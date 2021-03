První rok zásek, teď progres. Vím, že jednou budu hvězda, tvrdí jednička

Jeho bratr Quinn naposledy jen těsně nedosáhl na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka. Měl to být přitom spíš o dva roky mladší Jack, kterému se předpovídala blyštivá budoucnost. Vše má ale svůj vývoj, už několik let platí, že jednička draftu nemá zrovna ideální premiéru do kariéry mezi elitou. Naposledy otevřel ve velkém stylu novou kapitolu přicházející po draftu Auston Matthews (draft 2015), když na úvod nastřílel 40 branek, přidal 29 asistencí a produktivní byl také v play off.

Další elitní borci vybraní jako numero uno? Nico Hischier a Rasmus Dahlin. Oba odehráli první ročník solidně, ale oba zároveň spojují nevyrovnané výkony i nevalné destinace. New Jersey s Buffalem procházejí temným časy, což nepomohlo také dalšímu borci v pořadí. Jacku Hughesovi. Právě jeho a poslední jedničku Alexise Lafreniéra, nejzářnější talent poslední pětiletky, pojí výkonnostní zásek. Hlavně od druhého zmiňovaného se čekal okamžitý nášup, kanadské levé křídlo mělo být pro Rangers vymodlenou vzpruhou, lídrem. Marná sláva, předpoklady mladíci neplní stejně jako dvojka roku 2019 Kaapo Kakko.

„Byl to frustrující rok z pohledu týmu, ale ani osobně se mi nedařilo. Dívám se na to každopádně tak, že jsem v osmnácti dostal šanci hrát NHL. To se moc lidem nepoštěstí,“ vyprávěl otevřeně s odstupem Hughes pro New York Post. V dresu Devils krouží letos druhou sezonu, tuší, že důvěru vedení klubu musí splatit. „Přivedlo mě, abych byl ten, který promění organizaci a pomůže týmu vyhrávat. Sám to od sebe očekávám. Myslím, že jsem na začátku kariéry posbíral zkušenosti, které mi pomohou.“

Sebevědomí 19letému talentu rozhodně nechybí, v aktuálním ročníku, vypadá na ledě svěže a na jeho progres se valí chvála. I z hlediska produktivity má najeto na lepší čísla, v 30 startech nabral 16 bodů, pořád však točí pod svým maximem. „Vím, že jednoho dne – dřív, nebo později – budu v lize hvězda. A New Jersey bude skvělý tým,“ pokračoval odvážně Hughes. Zatím se k cíli blíží krůčky, Devils totiž s největší pravděpodobností znovu přijdou o play off.

POSLEDNÍCH PĚT JEDNIČEK DRAFTU V PRVNÍCH SEZONÁCH 2016/17 Auston Matthews (Toronto, C) – 82 zápasů, 69 bodů (40+29) 2017/18 Nico Hischier (New Jersey, C) – 82 zápasů, 52 bodů (20+32) 2018/19 Rasmus Dahlin (Buffalo, O) – 82 zápasů, 44 bodů (9+35) 2019/20 Jack Hughes (New Jersey, C) – 61 zápasů, 21 bodů (7+14)* 2020/21 Alexis Lafreniére (NY Rangers, LW) 31 zápasů, 8 bodů (4+4)* * zkracená/nedohraná sezona

Kanadského centra limitovala vloni menší výška i nižší váha, mezi urostlejšími kolegy místy vypadal tintítko. Šlo o tvrdou školu. Na fyzických parametrech ovšem zapracoval, přes pauzu přibral skoro šest kilo. „Dostávám se dál, moje hra se lepší každým zápasem. Musím jen pracovat, hrát,“ uvědomoval si. Trpělivost a prostor od vedení dostává, v New Jersey vědí, že potřebuje čas stejně jako na druhé straně řeky Hudson, na Manhattanu, obšlapují kolem Lafreniéra s Kakkem.

Hughes sám sebe popisuje jako šikovného, chytrého hráče, jehož je zajímavé na ledě sledovat. „Snažím se hrát každý zápas tak, aby byl můj výkon atraktivní a technický,“ popisoval. Nejde nesouhlasit, jeho největší předností jsou rychlost s kreativitou. Má potenciál na ledě vyčnívat, udávat tempo hry. Vyčnívá rovněž ve stylu přechodu do útočného pásma, dokáže se dobře vcítit do herních situací, předvídat. Zatím se ale nejde zbavit pocitu, že ještě neukázal ani polovinu toho, co v něm dřímá.

Vyšvihne se ještě o level výš?

JACK HUGHES V NHL 2019/20 – 61 zápasů, 21 bodů (7+14)* 2020/21 – 30 zápasů, 16 bodů (7+9)* * zkracená/nedohraná sezona

