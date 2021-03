Hertl je zpátky, dirigoval kanára! Covid? Bylo mi hodně špatně, přiznává

Vítej zpátky! Více než dva týdny NHL musel vinou koronavirové nákazy vynechat Tomáš Hertl. Nemoc mu dala zabrat. „Horečky, velká únava. Nepamatuju si, kdy jsem naposledy tak dlouho jen ležel. Je to snad deset let zpátky,“ říká. V noci se vrátil na led. K demolici Anaheimu (6:0) pomohl vítězným gólem a asistencí.

Takhle si svůj návrat představoval. Gól, vítězství. Navíc s nulou vzadu. „Paráda! Jsem hrozně šťastný, že můžu být zpátky,“ culil se po utkání s Ducks Tomáš Hertl. Kačerům zpíval tenisový kanár.

Když v osmé minutě otvíral skóre, netušil, že jeho gól bude nakonec tím vítězným. V přesilovce poslal na branku z pravého kruhu pecku z první. Zvonila tyč. Puk se však odrazil šťastně do zad gólmana Johna Gibsona a dokulil se za čáru.

Po direktu, který Hertl schytal v posledních dnech od COVIDU-19, byl tohle vítaný nakopávač. „Cítil jsem se docela dobře, ale ten gól na začátku utkání mi hrozně pomohl. V tu chvíli víte, že jste opravdu zpátky. Jsem šťastný, že můžu být zase na ledě,“ přiznal český útočník ve službách San Jose.

Hrál poprvé od 22. února. „Byla to šílená situace. Jedno ráno jsem se prostě vzbudil a na mobilu jsem měl od doktora zprávu, že jsem pozitivní. V tu chvíli mi nic nebylo, přišlo to až další den. První noc nebyla nic moc. Měl jsem vysokou horečku, hrozně jsem se potil. Trvalo to asi tři dny. Pokaždé když jsem vstal, mě hrozně rozbolela hlava. Šel jsem spát a budil jsem se ještě unavenější,“ popsal Hertl svůj průběh koronaviru.

Krušnější chvíle ale teprve následovaly. Po třech dnech se nemoc projevila také u manželky Anety, pozitivní test měl i čtyřměsíční syn Tobias. „Oba to ode mě dostali. Manželka ulehla, až když jsem se já začal cítit o něco líp, což bylo štěstí. Mohl jsem se o syna postarat, když jí nebylo dobře. Měli jsme samozřejmě strach. Je pořád hodně malý, nikdy nevíte, co ten virus udělá. Měli jsme ale štěstí. Prošli jsme si tím, už jsme všichni zdraví a užíváme si, že můžeme dělat takové ty normální běžné věci,“ usmál se Hertl.

Kde se mohl nakazit, to netuší. Podle svých slov dodržoval všechna nastavená pravidla. „Nikam jsem nechodil, potraviny jsem si objednával domů přes donáškovou službu. Že by se to předalo takhle? Netuším. Vždy jsem ale měl masku, umýval si ruce. Upřímně jsem hlavně rád, že jsem to nepředal nikomu ze spoluhráčů.“ Celý tým po Hertlově pozitivním nálezu testem prošel, proto mohl v sezoně dál pokračovat podle plánu.

Hertl naskočil do sestavy po třech dnech tréninku. Podle covidového protokolu podstoupil po vystoupení z karantény také vyšetření srdce. Všechno dopadlo dobře. „Bál jsem se akorát, ať rozhýbu nohy,“ usmál se. „Nepamatuju si, kdy jsem naposledy dva týdny nesportoval, nic nedělal. To je snad někdy deset let zpátky,“ kroutil hlavou.

Teď hlavně doufá, že zůstane zdravý a do konce ročníku už žádný zápas nevynechá. „Měl jsem spoustu různých zranění. Naraženiny, zlomeniny, vazy. Teď COVID. Zdá se, že větší smůlu už mít fakt nemůžu.“ Aktuálně má na kontě 471 odehraných zápasů. Věří, že ještě v tomto ročníku pokoří pětistovku.

