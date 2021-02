Pastrňák bavil u jezera Tahoe: retro, hattrick č. 10 a Barbie girl

Krásný slunečný den a u jezera Tahoe, které leží na hranicích Kalifornie a Nevady, jako by se vrátil čas o tři dekády zpět. Parta chlápků se zde prochází v oblečení, které frčelo v devadesátých letech.

Jde o hráče Bostonu, jejichž oděvy září neonovými barvami, jsou doladěné ledvinkami či pestrobarevnými čepicemi. Je mezi nimi i český hokejista David Pastrňák.

„Bergy (Patrice Bergeron) je s takovými věcmi vždy o krok napřed,“ prozradil Pastrňák, že šlo o nápad kapitána „medvědů“. „Všichni jsme si to zamilovali a skočili s ním na palubu. Velká zábava byla už objednávání těch věcí, pak jsme se v nich vydali na zápas,“ dodala bostonská 88.

„Miluji to! Vypadalo to, jako kdyby prohrabali můj starý šatník,“ smál se trenér Bruins Bruce Cassidy.

Jeho svěřenci si zápas u jezera Tahoe užívali se vším všudy. A uvolněnou atmosféru si přenesli i na ledovou plochu. Philadelphii přejeli 7:3. „Bylo to nádherné. Osobně musím říct, že bylo skvělé hrát jak za slunečního svitu, tak poté za tmy za umělého osvětlení. Tma je krásná, hrajete venku, celkově to byl neuvěřitelný zážitek,“ popsal své pocity Pastrňák.

Ten byl klíčovou postavou duelu. Podruhé v sezoně se mu podařilo nastřílet Philadelphii tři góly, zaznamenal tak svůj jubilejní desátý hattrick v NHL a stal se teprve druhým hokejistou (po Tyleru Toffolim), kterému se podařilo vstřelit tři góly v utkání pod širým nebem.

První trefu si český kanonýr připsal už po 34 sekundách hry, kdy ještě na ledovou plochu dopadal sluneční svit. „Byla to výzva, ale zároveň velká zábava,“ řekl Pastrňák. „Marchand říkal, že celou dobu věděl, že mi přihraje, protože ani neviděl, kde je branka,“ prozradil český útočník.

Druhou trefu si Pastrňák schoval na úvodní minutu druhého dějství, kdy poslal Bruins do vedení 3:2. Hattrick pak završil v čase 57:04, kdy stanovil konečný výsledek 7:3. Celkově 24letý rodák z Havířova zakončil duel s čtyřmi body v statistice +/-. „Pasta to rozjel. Svým výkonem strhl i ostatní, to jsme potřebovali,“ konstatoval kouč Cassidy.

Po devíti odehraných zápasech v sezoně, do které naskočil později kvůli rekonvalescenci po operaci kyčle, má Pastrňák na kontě 14 bodů za devět branek a pět finálních přihrávek.

Podpořen vítězstvím v zádech, na němž měl obří podíl, se Pastrňák bavil i po utkání. „Poslouchali jsme ‚Barbie girl‘, než jste mě požádali o rozhovor. Tak trochu jsem tancoval s těmihle brýlemi v šatně a pak jste to chlapci zničili, když jsem musel jít odpovídat na vaše dotazy. Přišel jsem o ‚Barbie girl‘ song. Kdoví, co se bude dít, až se vrátím do kabiny,“ reagoval humorně Pastrňák na dotaz, proč má na sobě sluneční brýle, když je už tma.

