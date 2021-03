Podaří se Ovečkinovi znovu ožít? Klubový šéf věří, řeší se kontrakt

Tak kdy to přijde? Kdy ho dohoní věk a zrezaví mu střelecký instinkt? Otázka, která se v minulých letech kolem Alexandra Ovečkina točila se stejnou intenzitou, jakou zásoboval gólmany nechytatelnými projektily. Pětatřicetiletý devítinásobný držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL podobné úvahy umlčel. Zatím. Vyjde to i tentokrát? Ruský kanonýr se prosadil podruhé v řadě, celkem zaznamenal desátou trefu. Ale dožene manko?

Typická pozice při přesilovce. Typické oslavné gesto. Ale už méně obvyklá střela zápěstím, tentokrát netasil z arzenálu nejobávanější golfový úder. Alexandr Ovečkin proti Philadelphii zaznamenal ve druhé třetině 716. gól, čímž se v historických tabulkách přiblížil legendárnímu Philu Espositovi (717).

Mimochodem, pro kapitána Capitals to byla v NHL rána číslo 5638, čímž o jednu střelu překonal Jaromíra Jágra na druhém místě historických tabulek. Ve vítězném utkání s Philadelphií (5:4), za níž zaznamenal dvě asistence Jakub Voráček, si ruský útočník připsal ještě jednu. Celkově v téhle statistice vládne někdejší ofenzivní obránce a hokejový rytíř Ray Bourque (6209).

Právě historické milníky rámují i Ovečkinovu kariéru. Kam až to dotáhne?

Držitel Stanley Cupu z roku 2018 a trojnásobný mistr světa už byl devětkrát nejlepším střelcem soutěže, naposledy se o prestižní trofej dělil s Davidem Pastrňákem. Ovšem aktuální sezona pro něj zatím není žádný ráj.

Do minulého zápasu nebyl nejenom v popředí mezi střelci, ale dokonce nebyl ani nejlepším střelcem svého týmu. Desátým zásahem ve 23 utkáních vyrovnal Jakuba Vránu a Nicklase Bäckströma, ale na čelo NHL se dívá s pořádným odstupem.

Historické pořadí střelců 1. Wayne Gretzky 894 2. Gordie Howe 801 3. Jaromír Jágr 766 4. Brett Hull 741 5. Marcel Dionne 731 6. Phil Esposito 717 7. Alexandr Ovečkin 716

Dlouho se zdálo, že kdo si chtěl na ruského cara došlápnout, byl to jakou souboj s grizzlym. Ovšem teď je to jen neškodný medvídek… Mezi snajpry vládne Auston Matthews (21), za ním je dvojice z Edmontonu – Connor McDavid (17) a Leon Draisaitl (16). Když si vezmete oficiální statistiky, jméno Ovečkin je až na potupném 48. místě.

Že by ale ožil? Trefil se dvakrát v řadě a při jeho povaze se nedá předpokládat, že by se uspokojil a podivnou sezonu, prošpikovanou covidem, by odpískal.

Pětatřicetiletého útočníka ale aktuálně provází zdravotní problémy, o čtyři zápasy navíc přišel kvůli trestu za to, že se s ruskými parťáky sešli na jednom pokoji.

Také Brian MacLellan, generální manažer Capitals, si uvědomuje, že to zatím ze strany klubové ikony nebylo ideální a věří, že druhá polovina sezony bude o dost lepší. „Myslím si, že to bude jiný level. Alex se musel vypořádat s menšími problémy, navíc je to těžké i v tom, že kvůli nabitému programu moc netrénujeme, kvůli covidu je všechno jiné. Ale myslím, že druhou půlku bude mít dobrou,“ tvrdí klubový boss.

Ovečkinovi při stíhání legend v historickém pořadí nehraje do karet ani to, že sezona je zkrácená. Hraje se pouze 56 utkání.

Ožívá tak téma, které už bylo nakousnuté tolikrát. Má na to, aby ve střelecké produktivitě překonal i Wayna Gretzkého? Ten kariéru zakončil u cifry 894, u Ovečkina svítí 716. To je rozdíl 178 branek. Je mu pětatřicet. Takže každý si může tipnout? Dá to, nebo ne?

Zatím mu v historickém pořadí patří sedmé místo. Jediný gól ho dělí od Esposita, na Jágra (766) mu chybí 50 gólů. Při top formě je to jedna sezona…

„Je jasné, že mě překoná,“ uznává český veterán, druhý nejproduktivnější hráč všech dob. Kam až se podle něj posune v gólové bilanci? „Před lety jsem si myslel, že na Gretzkého nemá šanci. Ale teď si myslím, že je toho schopný. Změnil se, myslím si, víc maká. Takže jestli mu to vydrží a bude mu sloužit zdraví, může ho dotáhnout,“ řekl k tomu Jágr nedávno.

To bylo u příležitosti jeho návštěvy v ruském Omsku. Právě tam si na tři sezony odskočil, čímž přišel o reálnou možnost, aby právě on atakoval Gretzkého.

S Ruskem je neodmyslitelně spjatý i Ovečkin. Několikrát mluvil o tom, že by v Dynamu Moskva rád zakončil kariéru. Ve Washingtonu mu po sezoně vyprší gigantický třináctiletý kontrakt na 124 milionů dolarů. A než zmizí za moře, nejspíš podepíše nový.

„Nerad měním týmy. Hrál jsem ve své kariéře jenom za dva,“ naznačil ruský útočník, že nemá touhu Washington opustit. V zákulisí horečně probíhají jednání o nové smlouvě, ale nic oficiálního na povrch nevyplulo. „Není v tom nic nového. Je to stejné, jako to bylo celý rok. Chceme, aby Alex u nás zakončil kariéru. Myslím si, že on chce to samé. Přijde čas, kdy se dohodneme,“ komentuje to MacLellan.

Hlavní zámořský sen si Ovečkin splnil v roce 2018, kdy zvedl nad hlavu Stanley Cup. Smáznul ze sebe štítek hráče, jenž sype góly, ale není ideální lídr. A když začne play off, pošilhává už po tom, aby posílil sbornou na mistrovství světa.

Ne! Změnil se. Pochopil, co musí udělat, aby se stal velkým hráčem. „Hrozně mi pomohly debaty s Gretzkým,“ vrátil se před časem k vítězné sezoně. Sesadí ho ze střeleckého trůnu? „Má na to. Až se mu to povede, bude to velký den pro hokej,“ řekl k tomu sám The Great One.

Má pravdu? Nebo skutečně už ruského snajpra dohání věk?

Tolik gólů nastřílel Alexandr Ovečkin ve 23 utkáních. Při úplně sezoně je to ekvivalent 35 branek, tedy podprůměr ruského útočníka (v minulém ročníku jich stihl 48 za 69 zápasů, osmkrát překonal padesátigólovou hranici).

