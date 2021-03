Pardubice ho propustily, teď má blízko do NHL. Miromanova změnil Larionov

Vzpomínáte na něj ještě? Daniil Miromanov, obránce, který umí hrát i v útoku. S takovou vizitkou se objevil v roce 2018 v Pardubicích. Bylo mu 21 let, mluvil o tom, že by si rád zahrál NHL. Klub mladého beka nakonec během personálních zmatků propustil, klima nebylo nastavené, aby se rozvíjel jeho talent. Na to došlo až v Soči. Teď ve 23 letech má v kapse smlouvu s Vegas Golden Knights, NHL je blízko.

Než začala v roce 2018 v Pardubicích panika, že by klub mohl spadnout, jednou na sebe Daniil Miromanov upoutal. V létě, ještě v klidném režimu, se stal nejlepším obráncem Memoriálu Zbyňka Kusého. Chodil na přesilovku, mohl hrát dopředu, naznačil obří ofenzivní potenciál. Zdálo se, že do Česka dorazil skrytý poklad.

Dorazil, jen na špatné místo. V klubu nebyl klid, jeho poslední starostí bylo, aby rozvíjel a posouval mladého Rusa, takže po šestnácti zápasech všechno skončilo. „Můj sen je hrát NHL, jednou bych to rád zkusil,“ jasně hlásil, když dorazil do Česka. Tehdy to vypadalo přehnaně. Z dnešního pohledu vůbec, věděl, co chce.

Když se nechytil v extralize, vzal to přes ECHL a farmu Petrohradu až do Soči, kde v aktuálním ročníku KHL nastřílel 10 gólů a posbíral 29 bodů. Vyrůstal jako útočník, ale na popud svého agenta Igora Larionova se stáhnul dozadu. „Podle mě tam dovedu být pro tým užitečnější a sám sebe taky považuji za lepšího obránce než útočníka. Jsem ofenzivní bek, který hraje s pukem, snažím se podporovat útok, jak nejlépe dovedu,“ charakterizoval sám sebe pro deník Sport.

Vegas ho začalo sledovat na farmě Petrohradu, a když v Soči se svým ofenzivním hokejem zabodoval naplno, hned po něm skočilo. Na přelomu března a dubna by měl odletět do Ameriky a připojit se k farmářskému celku. NHL může případně hrát až od příští sezony, protože naskočit rovnou do nejlepší ligy světa mohou v tuto chvíli pouze draftovaní hráči, kteří působili v Evropě, a on draftem nikdy neprošel.

„Určitě je tam i riziko, měl jsem nabídku i ze Soči, ale kývl jsem na odchod do zámoří. Vždycky to byl můj sen,“ potvrdil i v rozhovoru pro Sport-Exress. A dobře shrnul svoji kariéru: „Ať jsem hrál kdekoliv, vždycky mi tam nejdřív věřilo jen málo lidí a moje cesta nebyla vůbec snadná. Ale i když děláte malé kroky, znamená to, že se pohybujete dopředu. Lidi se někdy bojí vystoupit z komfortní zóny a čelit potížím.“

To jeho případ rozhodně není. Do Kanady odešel už v šestnácti, ne vyloženě pouze za hokejem, ale do dorosteneckého programu AAA, kde chtěl i studovat. Získal místo ve škole, takže od 8 do 10 chodil na led, pak do tří výuka a dvakrát týdně se hráči rozjeli na tréninky do svých klubů. O víkendu byly zápasy. Tehdy byl Miromanov v Kanadě ještě jako útočník.

Po dvou letech, před odchodem do kanadské juniorky, mu ovšem Larionov řekl, že v něm vidí spíš beka. Jenže do QMJHL nastoupil zase jako útočník. „Potřebovali hráče dopředu s dobrou střelou a přihrávkou. Chvíli jsem proto hrál zase vepředu, ale Igor Nikolajevič trval na tom, abych přešel na pozici obránce, což se pak v budoucnu stalo,“ popisoval Miromanov.

Larionov mu vždycky hodně věřil. Člen Triple Gold Clubu, který třikrát vyhrál Stanley Cup, čtyřikrát světový šampionát a dvakrát olympiádu, měl o jeho kariéře jasno i v roce 2018, když přijel do Česka. V Pardubicích se byl podívat na svého hráče a hned pro deník Sport hlásil: „V první řadě bych řekl, že je to jeho druhá celá sezona, kterou by měl odehrát jako obránce. Předtím hrál v kanadské juniorce středního útočníka.“ Tady se tedy pletl, protože i Pardubice ho začaly využívat v útoku a pak ho necitlivě odpálily. Ale tenhle scénář hokejová legenda s přezdívkou „Profesor“ nepředpokládala, Larionov pouze viděl kvality svého hráče a věřil, že pro něj našel ideální místo na rozvoj.

Podle něj si měl v Česku zvyknout na dospělý hokej a vyrazit k velké kariéře: „Daniil je chytrý a docela vysoký hráč, potřebuje ale zesílit. Má ovšem dobrou hokejovou inteligenci i šikovné ruce. Pro něj je super hrát českou ligu v Pardubicích, aby se posunul na další úroveň, rozvíjel svoje schopnosti a pak opravdu dovedl prodat, co v něm je. Potom by se mohl posunout do NHL nebo KHL. Má velké předpoklady, aby z něj byl kvalitní ofenzivní obránce.“

V Dynamu ho nakonec neposlechli. Velký prostor dostal Miromanov až v Soči a hned v první celé sezoně v KHL zazářil. Obránce je zase o dost blíž svému snu. Poprvé do zámoří letěl jako teenager. Podruhé, když mu nedopadlo angažmá v Pardubicích, dohrával sezonu s farmářskou smlouvou. Konečně se tam vydává v jiné pozici, bojovat o místo na soupisce Vegas. „Když takový klub podepíše hráče, tak ví, co od něj má čekat. Vidí mě jako útočného obránce, nebudou ode mě chtít, abych vyhazoval puk přes mantinel. Ofenzivní beci tam jsou ceněni docela dost,“ věří.

Na hokej za mořem má ostatně dobré vzpomínky. Naučil se tam výborně anglicky, sám i tvrdí, že to je místo, kde posunul svůj hokej: „Říká se, že kanadská juniorka je malá NHL, a je to pravda. Všechno tam dokonale šlape. Já pak pořád sledoval videa, prakticky každý den jsme dělali rozbor hry, hledali chyby. Pokud jde o hokejový vývoj, byla to skvělá doba.“