útočník po vhazování automaticky na mě, abych nevystřelil. Člověka potěší, že si ho tak hlídají, zároveň ale mám těžší práci,“ řekl po několika odehraných duelech své druhé zámořské sezony.

To ale není jediný směr, odkud se na českého šikulu valí zvýšené nároky. Tlak ze strany soupeřů je jedna věc, ten ze strany klubového vedení druhá. Proč? On, Patrick Kane a Alex DeBrincat jsou nejvíce zodpovědní za bodové dostihy týmu. Blackhawks totiž ani náhodou nejsou v plné síle. Chybí kapitán Toews, talentovaný Kirby Dach, nebo švédský křídelník Alexander Nylander. To už vám v ofenzivní sestavě zanechá pořádnou díru. Právě proto musí večer, co večer Kubalík napínat sítě, aby měla parta s Indiánem ve znaku šanci na vítězství.

To se potvrdilo i v bitvě s Detroitem. Výhru 3:2 zajistil dvěma trefami. Především ta klíčová z prodloužení stála za to. Přečíslení dva na jednoho zakončil ranou mezi betony v ideální chvíli. „Když tyhle situace zkouším na tréninku, vždy do poslední chvíle sleduji brankáře, jestli bych mohl zakončit mezi nohy,“ popsal pro web nhl.com.

A týmový úspěch není jediným dobrým znamením. Střeleckých komet, které vysvitly na zámořském nebi a zase rychle slétly k zemi, zažila už NHL nespočet. Právě proto byl druhý Kubalíkův ročník tolik očekáván. A zdá, se že tahle kometa jen tak nezhasne. Díky dvěma zásahům proti Red Wings se dostal už na pět zářezů. „V nováčkovské sezoně jsem dal většinu gólů za rovnovážného stavu. Teď se to otočilo. V přesilovkách mám možná stejně bodů jako za celý minulý ročník,“ přidal pohled i ke změně v týmové hierarchii. „Ale neměl jsem letos mnoho branek při stejném počtu hráčů. Jsem proto rád, že jsem teď dva dal,“ doplnil.

Mimochodem, i fakt, že body sbírá převážné v přesilovkách, ukazuje, že se Kubalík už řadí k ofenzivní elitě. Jen nejschopnější dostávají opakovaně šance v početní převaze, kde se logicky body sbírají snadněji. Bez dostatečného prostoru navíc můžete zapomenout na výhry ve střeleckých dostizích. I na tyhle mety může česká snajpr směle pomýšlet. Za poslední dvě sezony jen 17 jiných hráčů dalo více branek. S klidným srdcem lze tedy říct, že se řadí ke střelecké elitě.