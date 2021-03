NHL ONLINE: V akci Vrána s Chytilem, před půlnocí Pastrňák vs. Zacha

Český útočník Jakub Vrána z Washingtonu v zápase proti New Jersey • profimedia.cz

David Pastrňák v utkání s New Jersey • Reuters

Nedělní večer nabídne v NHL zápasy v příznivý čas. Už od 18 hodin hraje Washington proti Rangers. Proti sobě by tak měli nastoupit Jakub Vrána s Filipem Chytilem. Večer hraje Detroit s Filipem Zadinou a Filipem Hronkem proti Columbusu. Český fanoušek bude nejvíce zvědavý na souboj od 23:30 mezi Bostonem a New Jersey, ve kterém se představí David Pastrňák, David Krejčí, Jakub Zbořil a Pavel Zacha. V noci jde do akce Radek Faksa či Dominik Kubalík. Sledujte všechny utkání NHL v ONLINE reportáži na iSport.cz