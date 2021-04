Tampa mistrem kliček s platovým stropem. Vymění Carolina Mrázka?

Každý rok je situace při přestupové uzávěrce v NHL stejná. Předem znáte kluby, které budou nakupovat a prodávat. První cítí šanci na Stanley Cup, druzí ho nevidí ani dalekohledem.

Pak je tady ještě třetí skupina na hraně play off. Ta se potřebuje rozhodnout, jestli se vyplatí shánět nové hráče a risknout akci, nebo je lepší se do ničeho moc nepouštět, protože tým reálnou šanci na úspěch nemá ani s drobným vylepšením. Všechno se musí rozseknout do dnešních 21 hodin českého času, to je poslední termín, kdy lze registrovat v NHL přestupy.

Letošní přestupová uzávěrka bude v něčem přeci jen trochu jiná. Hlavně v kouzlech s platovým stropem. Vidíte kličky, jak ho obejít. Mistrem je tady Tampa, poslední vítěz Stanley Cupu. Na listině dlouhodobě zraněných hráčů má nyní Nikitu Kučerova, s nímž počítá až pro play off.

V čem spočívá kouzlo? Hvězda bere 9,5 milionu dolarů, které jsou ale teď v platovém stropu volné pro další hráče. V play off se totiž limit neřeší. Takže i když kluby mohou vydat na platy ročně 81,5 milionu dolarů, s Kučerovem to bude v play off 90 milionů – a vše legální cestou.

Navíc se Tampě povedlo získat skvělého defenzivního beka Davida Savarda z Columbusu a použila další kličku. Za 4. volbu v draftu si půlku jeho platu, který se počítá pod strop, přebere Detroit. Tím pádem Lightning zapíšou pod limit jen 1,062 milionu. Dá se předpokládat, že podobnou „lumpárnu“ ještě do pondělního večera párkrát uvidíme.

Mluví se třeba o Chicagu. Za volby v draftu by mohlo prodávat svůj prostor pod stropem, což by se mohlo hodit například Torontu, kterého se týká první český přestup této uzávěrky.

Čeští brankáři jsou horkým zbožím, změní adresu i Mrázek?

Z Calgary do Maple Leafs zamířil David Rittich, o jehož výměně se spekulovalo a byla očekávaná. „Nesnažte se tady tvořit žádné příběhy,“ odvětil Rittich po posledním startu za Flames, kdy jeho tým prohrál s Torontem 2:4 a on kryl 26 střel ze 30. „Tohle je můj tým a já v něm chci zůstat tak dlouho, jak to jenom půjde,“ říkal odhodlaně po zápase proti soupeři, do jehož řad nakonec paradoxně zamířil.

V podobné pozici je i další český brankář v Carolině. Hurricanes vlastní tři gólmany, kterým končí smlouva. Vedle Petra Mrázka má ještě Jamese Reimera (oba půjdou v létě na trh volných hráčů, tedy pravděpodobně odejdou bez náhrady) a Alexe Nedjelkovice.

I druhého českého brankáře může čekat stěhování, pokud generální manažer najde partnera pro svoji myšlenku nadupat útok. „Co se má stát, to se stane. Uvidíme, co do pondělí, kdy je trade deadline, klub vymyslí. Taky se může stát, že v Carolině zůstaneme všichni tři,“ odvětil Mrázek na dotaz deníku Sport k výměně.

Jaká je šance přesunu Petra Mrázka? Čtěte v našem ONLINU k přestupům v NHL.

Cena volby v 1. kole draftu? Letos velmi malá

Kromě kouzlení s platovým stropem je tady ještě jedna anomálie, která bude typická pro přestupovou uzávěrku 2021. Extra cennou protihodnotou je vždycky první kolo draftu. Důvodem je, že 74 procent hráčů, které vyberete takhle vysoko, hraje NHL.

Takže ve většině případů dostáváte hokejistu s potenciálem minimálně fungovat na vysoké úrovni, pokud tedy sami na volbě talentů nevypálíte vyloženě mimo terč. Ovšem tahle sezona specifikum má. Prakticky nikde se juniorské soutěže nehrály v obvyklém režimu, víc zápasů se sledovalo online, tím pádem jsou i mladíci před současným draftem méně čitelní.

To znamená, že 1. kolo draftu 2021 se na zmíněných 74 procent vůbec nemusí dostat. Juniory se rozhodně nepodařilo proklepnout, jak by si všichni přáli. Takže i 1. kolo draftu má letos nižší cenu, bude větší loterií než jistotou.

„Proto mi někteří manažeři řekli, že tento výběr bude mít nejmenší obchodní hodnotu, jakou kdy pamatují,“ sdělil redaktor ESPN Greg Wyshynski. „Myslím, že nakupující týmy budou ochotnější teď nabídnout první kolo draftu a současně budou i týmy, které rozprodávají kádr, méně ochotny si první kolo vzít,“ doplnil analytik Craig Button.