NHL ONLINE: Voráček vs. Pastrňák. Hraje i Carolina, Chicago či Detroit

Další devítku zápasů má NHL na programu v noci z úterý na středu. Z českého pohledu bude rozhodně na co koukat. Philadelphia se střetne s Bostonem, dojde tak na souboj Jakuba Voráčka proti Davidu Pastrňákovi, Davidu Krejčímu, Jakubu Zbořilovi a chytat by mohl Daniel Vladař. Martin Nečas s Carolinou nastoupí proti Floridě s Radko Gudasem. V akci se představí také Pavel Zacha s New Jersey, Ondřej Palát s Tampou Bay, Dominik Kubalík s Chicagem či Tomáš Hertl se San Jose. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.