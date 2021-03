Skaut Vopat: Odložme draft NHL na prosinec. Zvyšuje se riziko chybovosti

KOMENTÁŘ JANA VOPATA | Patnáct let je zvyklý jezdit po zimních stadionech a sledovat mladé hráče. Vytipovávat talenty. Bývalý obránce a současný šéf evropského skautingu St. Louis Blues Jan Vopat komentuje aktuální těžkou situaci v zámořském hokeji. Proč by nejradši odložil draft NHL na prosinec?

Jedním z nejžhavějších témat v NHL je aktuálně příští draft. Burza talentovaných hokejistů má proběhnout v červenci. Bude v termínu? Posune se, nebo o rok odloží? Tohle jsou v zámoří nejvíc diskutované varianty.

Preferoval bych posun na prosinec. Připadá mi to nejrozumnější. Získali bychom čas se na hráče normálně podívat, pokud se tedy v září normálně soutěže rozběhnou. Od ledna už bychom se mohli soustředit na kluky o rok mladší. Krajní možnost je odklad na rok 2022. V jednom týdnu by proběhly oba ročníky draftu. Uvidíme, zatím se o tom mluví, ale rozhodnutí ještě nepadlo.

Každoročně vidíme před draftem hráče v Buffalu na takzvaném Combine testu, kam se sjedou ti nejlepší a podstupují fyzické testy a pohovory s kluby. Už minulý rok se ale tato akce nekonala. Můžu říct, že pro nás je to ale velmi důležitá součást. Během týdne posbíráme o hráčích obrovské množství informací. Na druhou stranu alespoň rozhovory už je možné udělat online. Aktuálně asi není reálné pozvat na jedno místo sto hráčů a dvě stě skautů.

S mladíky se snažíme komunikovat už nyní, jsou na to nastavená pravidla. Je to teď jediná možnost, jak hráče poznat, když je nemůžeme vidět na ledě. Větší důraz se i díky tomu pravděpodobně bude klást na charakterové rysy a vlastnosti.

Pro nás skauty je však opravdu klíčové vidět ty kluky v zápasech. A naživo! Teď jsme odkázaní na video, koukáme na streamy. Je to absolutně na palici. Ani nevím, jak tu frustraci vyjádřit. Mám toho plné zuby.

Jsme zvyklí jezdit po zimácích, být pořád v terénu. Už je to rok, kdy jenom sedím u počítače. Je to strašně dlouhé, otravné, ubíjející. Doufám, že během léta dojde ve světě k proočkování lidí, a v září se vrátíme do normálnějšího režimu.

Dost možná se vinou současných ztížených podmínek může stát, že nějaký talent očím všech klubů uteče. Spousta soutěží ještě vůbec nezačala. Například kanadská OHL. Hodně kluků ještě letos nehrálo ani zápas. Proto se to manažeři snaží odložit, aby eliminovali chyby, kdy někdo opravdu proklouzne mezi prsty. Je to úplně o něčem jiném, než na co jsme byli zvyklí. Dělám tu práci dvacet let, tohle je ale pro všechny nové.

Sledování na obrazovce není ono. Jsme schopní rozpoznat kvality hráče, co umí s pukem. Kamera ale sleduje puk, my sledujeme hráče. Může se stát, že tři střídání není v kontaktu s kotoučem, na monitoru ho tedy neuvidíte. Když jsem na stadionu, najdu si ho očima. Sleduju pohyb bez puku, poziční hru. Navíc kvalita přenosů taky mnohdy není úplně dobrá.

Zachytil jsem i názor, že draft by se překládat neměl, že jde jen o lenivost skautů a manažerů se přizpůsobit nynějším podmínkám. To bych chtěl říct, že je totální kravina. Makáme možná víc než normálně, zápasů doma stihnu víc, než když někam jedu. Pokud zůstane červencový termín, budeme na to připravení. Jak jsem ale zmínil, zvyšuje se tím riziko chybovosti.

Doufám, že se brzo rozběhnou kanadské juniorské ligy. Běží akorát QMJHL, o víkendu se rozjela aspoň jedna divize WHL. OHL by snad měla začít počátkem dubna, takové jsou poslední zprávy.

Všechno ale mají v dikci vlády jednotlivých provincií. Mají to různé. Někde se normálně hraje, jinde ne a ještě vymýšlí hlouposti. Jako třeba, že se má hrát bez fyzických střetů. To je největší nesmysl, jaký jsem za poslední dobu slyšel. Hokej je hra chlapů, tvrdá hra. Omezme údery na hlavu a další, ale dělat z hokeje florbal? Zakázat hru tělem? To snad ne.